Não é uma droga quando a gente se esquece onde guardou algo importante? Seu smartphone, carteira, óculos e até coisas como o seu certificado de nascimento… qualquer coisa que você precisa saber onde está. Além de itens tangíveis, há uma coisa que esperamos que você nunca perca: o acesso à sua carteira bitcoin. “O que de pior pode acontecer?” Bem, odiamos dizer isso, mas pode ser possível que você nunca mais possa acessar de novo a sua carteira bitcoin antiga (e todo o dinheiro guardado nela)!

Mas se você é um membro do Clube Ajudem a Encontrar a Minha Carteira Bitcoin (não adianta procurar na internet porque a gente acaba de inventar isso), vamos tentar ajudar você a sair desse grupo desesperado e recuperar as suas moedas perdidas. Antes disso, vamos falar como não recuperar uma carteira bitcoin perdida.

Coisas tolas que já fizeram para recuperar bitcoins perdidos

As pessoas perdem carteiras bitcoin ou chaves privadas por vários motivos: dispositivos perdidos, problemas técnicos com equipamentos ou esquecimento, descuido ou falta de jeito do titular. Seja qual for o motivo, esperamos que você não faça essas coisas para recuperar a sua carteira bitcoin perdida.

Mergulhar em um aterro sanitário

Tudo bem. Talvez a gente tenha exagerado com “mergulhar”, mas todo o resto é sério. Em 2013, o profissional de TI britânico James Howell jogou por engano seu disco rígido no lixo, e ele foi parar em um aterro sanitário de Newport, Gales do Sul. E quanto ele jogou fora sem querer? 7.500 BTC. No momento em que este artigo é escrito, estamos falando aqui de mais de US$ 240 milhões!

Claro, Howell quis desesperadamente procurar esse disco rígido entre 350 mil toneladas de lixo. Mas para sua frustração, a câmara municipal de Newport não deixou que ele fizesse isso, já que o aterro sanitário não é aberto ao público, e invadi-lo é considerado crime. Péssimas notícias!

Deixar um hacker arrombar um cofre de BTC

Em 2017, o ex-editor da Wired Mark Frauenfelder precisou contratar um “mago da codificação” de 15 anos de idade para invadir seu cofre de bitcoin depois que o papel onde ele anotou a senha desapareceu. O adolescente foi pago com US$ 3.700 em BTC depois de enviar a Frauenfelder um vídeo com instruções sobre como invadir seu próprio computador e descobrir a senha.

E de forma mágica, funcionou! Frauenfelder conta que seguiu as instruções do menino e copiou um código de texto. “De repente, o PIN apareceu. Foi como se tivesse tirado das minhas costas um peso enorme que carregava há meses.” Salvador.

Recorrer a hipnose

Sabemos como é decepcionante não se lembrar da senha que criamos, especialmente se for para acessar nosso suado dinheiro. É por isso que, nos primeiros anos do bitcoin, alguns investidores que perderam suas senhas decidiram se submeter a hipnose. James Miller, um hipnotizador do estado norte-americano da Carolina do Sul, apareceu com a ideia de ajudar pessoas a se lembrarem de suas senhas e encontrarem seus dispositivos de armazenamento perdidos.

A ajuda para “acessar memórias antigas ou ver as coisas que você jogou em um pote escondido” custará 1 BTC, mais “5% do valor recuperado por seus serviços”. Um artigo de 2017 mencionou que seus honorários são “flexíveis”, mas não sabemos se isso vale até hoje.

Você pode ficar surpreso com a criatividade e a persistência que as pessoas são capazes de ter para recuperar as coisas que desejam e precisam desesperadamente. Como diz o ditado, situações extremas exigem medidas extremas. Mas hoje em dia, você não precisa entrar em estado de transe para recuperar a sua senha.

Como recuperar o seu BTC perdido na mesma hora

Vamos ao que interessa. Seguem algumas dicas práticas para ajudar você a recuperar a sua carteira bitcoin perdida.

1. Reconstitua os seus passos

Talvez você precise revisitar rapidamente o passado para se lembrar das informações necessárias. Isso inclui o tipo de carteira bitcoin que você usava, endereços de e-mail e outros dados de contato vinculados à sua conta de BTC, respostas para perguntas de segurança, uma lista de possíveis senhas e códigos PIN que você acha que pode ter criado.

Existem diferentes tipos de carteiras de criptomoedas por aí, e a forma de recuperar as suas moedas ou chaves privadas perdidas vai depender disso.

Carteiras web. Como este tipo de carteira bitcoin requer acesso à internet, você pode verificar o histórico de navegação do seu navegador e buscar vestígios do site do fornecedor da sua carteira.

Carteiras móveis. Se você desinstalou acidentalmente do seu smartphone, pode tentar pesquisar o aplicativo na App Store ou no Google Play para fazer o download novamente.

Carteiras de hardware. Como são dispositivos físicos, você pode começar procurando nos cômodos da sua casa, armários, bolsas, malas, espaços secretos e outras áreas onde você costuma guardar os seus documentos e pertences importantes.

Carteiras de desktop. Tente fazer uma varredura de todas as pastas do seu computador. Talvez você precise também verificar os locais que visita raramente.

Carteiras impressas. Não vamos mentir para você… este tipo é o mais difícil de encontrar. Você pode ter anotado as suas chaves privadas em um caderno ou jogado fora a sua carteira impressa em uma pasta ou livro. Experimente procurar em lixeiras, pastas antigas, bolsas, gavetas e estantes.

2. Confira as ferramentas de recuperação disponíveis

Se você perdeu o acesso por uma falha de hardware ou software, há uma ligeira probabilidade de que sua carteira de criptomoedas não tenha ido embora para sempre. Digamos que o seu computador tenha deixado de funcionar de repente. Nesse caso, você pode perder os seus dados. Mas não perca as esperanças! Existem ferramentas capazes de recuperar dados corrompidos, softwares e hardwares defeituosos, e algumas delas já estão disponíveis há décadas. Você pode até contratar um profissional para recuperar os seus dados se não conseguir fazer isso por conta própria.

O FinderOuter é um dos vários programas feitos para recuperar dados de chaves privadas perdidas. Você pode considerar essa opção se não tiver mais onde encontrar a sua carteira bitcoin ou chave privada.

3. Peça ajuda

Essa pode não ser a melhor alternativa disponível, mas se você não é um conhecedor técnico e não sabe muito bem como funciona o complexo mundo das criptomoedas, pode buscar a ajuda de alguns amigos confiáveis no espaço de fintech. Se esteve explorando o mundo das criptomoedas com alguns amigos quando começou, você pode lhes pedir para ajudar a lembrar da sua chave privada esquecida ou carteira bitcoin perdida.

Você pode até dar a aparência de alguém esquecido, mas pelo menos vai tentar fazer de tudo para lembrar das coisas que importam.

4. Acesse a sua carteira antiga depois que a encontrar

Assim que encontrar a sua carteira perdida, faça várias cópias de backup na hora. Você pode usar o Bitcoin Core para consultar quando BTC tinha deixado para trás. Se encontrar frações de bitcoin, você também pode baixar todo o blockchain — que pesa mais de 300 gigabytes de dados — ou acessar blockchain.com para resgatá-los. Nós certamente preferimos a primeira opção.

Você só precisa criar uma conta, fazer login, acessar as configurações e clicar nos endereços onde aparecerão uma opção de importar endereços de BTC. Depois de inserir as suas chaves privadas, você deverá ter novamente acesso à sua carteira.

O segredo para evitar o estresse de encontrar a sua carteira bitcoin perdida

Não estamos falando aqui de nenhuma ciência complexa… Evite perder a sua carteira antes de mais nada. “Isso é possível?” Com certeza! Ter o armazenamento de criptomoedas adequado pode poupar você de estresse, desespero e preocupações desnecessárias. Também ajuda ter o hábito de fazer backup da sua carteira. Dessa forma, o seu mundo não vai cair de uma hora para outra se alguma coisa inesperada acontecer com a sua carteira bitcoin.

Não faltam opções de armazenamento digital seguro e confiável na internet. Só depende de quanto você quer guardar, como planeja usar as suas moedas e como cuidar de sua carteira bitcoin e chaves privadas. Se você faz parte do grupo dos cuidadosos que guardam bem suas carteiras, recomendamos aplicar as práticas mais recomendáveis para proteger a sua conta agora mesmo.

Lembre-se: mantenha sempre sua carteira e chaves privadas em um local seguro e — não custa reforçar — onde você consiga se lembrar facilmente!