Todos nós já sabemos que a Covid-19 mudou completamente nosso dia a dia, seja na forma como trabalhamos, passamos as noites com amigos e pessoas queridas, ou realizamos tarefas simples como fazer compras no supermercado.

Infelizmente, essa mudança contaminou (sem trocadilho) a forma como vemos o nosso dinheiro. Como estamos agora extremamente cautelosos com o que tocamos e com a limpeza das mãos, o que isso significa para as moedas e cédulas que trocamos frequentemente ao fazer compras na rua? Nos dias de hoje, isso pode fazer a diferença entre a vida e a morte.

Para combater a pandemia, países têm adotado os pagamentos sem contato, uma solução que já foi um nicho de mercado e acabou se transformando em algo que pode salvar vidas.

O que é um pagamento sem contato? Em poucas palavras, é uma transação que pode ser feita sem o uso de cartão de pagamento físico ou a troca de moedas e notas de dinheiro.

O que está acontecendo com o nosso dinheiro?

Cédulas e moedas, que já foram algo trivial na vida de pessoas do mundo inteiro, se tornaram portadoras de uma das doenças mais infecciosas já enfrentadas pela humanidade. A Organização Mundial da Saúde (OMS) informou que dinheiro em espécie pode conter e disseminar o vírus da Covid-19 a todos que não tenham cuidado.

Mas até mesmo antes de a pandemia ter arruinado nossas vidas, a julgar pela quantidade de pessoas que trocavam notas e moedas, lavar as mãos depois de mexer em dinheiro era considerado algo de bom senso. Infelizmente, foi preciso uma pandemia para que as pessoas percebessem isso, e hoje estamos sofrendo as consequências.

Agora, bancos centrais estão adotando precauções extras para assegurar que seu dinheiro esteja livre de vírus. Por exemplo, cédulas bancárias estão sendo colocadas em quarentena por uma ou duas semanas na China e na Coreia do Sul A Coreia do Sul chega ao ponto de manter frequentemente seu dinheiro em uma área aquecida para desinfetá-lo. Dólares provenientes da Ásia também são colocados em quarentena por até duas semanas para evitar a disseminação do coronavírus.

Infelizmente, esses riscos não valem apenas para notas e moedas. Na verdade, alguns estudos mostram que cartões de crédito e débito plásticos podem ser ainda mais infecciosos. Imagine só você fazendo uma compra no supermercado com um cartão de crédito… Depois de você dizer ao funcionário do caixa que vai pagar com cartão, ele pega, passa e devolve o cartão, e manda você assinar um comprovante.

Fez as contas de quantos contatos ocorreram nessa situação? Mesmo que você saiba que as suas mãos estão limpas, como saber se pode dizer o mesmo das mãos do funcionário do caixa? E como você pode saber se o próprio balcão do caixa está devidamente desinfetado?

A onda de pagamentos sem contato

Quanto mais as pessoas se preocupam em contrair o vírus, menos o dinheiro em espécie parece ter futuro. E a situação das transações tradicionais com cartão não está muito diferente. Mesmo com as lojas de varejo (as que estão abertas, claro) mais limpas do que nunca, notas, moedas e cartões representam os maiores riscos de contágio.

Pagamentos sem contato podem ser feitos das mais diversas formas. A tecnologia de identificação por radiofrequência (RFID) e a comunicação por campo de proximidade (NFC) permitem pagar usando cartão de crédito ou débito com um simples toque na máquina, sem precisar digitar nenhum PIN nem assinar nenhum papel.

Os comerciantes, especialmente durante a pandemia, têm aderido a essas formas de pagamento e utilizando terminais de ponto de venda (POS), as famosas “maquininhas”. Para saber se uma loja utiliza essa forma de pagamento, basta buscar o logotipo correspondente, que se parece com o logotipo do Wi-Fi invertido.



Ainda que RFID e NFC sejam formas de pagamento totalmente viáveis, tem uma outra que vem conquistando cada vez mais atenção, as criptomoedas. Felizmente, sua adoção está crescendo.

Criptomoedas como meio de pagamento sem contato

Outra forma de fazer pagamentos sem contato é usar bitcoin e outras criptomoedas. Se falássemos de pagamento com criptomoedas há alguns anos, a história seria outra. Antes, elas eram uma ótima forma de enviar e receber dinheiro de modo anônimo e com enorme rapidez, mas não exatamente a melhor maneira de comprar alguma coisa na padaria da esquina. E como muitos comerciantes tinham medo da extrema volatilidade no preço das criptomoedas, até aqueles que começaram a adotá-las passaram a desistir da ideia.

Mas vivemos hoje um tempo em que sua adoção vem crescendo. Cada vez mais comerciantes estão começando a aceitar bitcoin como forma de pagamento por bens e serviços. E quanto mais lojas à sua volta começam a aceitar criptomoedas, mais elas transferem o poder de pagamento literalmente para a ponta dos dedos (ou para o seu rosto, se você usar Face ID).

As criptomoedas também abrem caminho para que pessoas com pouco ou nenhum acesso a serviços bancários participem de transações on-line. Imagine ser imediatamente impedido de comprar algo na internet só porque você não tem uma conta bancária ou por ter uma conta muito limitada? Isso não é nada bom. As criptomoedas dão a pessoas nessas condições um passaporte financeiro para que participem e façam transações em mercados que nunca viram antes.

Vantagens e desvantagens de utilizar pagamentos sem contato

A adoção dos pagamentos sem contato tem seus prós e contras, mesmo deixando a pandemia de lado por um momento.

Vantagens

Vamos começar dizendo que as transações podem ser muito fáceis se você tiver as ferramentas certas (smartphone, cartão de crédito ou cartão de débito). Fazer as compras com um simples toque de cartão ou leitura de um código QR… Quem não adoraria isso? Pode parecer um pequeno detalhe, mas você já sentiu a respiração ansiosa da pessoa atrás na fila esperando enquanto você procura dinheiro na carteira para pagar? Ou aquela sensação de precisar se apressar para colocar o troco de volta na carteira para que o próximo da fila possa ter a vez dele no caixa? É horrível! Ainda bem que pagamentos sem contato podem nos livrar desse problema.

Além de evitarem situações sociais constrangedoras, pagamentos sem contato podem ser mais seguros. Quando entrega seu cartão de crédito a alguém, você lhe dá uma oportunidade de roubar os dados do cartão ou clonar a tarja magnética, abrindo espaço para fraudes ou roubos de identidade. Esse risco diminui muito com pagamentos sem contato.

Desvantagens

Embora sejam uma forma extremamente eficiente de pagar, pagamentos sem contato exigem muitas ferramentas. Para utilizá-los, é preciso poder bancar um smartphone e vinculá-lo a uma conta bancária ou carteira digital on-line. Ou seja, mesmo que pagamentos sem contato sejam uma excelente alternativa para os mais apressados, eles não são tão eficientes para o consumidor que depende do dinheiro em espécie.

Além disso, pagamentos sem contato não são a melhor opção se você é um defensor da privacidade. O dinheiro é uma das melhores formas de manter a privacidade de suas transações, e isso se perde com pagamentos sem contato, já que são rastreáveis.

E também precisamos falar das taxas cobradas de comerciantes por sua adoção. Como é um conceito relativamente novo, pode haver taxas extras por esse tipo de transação em particular. Até que os pagamentos sem contato se transformem no chamado “novo normal”, essas taxas serão parte do sistema.

Pode ser fácil se entusiasmar com a ideia de pagamentos sem contato, mas ainda precisamos pensar nas dificuldades de implementá-los.

O que está no horizonte dos pagamentos sem contato ?

Diante da pandemia, não surpreende ver o crescente número de sistemas de pagamento sem contato que estão sendo implementados no mundo inteiro. Como não sabemos bem quanto tempo vai levar até o final da pandemia, também não vai ser nenhuma surpresa ver que o crescimento dos pagamentos sem contato vai continuar.

Esperamos que esse tipo de pagamento ajude a reparar os danos que essa pandemia causou no mundo e nos ajude a voltar à normalidade. Neste momento, o melhor que podemos fazer é levar as precauções a sério e esperar um futuro melhor.

Esperamos sinceramente que todos por aí estejam se cuidando e limpando bem as mãos.