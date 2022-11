O Bitcoin (BTC) percorreu um longo caminho desde a sua criação em 2009. Desde então, a moeda desenvolveu muitos casos de uso real, como obter melhores taxas de câmbio e o envio remessas mais baratas.

As criptomoedas revolucionaram esses espaços, oferecendo formas mais baratas e eficientes de enviar dinheiro entre fronteiras. Embora muitos ainda estejam acostumados a fazer câmbio e enviar dinheiro por meios tradicionais, existem falhas gritantes que não podemos ignorar. Isso vale especialmente quando taxas forex injustas e controles de câmbio entram em jogo.

Por que as taxas de câmbio flutuam?

Em 2020, vimos uma reviravolta econômica histórica. O mercado entrou em choque e impactou o comércio, o emprego, a inflação e os orçamentos nacionais. Isso levou a uma recessão global que nem economias estáveis ​​conseguiram evitar, e os países que já eram economicamente vulneráveis ​​antes de 2020 foram os mais afetados.

As flutuações cambiais já são um resultado natural das taxas de câmbio flutuantes, as taxas determinadas pela oferta e demanda em relação a outros países. Quando se acrescentam a isso choques econômicos, as taxas de câmbio podem realmente subir e as economias vulneráveis podem ter mais dificuldade para trocar seu dinheiro.

O que são controles cambiais?

Os controles cambiais são as medidas colocadas em prática pelos governos nacionais para restringir a compra e venda de moeda estrangeira.

Muitos países com controles adicionais como esses já os removeram, mas alguns ainda os usam, por exemplo, Rússia, Índia, Coreia do Norte, Cuba e China.

Mas o que isso significa para as pessoas que vivem nesses países? Essencialmente, elas têm acesso limitado a moedas estrangeiras. Elas só podem trocar dinheiro em agentes de câmbio aprovados pelo governo. Mesmo assim, as transações com esses agentes têm limites impostos.

Além disso, as taxas de câmbio são todas definidas pelo governo, e todas as trocas são registradas com documentos de identidade oficial. Essas medidas podem controlar a quantidade de moeda estrangeira que os cidadãos carregam em dinheiro, dentro e fora do país.

Prós e contras dos controles cambiais

Por que os governos aplicam controles cambiais? Bem, há alguns benefícios em fazer isso.

O primeiro, que abordamos um pouco antes, é que economias mais fracas podem se beneficiar desses controles. Com essas medidas em vigor, as flutuações da taxa de câmbio não se tornam excessivas.

Os controles cambiais também são aplicados para combater os efeitos da especulação extrema nos mercados de câmbio. Um exemplo disso seria a Islândia em 2008. Após o grave colapso da economia naquele ano, foram aplicados controles cambiais temporariamente.

No entanto, esses controles também têm suas desvantagens:

A primeira é que eles interrompem a natureza do valor de uma moeda de subir e descer em resposta às forças naturais do mercado. Em essência, eles derrotam a ideia de livre comércio.

A segunda desvantagem de usar esses controles é que eles tornam mais difícil para as empresas enviarem e receberem pagamentos internacionais. Um exemplo disso seria o Banco Central da Rússia. Ele controla rigidamente as taxas de câmbio do rublo e exige que o remetente do dinheiro tenha uma conta na própria instituição oficial russa. Além disso, algumas das informações transacionais devem que ser preenchidas em russo. Esses controles complicam os pagamentos para o país, especialmente para empresas menores.

Além disso, as taxas de câmbio ditadas pelo governo são às vezes injustas e inferiores ao valor real da moeda. Na esperança de obter o máximo de sua moeda, as pessoas geralmente recorrem a cambistas do mercado negro.

Finalmente, esses controles também afetam as remessas. Se regras como essas forem implementadas, elas podem comprometer o custo e a velocidade das remessas enviadas, o que vai contra a meta da ONU de reduzir os custos das remessas em todo o mundo.

Como usar o Bitcoin a seu favor

Apenas para ter uma ideia de como você pode usar o BTC a seu favor, digamos que você tenha 100 USD e deseja converter em naira nigeriano (NGN). Na taxa de câmbio de hoje (27 de julho de 2021), você receberia cerca de 41.125 NGN por 100 USD.

Mas se você trocasse 100 USD por BTC primeiro (no momento em que este artigo é escrito, 1 BTC = cerca de 38.000 USD), você obteria em torno de 0,00260123 BTC, que você poderia vender por mais de 60.000 NGN no mercado da Paxful.

Quer tentar? A primeira coisa que você precisa fazer é criar uma conta na Paxful e comprar BTC na plataforma com seus 100 USD usando qualquer uma das mais de 450 formas de pagamento que temos disponíveis. Recomendamos usar os filtros na barra lateral esquerda para ver os vendedores mais confiáveis ​​na plataforma.

Como mencionado, no momento da redação deste artigo, 1 BTC equivale a 38.000 USD. Portanto, seus 100 USD valerão cerca de 0,00260123BTC.

Depois de converter seus 100 USD em BTC, será hora de vender a moeda em troca de NGN. Use o filtro Tipo de usuário novamente para mostrar apenas usuários confiáveis ​​da Paxful na lista. Você também pode classificar a taxa de conversão por Bitcoin da maior para a menor e ver todos os compradores que estão dispostos a pagar mais por seu BTC.

Supondo que você tenha escolhido vender seu 0,00260123BTC para um comprador disposto a pagar 24,53% mais que o preço atual do Bitcoin, você receberá cerca de 62.327,64 NGN. Isso é mais de 20.000 NGN acima em comparação com a troca de seu dinheiro em cambistas, em que 100 USD = 41.125 NGN.

Com a Paxful, você também tem a opção de guardar seu dinheiro na sua Carteira Paxful. Isso permitirá que você proteja seu dinheiro usando Bitcoin como proteção contra a inflação. Se estiver em BTC, seu dinheiro não será afetado pela inflação.

Modelos desatualizados?

Como você pode ver, usar o Bitcoin é uma das melhores maneiras de obter melhores taxas e remessas internacionais. Além disso, o BTC também tem outras aplicações reais, como ser um meio de pagamento muito mais eficiente e uma reserva viável de valor, para citar algumas.

Esses usos do BTC provam que a criptomoeda nem sempre precisa ser especulação, ganhar dinheiro ou investir. Em vez disso, pode ser um tipo de dinheiro que podemos usar em situações cotidianas.

A adoção continua a aumentando à medida que o BTC ganha maturidade, e vamos começar a descobrir mais e mais aplicações. E mal podemos esperar para ver como as pessoas serão criativas.