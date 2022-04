Os games cripto estão tendo cada vez mais sucesso graças ao crescimento dos tokens não fungíveis (NFTs), e alguns desenvolvedores apareceram com coisas bem interessantes.

Antes, havia pouca variedade de games em blockchain. Agora, parece que há um game em blockchain para cada gênero. Você é mais do tipo que gosta de RPG? Há um título nessa linha. E quanto a MMORPG? Tem algum game nesse estilo? Tem sim.

Games cripto podem ser encontrados hoje nos mais diversos gêneros, inclusive cartas de coleção (TCG) e simuladores. Se você quer jogar algum game — e possivelmente ganhar um dinheiro extra com isso —, fizemos uma lista especial com um título para cada gênero.

Um game em blockchain para cada gênero

Com tantos games cripto sendo lançados por aí, pode ser difícil decidir qual deles jogar. Para ajudar você nessa escolha, damos bons exemplos de cada game em blockchain, separados por gênero:

*Observação: os games não estão mencionados em nenhuma ordem em particular.

Axie Infinity (RPG)

Você já deve ter ouvido falar de Axie Infinity. Ele foi lançado em 2018, mas começou a ganhar fama em maio de 2021 nas Filipinas. Um vídeo no YouTube que começou a viralizar mostrava como os jogadores poderiam ganhar dinheiro com o game, e ele virou hoje uma sensação. Na verdade, o título é o primeiro game de NFT que roda na blockchain do Ethereum a atingir US$ 1 bilhão em vendas.

Disponível para dispositivos Android, iOS e PC, o Axie Infinity é um título muito inspirado em um game clássico como Pokémon. Seu trabalho é formar um time de três criaturas chamadas Axies e lutar contra adversários controlados por computador ou por outros jogadores.

Os Axies, os NFT desse game, têm uma mecânica de geração em que cada ninhada será um NFT recém-cunhado. Isso cria uma economia única e totalmente dentro do ecossistema de Axie Infinity. Jogando e batalhando, você pode ganhar tokens como Smooth Love Potions (SLP), que você só pode ganhar jogando o game principal, e Axie Infinity Shards (AXS), que podem ser trocados por dinheiro. Confira aqui nosso guia completo de Axie Infinity.

CryptoBlades (MMORPG)

Você gosta de jogos de interpretação de personagens on-line e em massa para multijogadores (MMORPG)? CryptoBlades pode ser uma boa opção de game em blockchain.

O título oferece uma plataforma a jogadores que gostam de criar personagens, colocá-los à prova em batalhas e colher as recompensas por suas vitórias. A plataforma desenvolveu um sistema dinâmico de recompensas que premia os jogadores com tokens SKILL depois de participarem de desafios do game como incursões rápidas ou defender-se de inimigos poderosos. Ao obterem muitos tokens, os usuários podem melhorar seus personagens e, em troca, superar seus adversários e ganhar ainda mais tokens.

Nesse game, cada personagem e arma é um NFT. Com isso, as pessoas podem melhorar seu arsenal e poderes em geral, e negociá-los em um mercado aberto.

A jogabilidade é muito simples: cada personagem e arma tem um elemento correspondente (fogo, terra, relâmpago ou água), e cada um deles é resistente a um elemento e vulnerável a outro. Por exemplo, o fogo é poderoso contra a terra, mas frágil diante da água. A terra supera o relâmpago, mas é vulnerável ao fogo. O relâmpago vence a água, mas perde para a terra. E a água é boa contra o fogo, mas não contra o relâmpago.

Além do elemento vinculado, as armas têm um sistema de cinco camadas apresentado na forma de estrelas. Ao criar um personagem, você recebe uma arma de uma estrela. Mas você também pode criar novas armas e ter a chance de lutar contra inimigos mais fortes e ganhar mais tokens SKILL. Sempre que uma nova arma é criada, ela tem 44% de probabilidade de ter uma estrela, 35% de ter duas estrelas, 15% de ter três estrelas, 5% de ter quatro estrelas e 1% de ter cinco estrelas.

Como dá para notar, os personagens, elementos e armas fazem uma grande diferença em cada luta. Antes de iniciarem o combate, os jogadores podem escolher seu personagem, armas e habilidades. Eles podem escolher também os inimigos que enfrentarão segundo seu nível de poder. Todos esses fatores influenciam muito na quantidade de tokens SKILL que um jogador pode receber.

Gods Unchained (TCG on-line)

Se gêneros de monstros de bolso ou World of Warcraft (como os games cripto já mencionados) não fazem o seu estilo, talvez games de cartas colecionáveis seja mais a sua praia.

Gods Unchained é um game de cartas colecionáveis digitais que usa um sistema de NFT e deixa a sua carta digital bem parecida com uma real. O título é liderado pelo ex-diretor de Magic The Gathering: Arena, um game do gênero bastante competitivo. Nesses tipos de games, os jogadores precisam superar estrategicamente seus adversários criando baralhos flexíveis capazes de enfrentar as mais diversas táticas.

Em Gods Unchained, você começa com um baralho de iniciante. Mas diferente da maioria dos baralhos de quem está começando, o game dá ao jogador uma grande variedade de cartas para estar totalmente equipado para combater qualquer desafiante. Como o baralho de iniciante já é bem competitivo, isso força os jogadores a usarem suas habilidades em lugar de montar um baralho de cartas caras.

As habilidades especiais de cada carta se enquadram em uma destas três categorias: relíquias, criaturas e feitiços. Para adicionar mais poder ao seu baralho de iniciante, você pode comprar pacotes com cartas raras ou lendárias. Na maior parte dos casos, quanto mais rara for a carta, mais valor ela terá.

Assim que as adquire , você pode negociar, vender ou usar as suas cartas como quiser, como se fossem cartas impressas.

My DeFi Pet (simulação agrícola/RPG)

Está buscando algo mais no estilo de Farmville? Você está com sorte! My DeFi Pet tem algumas semelhanças com o antigo jogo do Facebook e alguns novos aspectos de games como Axie Infinity.

Os tokens DPET são a principal moeda do game e, com eles, você pode obter novos ovos, criar e evoluir os seus monstros. E você também pode usar os tokens para participar de eventos especiais, como votações sobre novos recursos e configurações no game.

O título começa com uma visão geral dos seus animais em uma fazenda, o que faz logo lembrar Farmville. Depois de comprar e chocar ovos de monstros com tokens DPET, essas criaturas vão começar a circular pela sua fazenda. Para alimentá-los, você vai precisar cultivar e colher frutas e legumes para que os seus monstros possam crescer e ficar fortes. Quanto mais monstros você conseguir, mais forte será o seu exército.

Você pode ganhar dinheiro de duas formas em My DeFi Pet. A primeira delas é vendendo tokens DPET que você ganha em missões ou batalhas. A segunda é leiloar os monstros que você criou e alimentou. Quanto mais raro ou mais elevado o nível do seu monstro, mais caro ele será. Vale dizer que o mercado desses tokens ainda não foi lançado, mas deve entrar em atividade no terceiro trimestre de 2021.

Plant vs. Undead (defesa de território)

Inspirado em títulos como Plants vs. Zombies e Bloons TD, Plant vs. Undead é um game cripto no estilo de defesa de território em que você usa plantas para lutar contra minions zumbis. Nele, as suas plantas são NFT, que você pode comprar e vender com tokens PVU, a moeda nativa do game e que possui um fornecimento máximo de 300 milhões.

O game é ambientado em um mundo chamado Planet Plants. Antes um lugar onde plantas e animais viviam em harmonia, ele está agora repleto de animais mortos-vivos que foram contaminados por um meteoro misterioso.

O título possui hoje apenas um modo: o modo Farm, em que os jogadores contam com cinco espaços livres para plantas e outro espaço gratuito para a árvore-mãe. Nesse modo, você pode criar as suas plantas e deixá-las prontas para a batalha quando forem lançados os modos PvE e PvP. Além disso, o modo Farm é uma ótima forma de obter Light Energy — a moeda de Plant vs. Undead — sem precisar defender o território ou lidar com as mecânicas de PvE e PvP.

O futuro dos games cripto

Acreditamos que quanto mais os games em blockchain evoluírem, melhor será sua qualidade. Por enquanto, é fácil perceber que há muito potencial nesse campo com que os maiores estúdios de games do mundo podem aprender.

Um game passou a ser mais que apenas jogar? Hoje em dia, a principal forma de gamers ganharem dinheiro é realizando transmissões ou participando de competições. Mas estamos vendo isso mudar lentamente com games como Axie Infinity.

Ainda que ninguém possa ter certeza de como será o futuro dos games, uma coisa é certa: estamos testemunhando o surgimento de algo muito interessante.