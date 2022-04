Já faz mais de uma década que o bitcoin (BTC) foi criado e apresentado à população em geral por uma pessoa ou um grupo de pessoas sob o pseudônimo de Satoshi Nakamoto. Ele é uma criptomoeda ou um ativo virtual considerado não só um novo tipo de dinheiro, mas também com vários recursos engenhosos e interessantes.

Atualmente, há mais de cinco mil criptomoedas disponíveis no mercado para negociar e realizar outras transações financeiras. Dessa quantidade continuamente crescente de moedas virtuais, o bitcoin segue o campeão em termos de capitalização de mercado, preço e adoção.

Seu domínio constante no mercado de criptomoedas ao longo dos anos trouxe a descoberta de seus diversos benefícios e funções dignas de nota. Para que você tenha uma ideia dessas aplicações, confira esta lista de formas de usar bitcoin.

Compras cotidianas

Nos primeiros anos do bitcoin, pessoas de dentro e fora do ambiente de criptomoedas conheciam poucos de seus possíveis usos. Antes, a maioria das pessoas que tinha BTC usava esse ativo virtual somente no mercado de criptomoedas para comprar, vender ou negociar. No entanto, no momento em que este artigo é escrito, há um número incontável de empresas e comerciantes em diversas partes do mundo que aceitam bitcoin como uma forma de pagamento legítima em troca de bens, produtos ou serviços específicos. Estão entre esses produtos e serviços aqueles que usamos todos os dias, como artigos de supermercado e até mesmo para o seu animal de estimação.

Além disso, a criptomoeda pode ser útil para pagar contas em alguns restaurantes, redes de fast food e cafés, sem mencionar vários hotéis, companhias aéreas e empresas de viagens.

Apoio a instituições e projetos filantrópicos

Entre a grande variedade de aplicações para o bitcoin, sua aceitação para esforços e doações beneficentes é a adoção que vem crescendo mais rapidamente nos últimos anos. Juntamente com outras moedas virtuais, o BTC é considerado hoje um meio confiável de fazer contribuições e doações assistenciais. Isso acontece porque o monitoramento das transações feitas com a moeda é rápido e eficiente.

São algumas das organizações que aceitam BTC e outras criptomoedas para iniciativas humanitárias e ajuda ao desenvolvimento Save the Children, The Water Project, Cruz Vermelha, Autism Speaks, Zamzam Water e Unicef, entre muitas outras. Além disso, muitas empresas de criptomoeda e blockchain também já iniciaram seus esforços de filantropia financiados e conduzidos exclusivamente por meio de moedas virtuais.

Um exemplo é a iniciativa beneficente #BuiltWithBitcoin da Paxful, que busca construir 100 escolas, poços de água e hortas comunitárias para a agricultura sustentável. Esse projeto apresenta a capacidade do setor de criptomoedas de financiar e apoiar esforços beneficentes e filantrópicos.

Transferência de dinheiro

Hoje, a maioria das pessoas ainda confia na forma convencional de enviar ou receber dinheiro, o que ocorre por meio de bancos locais, internacionais ou outros prestadores de serviços de remessa. Ainda que transferir dinheiro utilizando essas empresas seja o método mais comum, o processo requer suas informações pessoais como nome, endereço, dados de contato, entre outras.

E o envio ou o recebimento do dinheiro não acontece no mesmo instante, especialmente porque esses prestadores de serviços de remessa só operam durante o horário comercial e fecham as portas durante a noite, fins de semana e feriados. As taxas também costumam variar em função do valor que se deseja enviar, do prestador de serviços utilizado e da área ou localidade para qual o dinheiro será enviado.

Mas as remessas com bitcoin são outra história. Para transferir dinheiro, você só precisa acessar uma carteira digital no seu smartphone ou computador. A operação não requer muitas informações pessoais — ao contrário do que acontece com bancos regulados — e pode ser realizada com taxas adicionais mínimas ou até mesmo nenhuma taxa. Além disso, também é possível enviar e receber dinheiro de forma praticamente instantânea. Os usuários não precisam nem mesmo se preocupar com horários comerciais para realizar suas transações, já que é possível enviar e receber dinheiro com BTC a qualquer momento e praticamente em qualquer lugar, já que não há limitações geográficas.

Presentes para quem você gosta

Essa adoção de moedas virtuais está aumentando sem parar, e há uma infinidade de coisas que você comprar com bitcoin hoje em dia, de calçados e roupas a aparelhos eletrônicos e carros de luxo. E a lista segue crescendo.

Se quiser experimentar algo novo, você também pode optar por dar bitcoin de presente a amigos e familiares. Vale observar que você não precisa comprar um bitcoin inteiro, já que a moeda pode ser comprada em frações.

Há muitas e muitas formas de dar bitcoin de presente. Uma delas é ter uma carteira digital onde ele seja guardado e utilizado. Há centenas de carteiras digitais disponíveis hoje, mas se estiver começando no universo das criptomoedas e ainda não tiver uma, ao criar uma conta na Paxful, você passa a ter uma carteira bitcoin totalmente gratuita na mesma hora.

Depois que tiver a sua carteira digital, você pode começar a enviar BTC de presente a quem você gosta, desde que essas pessoas também tenham suas carteiras digitais. Para isso, é só acessar a sua conta na Paxful, clicar no botão “Enviar e receber”, digitar o valor que deseja dar de presente e o endereço de bitcoin do destinatário.

Ao prosseguir, você precisará digitar a senha da sua conta por segurança, mas somente se você não tiver habilitado a autenticação de dois fatores. Depois de concluir esses passos, você pode prosseguir e enviar o bitcoin de presente. Outra forma de enviar é usar o aplicativo móvel Carteira Paxful de Bitcoin. Nele, basta clicar em “Enviar dinheiro” e seguir os passos já mencionados.

Proteção de patrimônio

O bitcoin é conhecido como um ativo altamente volátil e frequentemente comparado com o ouro. Esses dois ativos são considerados como alternativas úteis para preservar patrimônio. Como o ouro já é utilizado há muito tempo, a maioria das pessoas confia e acredita em seu valor. Mas assim como ele, o bitcoin também é uma excelente opção para preservar patrimônio.

Em países que enfrentam crises econômicas e financeiras, o BTC e outras criptomoedas já demonstraram ser uma saída e meio de sobrevivência. Guardar e manter dinheiro em BTC quando a moeda convencional (fiduciária) de um país perde valor é uma boa maneira de evitar a inflação e não perder boa parte do que se tem. Vale mencionar que o bitcoin também é uma ótima forma de investimento. Investidores de criptomoedas aproveitam as características altamente imprevisíveis e extremamente flutuantes do BTC.

Há várias outras aplicações para o bitcoin; essas são apenas algumas das disponíveis. Essa criptomoeda ainda tem um longo caminho pela frente, o que nos lembra que muitos usos do bitcoin ainda estão por surgir para quem a mantém.