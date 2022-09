O Bitcoin foi criado para ser uma moeda global, e com isso podemos utilizá-la como reserva de valor ou como forma de pagamento, tudo depende do seu objetivo. Entretanto, já em alguns países, a criptomoeda é usada como moeda oficial.

Saiba o que é bitcoin e como usar para realizar pagamentos no dia a dia.

O que é Bitcoin

O Bitcoin (BTC) foi criado em 2008, por um grupo ou alguém cujo pseudônimo é Satoshi Nakamoto. A moeda foi desenvolvida para ser descentralizada, isso significa que não depende de nenhuma instituição ou órgão governamental.

A criptomoeda funciona através da tecnologia blockchain, que permite a segurança e transparência para os usuários. Além de ter um grupo de pessoas que trabalham para minerar mais bitcoin e recebem recompensas por isso.

Além disso, o Bitcoin foi desenvolvido para ser usado ou como reserva de valor, onde você compra e mantém até ter a valorização do preço, ou como forma de pagamento. Afinal, a moeda é global e pode ser enviada para qualquer pessoa do mundo com taxas mais baixas e acessíveis.

Como usar bitcoin para pagamentos

País como El Salvador, adotaram o bitcoin como moeda oficial, e com isso, as pessoas tiveram que aprender a usar o BTC no dia a dia e aceitar a moeda em suas lojas. Mas isso é possível em qualquer lugar do mundo.

Afinal, o Bitcoin pode ser usado como uma moeda global, onde você pode enviar e receber para todas as pessoas, ainda mais se usar o P2P, que terá acesso a mais de 350 formas de pagamento na Paxful e poderá comprar bitcoin de outras pessoas com apenas alguns cliques.

A vantagem de usar o BTC como moeda, é a liberdade financeira proporcionada para os usuários, pois fica mais fácil entrar para o mercado financeiro sem precisar de uma conta bancária tradicional.

Para começar a usar o bitcoin para pagamentos pela Paxful, basta iniciar seu cadastro na plataforma, configurar e enviar todos os documentos necessários para aprovação da conta. A partir disso, sua carteira e sua conta vão estar prontas para serem usadas.

Com a Paxful você tem a carteira para enviar e receber bitcoin de qualquer pessoa do mundo, e realizar pagamentos no dia a dia. E também tem a plataforma P2P para poder comprar e vender suas moedas para outras pessoas da comunidade, sem intermediários como uma exchange.

Além de ter a opção da Paxful Pay, a ferramenta da Paxful voltada para os comerciantes poderem aceitar bitcoin como pagamento em sua loja, facilitando o uso da moeda como pagamento no dia a dia.

Caso queira começar a usar a moeda para pagamentos pelo Coinmap você consegue visualizar todos os lugares que aceitam bitcoin através da sua localização. No Brasil, por exemplo, há lojas de advocacia, estúdios, restaurantes, e diversos outros comércios que aceitam BTC.

Para facilitar na hora do pagamento é importante que tenha BTC em sua carteira, afinal, a carteira on-line da Paxful, permite que a transação seja feita na hora com taxas baixas e o envio imediato.

Quais as vantagens de usar o bitcoin

As vantagens de usar o bitcoin para pagamentos está relacionado com o seu objetivo, afinal, caso queira esperar para manter a moeda a longo prazo fazendo HODL, não seria viável usá-la no dia a dia.

Entretanto, o bitcoin foi criado para ser um sistema de pagamento independente e descentralizado, sem depender de órgãos governamentais e instituições. Formado pela comunidade que fortalece seu uso, quanto maior for a educação, maior será a adoção da criptomoeda.

Outro ponto são os países que estão adotando a moeda como forma de pagamento, aumentando, portanto, o interesse das pessoas em entender como o bitcoin pode ser usado para pagamento de contas, restaurantes, viagens e tudo que for necessário.

Além disso, outra vantagem é poder usar o bitcoin em sua loja, aceitando pagamentos que são feitos imediatamente com a leitura de um QR Code ou envio do valor para a carteira do estabelecimento.

A praticidade e as taxas baixas para enviar e receber bitcoin permite que mais pessoas estejam interessadas em entender e começar a usar a moeda para pagamentos no dia a dia.

