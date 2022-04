Se você for um usuário de bitcoin ou criptomoedas, provavelmente já ouviu falar na força poderosa por trás dessas formas engenhosas de dinheiro, a tecnologia de blockchain. Empresas de diferentes setores estão usando agora essa tecnologia para possibilitar uma grande quantidade de soluções digitais eficazes.

Entre os mais diversos setores de mercado, os benefícios da adoção da tecnologia de blockchain são considerados mais preponderantes em instituições e setores financeiros. Mas antes de nos aprofundarmos sobre os benefícios dessa tecnologia, vejamos rapidamente o que ela é.

Uma visão rápida da tecnologia de blockchain

A tecnologia de blockchain é um livro-razão descentralizado e distribuído que mantém registro das transações de um ativo digital. Ela funciona unicamente de modo digital e não possui nenhuma autoridade central que regule ou supervisione as movimentações do sistema.

O blockchain também possui muitas cópias de um livro-razão — ou lista — de transações na rede. Por sua característica distribuída, ele possibilita que novas transações sejam transmitidas a uma grande variedade de usuários da rede. Ele é tão poderoso que pode funcionar e realizar suas operações complexas de modo autônomo.

O blockchain também é imutável, ou seja, é praticamente impossível alterar ou até mesmo excluir uma transação. Esse poderoso recurso também impede a inclusão de informações falsas na transação.

Comprometer um blockchain exige alterar todas as cópias do livro-razão em todos os locais possíveis. Apenas imagine tentar invadir milhares de computadores ao mesmo tempo. Só de pensar nisso já dá dor de cabeça.

Essa é também a tecnologia única por trás da principal criptomoeda dos dias de hoje, o bitcoin (BTC). Para abordar isso com mais detalhes, seguem algumas formas como a tecnologia de blockchain pode transformar as finanças e os serviços bancários.

1. Chegar a pessoas não bancarizadas por meio das criptomoedas

Ainda que os bancos tradicionais estejam presentes em quase toda parte do mundo, ainda há uma enorme parcela da população que não possui acesso aos serviços financeiros que eles oferecem. Essa realidade está presente em alguns países africanos e na Índia, para mencionar somente alguns.

A tecnologia de blockchain soluciona esse problema ao possibilitar a inclusão financeira com o uso de criptomoedas como o bitcoin. Como as criptomoedas são moedas digitais e acessadas por computadores e smartphones pessoais, enviar e receber dinheiro se torna uma tarefa muito mais fácil.

Não é preciso enfrentar a complicação de solicitar uma conta bancária e passar pelos processos monótonos e complexos dos prestadores de serviços financeiros tradicionais.

2. Oferecer mais transparência

O blockchain é considerado uma das melhores tecnologias para seguir um rastro de transações. A tecnologia de livro-razão distribuído (distributed ledger technology, DLT) — ou o sistema digital — registra os detalhes das transações dos ativos de forma simultânea e em vários lugares.

O livro-razão de transações funciona como o livro de registro de um banco tradicional, só que no universo digital. Todos na rede podem ver os detalhes e o histórico das transações, o que aumenta a transparência e a prestação de contas.

Graças a essa excelente capacidade de transparência, as poderosas aplicações da tecnologia de blockchain não se limitam aos universos das finanças e da tecnologia. Seus benefícios já chegaram também a outros setores, como instituições filantrópicas e organização sem fins lucrativos. Assim, doações em bitcoin e outras criptomoedas são mais acessíveis e rastreáveis.

3. Possibilitar alternativas de pagamento seguras e confiáveis

Outra grande característica da tecnologia de blockchain nas finanças é sua capacidade de oferecer transações seguras e protegidas. Os pagamentos tradicionais são feitos geralmente em dinheiro, cheque ou transferência bancária, entre outros métodos. Embora muitos considerem essas opções de pagamento mais seguras, cada uma delas envolve riscos.

Tomemos como exemplo o dinheiro emitido por uma autoridade monetária nacional. Como ele é impresso, suas cédulas podem ser falsificadas. O mesmo vale para cheques, que muitas vezes não possuem o saldo correspondente em conta. Esse é um medo muito comum de todo comerciante, o famoso cheque sem fundo.

Com a tecnologia de blockchain, os pagamentos são irreversíveis. As empresas podem evitar o recebimento de cheques sem fundo e pagamentos eletrônicos problemáticos, já que o blockchain limita as formas possíveis de fraudes e golpes on-line.

4. Facilitar transações internacionais rápidas e diretas

Além da segurança que a tecnologia de blockchain oferece a comerciantes ao concluir pagamentos, ela também permite transações mais rápidas e baratas. Geralmente, o envio ou o recebimento dos recursos ocorre por bancos comerciais, centros de envio de dinheiro, processadoras de cartões de crédito e outras possíveis redes terceirizadas.

Cada transação realizada por algum desses prestadores de serviços costuma demorar um dia ou mais para ser processada e incluir diversas taxas de transferência. Com o blockchain, as transações financeiras não possuem limitações geográficas, já que não passam pelos meios tradicionais.

A melhor parte disso é que as transações podem ser concluídas quase no mesmo instante. Como os pagamentos não passam por métodos tradicionais, não é preciso se preocupar com feriados, fins de semana e horários comerciais. É possível enviar e receber dinheiro 24 horas por dia e sete dias por semana em quase qualquer parte do mundo.

5. Possibilitar verificações seguras de identidade e dados pessoais

A verificação da identidade e dos dados pessoais dos clientes é provavelmente uma das atividades mais cruciais que toda empresa e instituição precisa realizar com precisão. Bancos e outros prestadores de serviços financeiros são responsáveis por verificar e confirmar se seus clientes ou usuários de serviços estão ou não envolvidos em transações e atividades fraudulentas.

A lavagem de dinheiro é uma dessas atividades criminosas e vem se tornando cada vez mais frequente hoje em dia. Manter sólidas medidas de segurança como essas requer muito dinheiro. Mas com o poder do blockchain nas finanças, toda essa carga imposta a bancos e serviços relacionados pode ter os custos reduzidos.

Utilizar sistemas à base de blockchain para realizar essas operações pode evitar as caras multas de autoridades reguladoras impostas quando os bancos não realizam a devida verificação de usuários que aproveitam as vulnerabilidades do sistema para cometer crimes.

A tecnologia de blockchain fora do universo financeiro

As robustas soluções digitais possibilitadas pela tecnologia de blockchain não se limitam ao universo dos bancos e instituições financeiras. Com o crescente interesse fora do setor financeiro ou tecnológico, a adoção gradual do blockchain em vários campos vem se tornando cada vez mais evidente.

Essa excelente solução digital ainda pode oferecer muitos benefícios às mais diversas áreas, desde assistência à saúde e gestão de suprimentos até cibersegurança e administração pública. Não será nenhuma surpresa se passarmos a ver nos próximos anos os grandes benefícios do blockchain sendo empregados em diversos setores do mundo inteiro.