Por algum motivo, nunca aprendemos sobre administração de dinheiro na escola. Isso pode ser um verdadeiro desafio quando nos tornamos adultos. Ainda que alguns de nós tenham crescido sabendo como cuidar do nosso dinheiro, muitos sabem pouco sobre isso e podem terminar sofrendo com decisões financeiras ruins tomadas no passado. A boa notícia é que nunca é tarde para arrumar as suas finanças!

Se você está buscando uma mudança, experimente estas habilidades práticas com dinheiro!

1. Poupança antes das despesas

Quando chega o salário no final do mês, você provavelmente separa logo uma parte para supermercado, contas e outras coisas essenciais. A poupança de algumas pessoas vem do que sobrou depois de pagarem todas as despesas necessárias. Ainda que isso funcione para alguns, outros acabam sem nenhuma poupança, dependendo do tamanho do salário.

Para evitar que isso aconteça, você pode começar a separar um valor realista diretamente nos seus investimentos no banco antes de direcionar o dinheiro a contas e outras necessidades. Isso pode preparar você para despesas inesperadas e ser a salvação se ficar com pouco dinheiro. Você também pode aprender como maximizar o valor restante e não gastar além disso.

2. Elabore um orçamento

Pode até parecer óbvio, mas para fazer um orçamento, você precisa ter uma ideia clara de para onde vai o seu dinheiro. Isso inclui a sua lista de compras, contas de serviços, economias pessoais, reservas de emergência e outros aspectos que exigem dinheiro.

Ao preparar o seu orçamento, você pode direcionar parte da sua receita a coisas realmente importantes. Também pode ser útil evitar gastar muito e economizar para despesas repentinas ou emergências. Seguir um orçamento também permite que você gaste o seu dinheiro extra em itens que deseja sem se sentir culpado por isso.

Desde que você gaste dentro do orçamento, algumas pequenas compras podem não afetar muito as suas despesas mensais. Você pode começar registrando as suas compras em um papel ou planilha.

3. Administre as suas assinaturas e associações

Associações e assinaturas são úteis e divertidas até você perceber que assinou vários serviços que não está usando. Podem ser associações a academias de ginástica ou assinaturas de serviços on-line como Netflix, Spotify, LinkedIn e outros.

É essencial acompanhar esses gastos para saber se você está realmente aproveitando os serviços que paga. Se você perceber que tem algumas assinaturas que não usa mais, considere cancelá-las na mesma hora.

4. Sempre haverá outra promoção

Liquidações e promoções são os motivos de gasto mais comuns. É quando saímos fazendo compras porque as coisas estão 10%, 25%, 50% ou até 75% mais baratas. Nós compramos pelo medo de perder a oportunidade, e não porque realmente precisamos de 10 pares de sapato, peças de roupa ou baldes de sorvete.

Colocar cartazes como “liquidação” ou “desconto” é uma tática comum de lojas para fazer você comprar às pressas. Não caia nessa armadilha e lembre-se: mais barato não quer dizer melhor.

Entre as melhores habilidade com dinheiro, você precisa praticar ter consciência dos seus gastos, e conhecer as suas prioridades pode ser bastante útil.

5. Deixe o seu dinheiro fazer dinheiro

Colocar seu dinheiro ou recursos em investimentos é uma das habilidades de administração do dinheiro mais comuns. Trata-se de separar um dinheiro ou outros recursos para fazê-los crescer e gerar renda ou receita no futuro. Você pode buscar empresas de investimento na internet para entender melhor que produto é mais adequado para o que precisa.

Não seria ótimo voltar a 2009 e comprar bitcoin quando ele valia menos de um dólar? Mas se você perdeu o boom inicial, não se preocupe. Nunca é tarde para entrar no mercado de criptomoedas.

Você pode tentar algumas estratégias de investimento interessantes, como HODLing, em que você compra bitcoin, o mantém por muito tempo e vende quando chega a hora certa. Essa é uma tática muito usada, especialmente por novos investidores.

Você também encontra vários mercados on-line onde pode comprar e vender bitcoin — como é o caso da Paxful — e ganhar dinheiro com a arbitragem de criptomoedas.

6. Limite as linhas de crédito que você possui

Ter um ou dois cartões de crédito pode ser bastante útil, especialmente para quem costuma fazer compras de grande valor. Isso pode render recompensas e descontos, aumentar o poder de compra e gerar outros benefícios.

Mas ter muitos cartões de crédito ativos ao mesmo tempo pode acabar doendo no bolso. Se você não for uma pessoa cuidadosa, correrá o risco de fazer por impulso compras que não vai poder pagar. Também pode ser difícil acompanhar todas as datas de pagamento de diferentes empresas.

Em sua maioria — se não forem todas —, as empresas de cartão de crédito cobram taxas anuais mesmo se você não usar o cartão. Verifique as suas linhas de crédito se tiver muitas e considere encerrar essas contas que não usa mais. Você pode economizar muito dinheiro fazendo isso.

7. Viva dentro das suas possibilidades

Esta é outra habilidade prática com dinheiro essencial: não compre nada que você não pode pagar, especialmente se já tiver outras contas. Você não vai querer acabar sem saldo na sua conta bancária, certo?

Talvez um relógio de pulso fique lindo em você, mas ele está dentro das suas possibilidades? Se não estiver, deixe o relógio na loja e volte quando chegar a hora certa.

8. Tente fazer alguns trabalhos extras

O lado positivo de trabalhos extras é que podem gerar uma receita adicional. Saiba no que você é bom e transforme essa paixão, hobby ou talento em dinheiro! Você pode transmitir o seu jogo em várias plataformas, vender doces deliciosos on-line, pegar trabalhos de redação ou revisão, fazer algumas traduções ou transcrever arquivos de áudio no seu tempo livre. Você pode ganhar um dinheiro extra para a sua poupança ou para fazer algumas compras depois.

9. Ande com dinheiro suficiente

Usar um cartão de crédito é muito fácil e tentador, mas as consequências de fazer isso sem moderação podem ser desastrosas. Estamos transitando gradualmente para um mundo digital onde transações sem dinheiro se tornam o novo normal. Mas ter na carteira algum dinheiro em espécie suficiente para os seus gastos pode fazer com que você evite gastar muito. Se o dinheiro acabar, não gaste mais. É simples assim!

10. Anote as datas de vencimento das suas contas

Seu amigo pode não se importar quando você chega atrasado a um encontro, mas não faça o mesmo com as suas contas. Pagamentos atrasados costumam gerar multas ou cobranças extras, e se você já tiver separado o dinheiro para as contas, vai precisar usar um valor extra fora do seu orçamento.

Confira e anote as datas de vencimento de todas as suas contas e pague em dia para não ter despesas adicionais.

Nunca é tarde demais

Além das dicas que mencionamos, você também pode tentar outras habilidades práticas com dinheiro, como tirar férias fora da alta temporada, usar cupons de desconto em lojas, comprar artigos produzidos localmente e várias outras táticas. Você vai se surpreender ao descobrir o quanto pode economizar!

Pode ser frustrante lidar com as consequências indesejáveis de erros financeiros do passado, mas todos aprendemos com as nossas experiências. Vale repetir: nunca é tarde para você desenvolver um plano financeiro consistente. Experimente algumas dessas dicas e conte-nos qual delas funciona melhor para você.

* O conteúdo deste artigo possui fins unicamente informativos. Você não deve considerar nenhuma dessas informações ou outros materiais como aconselhamento jurídico, fiscal, financeiro, de investimento ou de qualquer outra natureza.