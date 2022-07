O Bitcoin (BTC) vem conquistando cada vez mais adoção entre a população em geral. Com toda essa atenção, mais gente está buscando as melhores formas de entrar no mercado e ganhar dinheiro.

Mas é tarde demais para começar? Essa é uma preocupação razoável de muitos recém-chegados, mas podemos afirmar que não, não é tarde demais para começar com o Bitcoin. Se você está pensando em investir em BTC, vamos analisar as características que fazem dele um bom investimento.

Por que o Bitcoin é um bom investimento

O que faz dele um bom investimento? O objetivo básico de qualquer investimento é ganhar mais do que o valor investido. A qualidade de um investimento é medida geralmente pelo risco de perdas em comparação com os possíveis ganhos. Um excelente investimento reduz esse risco e possibilita a valorização do dinheiro.

Mas o que faz do Bitcoin o candidato perfeito?

Ele é uma excelente reserva de valor

Uma boa reserva de valor mantém o valor do que foi investido. Qualquer coisa que pretenda ser uma ótima reserva de valor precisa ser resiliente a mudanças, chegando até mesmo ao ponto de dar lucro.

Vejamos os Estados Unidos como exemplo. O país atingiu uma inflação de 8,5% em março de 2022. Quem não conseguiu investir em algo que tenha valorizado mais que a inflação perdeu dinheiro.

Mas quem investiu em BTC teve um retorno anual de 3,27% em março de 2022. Colocando as coisas em perspectiva, o Dow Jones e a NASDAQ caíram respectivamente 5% e 10%.

O potencial lucrativo

Também não é nenhuma surpresa que técnicas de investimento tradicionais passaram a incorporar negociação de Bitcoin, o que ajuda usuários a ganharem dinheiro com seus investimentos.

Do HODL ao custo médio em dólar, investidores de Bitcoin já descobriram que sempre há um potencial de ganho. Tudo depende de como o negociante pesquisa e o que ele faz com as informações que descobre. Cada negociante tem seu próprio modo de atuar, já que há mais de uma forma de ganhar dinheiro com Bitcoin.

Como começar a investir em Bitcoin

Começar com o Bitcoin hoje é muito mais fácil do que antes, especialmente aqui na Paxful. Com usuários negociantes de Bitcoin do mundo todo, sempre dá para encontrar o negócio perfeito para cada um comprar seu primeiro BTC.

Mas antes de começar, o conselho mais importante para qualquer iniciante é: faça a sua própria pesquisa. Essa é a melhor forma de ganhar confiança nas suas decisões e evitar estragar negociações com medo incerteza e dúvida (FUD), e o medo de ficar de fora (FOMO).

Claro que a plataforma que você escolher para negociar é um fator de enorme importância. Como uma plataforma peer-to-peer, a Paxful busca proporcionar a seus usuários o máximo possível de opções para que eles encontrem o que precisam. E como ela oferece uma carteira Bitcoin totalmente gratuita logo ao criar uma conta, é perfeita também para iniciantes.

Um guia básico sobre como comprar Bitcoin na Paxful

Para começar na Paxful, acesse a página inicial e faça login. Se você ainda não for usuário, crie a sua conta para ter a sua carteira Bitcoin gratuita. Lembre-se de verificar a sua conta para ter mais benefícios.

Quando estiver pronto, defina Bitcoin (BTC) como a moeda de compra. Selecione como você deseja pagar entre as mais de 350 opções oferecidas. Você pode definir um valor na linha inferior para restringir ainda mais a sua pesquisa.

Na página Ofertas, você verá todas as ofertas relevantes de usuários que vendem BTC. Leia atentamente as que te interessarem. Você pode ver mais detalhes de cada oferta clicando em Comprar. Se achar que há resultados demais, restrinja a busca com os filtros da barra lateral.

Depois que encontrar uma oferta interessante, clique em Comprar agora. Isso vai abrir um chat na página da negociação. Discuta os detalhes do pagamento com o vendedor e obtenha todas as informações importantes. Transfira o valor informado pela forma de pagamento definida e clique no botão Pago.

O vendedor vai verificar se recebeu bem o pagamento. Se tudo estive certo, o vendedor vai liberar o BTC retido em nosso depósito de garantia instantaneamente para a sua Carteira Paxful. Deixe uma avaliação do seu parceiro de negociação para ajudá-lo com outras ofertas futuras.

O que você pode fazer com o seu Bitcoin

Agora que você já tem o seu Bitcoin, o que pode fazer com ele? Alguns podem pensar que a única coisa possível com o Bitcoin é manter na carteira e vender mais tarde para ganhar dinheiro. Isso até poderia ser verdade antes, mas as tecnologias e ofertas atuais permitem que qualquer pessoa use o Bitcoin em situações cotidianas.

Uma aplicação comum é usar o Bitcoin para remessas. Graças às taxas mais baixas das finanças descentralizadas (DeFi), os usuários podem transferir dinheiro de forma instantânea e segura. Isso tornou o Bitcoin perfeito para qualquer um que busca um meio de perder tempo e dinheiro em transferências.

Outro desenvolvimento recente é o lançamento da Lightning Network. Essa rede é uma camada totalmente nova que atua na rede do Bitcoin e permite que os usuários usem a moeda para transferências ainda mais rápidas e baratas. Isso possibilitou que as pessoas passassem a pagar por transporte, itens de supermercado, pizza e até mesmo café com Bitcoin.

Outra alternativa é participar no mercado negociando ativamente. Para isso, é preciso se manter atualizado com as últimas notícias e mudanças no mercado, mas vale o esforço se você atuar corretamente.

Você deve investir em Bitcoin em 2022?

O Bitcoin é um bom investimento? A gente se atreve a dizer que sim! Ainda que mercados em baixa sejam uma realidade, isso é positivo se você olha de outra perspectiva. Se olharmos o crescimento do Bitcoin ao longo dos anos, sempre houve uma alta gradual em seu valor médio. E essa tendência deve seguir à medida que a tecnologia de blockchain se torna cada vez mais aceita e adotada.

Qualquer um pode começar com o Bitcoin sem dificuldade. Não é preciso investir muito dinheiro, ao contrário de investimentos tradicionais, e a moeda em si nunca foi tão acessível. Não é preciso nem mesmo ter uma conta bancária para começar.

Diante de todos esses fatos, podemos dizer que o Bitcoin está pronto para os investidores. Claro que o medo sempre vai estar presente e gerar algumas dúvidas e indecisões. O truque é aprender o máximo que você puder sobre a moeda, o mercado e a comunidade. Isso ajuda a acabar com as incertezas e ver com mais clareza no que você está entrando.

* O conteúdo deste artigo possui fins unicamente informativos. Você não deve considerar nenhuma dessas informações ou outros materiais como aconselhamento jurídico, fiscal, financeiro, de investimento ou de qualquer outra natureza. Você deve fazer a sua própria pesquisa e talvez buscar aconselhamento profissional antes de tomar qualquer decisão.