Quanto vale o bitcoin hoje? Essa é uma pergunta que nos atormenta assim que acordamos de manhã… E isso é totalmente normal. Com sua extrema volatilidade, quem sabe para onde o preço do bitcoin pode ir durante uma noite de sono?

Voltando a 2009, um influente usuário de fóruns chamado NewLibertyStandard deu ao bitcoin (BTC) sua primeira taxa de câmbio: US$ 1 = 1.309,03 BTC. No momento em que este artigo é escrito, o preço do BTC está na faixa dos US$ 35 mil.

Você deve estar se perguntando como exatamente o valor do bitcoin tem percorrido essa montanha-russa não só em seu valor, mas também com nossas emoções. Acredite, nós também já nos perguntamos a mesma coisa.

Cinco fatores que podem influenciar o preço do bitcoin

1. Oferta e demanda

Todos já ouvimos falar da lei de oferta e demanda em nossas aulas de economia básica. Quase qualquer coisa de valor segue essa lógica, e com o bitcoin não é diferente. Se você não conhece bem o conceito, de forma resumida, a lei de oferta e demanda se baseia em três crenças fundamentais:

Segundo a lei da demanda , quanto maior o preço, menor a demanda.

Para a lei da oferta , quanto maior o preço, mais vendedores fornecerão um determinado bem econômico.

Ao se encontrarem , elas determinam o preço de mercado e o volume de um bem específico.

E como isso se aplica ao bitcoin? Duas características do bitcoin são altamente afetadas por esses conceitos:

Primeiro, vamos falar do ritmo em que o bitcoin é criado. O protocolo atual permite que o bitcoin seja criado a um ritmo fixo. Pelo que se sabe hoje, quando os mineradores processam blocos de transações, novos bitcoins são criados e introduzidos no mercado. Mas muita gente não entende que esse processo foi projetado para se reduzir ao longo do tempo em um evento chamado halving do bitcoin. Isso pode levar a cenários em que a demanda pelo BTC cresça mais rapidamente que sua oferta. Nesse caso, o preço pode subir.

Em seguida, vem o limite de oferta do bitcoin. Satoshi Nakamoto projetou o bitcoin de modo que sejam criados no máximo 21 milhões de BTC. Quando esse limite for atingido, os mineradores não poderão mais ser recompensados com novos bitcoins por verificarem transações. A partir desse momento, o halving da recompensa por bloco que ocorre a cada quatro anos deixará de afetar o preço do BTC. Em seu lugar, fatores como a praticidade e a capacidade de uso da moeda no cotidiano determinarão quanto vale o bitcoin.

2. Custo de produção

Ainda que seja estritamente um ativo digital, o bitcoin continua sendo um produto e, como tal, precisa ser produzido. Majoritariamente, o custo de produção do BTC deriva do consumo elétrico exigido pelo processo de mineração.

A mineração de bitcoin é um processo em que mineradores solucionam complexos problemas matemáticos criptográficos e são recompensados com bitcoins recém-cunhados. Os mineradores tendem a utilizar muita eletricidade para solucionar esses problemas matemáticos, o que certamente afeta o valor do BTC.

Em média, a verificação de um único bloco demora 10 minutos. E a concorrência aumenta à medida que mais e mais mineradores entram na atividade. Com o crescimento da concorrência, a solução dos problemas matemáticos vai ficando mais difícil, encarecendo assim o custo do processo, especialmente quando se busca manter esse intervalo de 10 minutos.

3. A concorrência do bitcoin

O bitcoin é com certeza a criptomoeda mais conhecida e conceituada do mundo, mas há milhares de outras criptomoedas tentando chamar a nossa atenção.

O espaço congestionado permite mais diversidade em um portfólio e torna o campo de atuação atraente para investidores. Devido a essa concorrência, o valor do bitcoin pode permanecer bastante fundamentado. Pode-se dizer que se o bitcoin fosse a única criptomoeda existente, seu preço seria totalmente diferente.

4. Regulamentações sobre vendas

Com o bitcoin se tornando uma forma relativamente nova de ativo, os reguladores têm discutido muito como classificá-lo. Por isso, os governos podem ter dificuldade de adotar um posicionamento com relação à moeda. Eles estão constantemente mudando as regulamentações com impostos e outras medidas.

Como o bitcoin é descentralizado — ou seja, não é vinculado ao banco central de nenhum governo —, as regulamentações podem afetar diretamente o preço, pois se aplicam aos investidores. Basicamente, um temor a respeito de uma declaração ou decisão governamental específica pode reduzir o preço do BTC.

As regulamentações impostas até hoje ao BTC variaram muito em função da visão de cada país sobre a moeda. Na maioria dos casos, se os reguladores têm pelo menos uma visão neutra sobre o bitcoin, serão impostas regras de KYC (conheça seu cliente, em inglês) e AML (antilavagem de dinheiro, também em inglês) a negociantes e investidores de volumes elevados.

5. Cobertura da mídia

No mundo em que vivemos, como a mídia não influenciaria o preço do bitcoin? Muitos estudos abordam esse relacionamento, mas em termos simples, a teoria é que uma atenção positiva da mídia é uma possível resposta para a pergunta “Por que o bitcoin está subindo?”. Por outro lado, uma atenção negativa pode levar a quedas de preço.

Em geral, acredita-se que a mídia proporciona uma compreensão melhor das funcionalidades básicas do bitcoin, o que atrai mais pessoas para a ideia. Digamos que, ao ler uma notícia on-line que destaca as vantagens de usar o bitcoin, uma pessoa se sente absolutamente esclarecida. É possível presumir que ela falará com seus amigos e familiares sobre o assunto, que farão o mesmo com outras pessoas e levarão a notícia adiante. Na atual era das mídias sociais, notícias positivas como essa podem se alastrar como fogo.

Uma pedra de travessia

Ainda que esses sejam alguns dos fatores de maior influência sobre o valor atual do bitcoin, é essencial entender que essas criptomoedas ainda estão amadurecendo e podem mudar com o tempo. Por enquanto, vamos precisar esperar para ver.

Talvez tenhamos mais respostas em breve; talvez não. O melhor que podemos fazer é nos manter informados. Aprenda tudo o que puder sobre o bitcoin para, quem sabe, conseguir minimizar os riscos e também saber como reagir quando algo acontecer. E confie em nós: algo vai acontecer. Nesse jogo, conhecimento é poder. Portanto, mantenha sempre insaciável a sede de conhecimento e nunca se acomode.