Na última década, o Bitcoin (BTC) provou ser um investimento que vale a pena para muita gente. Mas, negociantes iniciantes são frequentemente aconselhados a usarem técnicas tradicionais de investimento.

O que alguns não consideram é como essas estratégias devem ser ajustadas para o mercado do Bitcoin, como veremos com a capitalização de mercado (ou “market cap”).

Noções básicas de capitalização de mercado

A definição de capitalização de mercado no mundo financeiro tradicional é o valor total das ações em circulação de uma empresa. Ela descreve o valor de uma empresa combinando o valor de cada ação individual com o número total de ações em circulação.

O que é capitalização de mercado em criptomoeda?

Para traduzir essa ideia para o mundo cripto, especificamente para o mercado do Bitcoin, basta substituir a palavra empresa por BTC. Agora, capitalização de mercado descreve o valor total do Bitcoin no mercado de criptomoedas. Ainda bem parecido, certo?

Esse valor muda dependendo do grau de aceitação e estabelecimento do Bitcoin. A capitalização de mercado do Bitcoin em 24 de março de 2022 está avaliada em 818.218.999.274 USD. O fato de ela ser tão alta não deve surpreender, já que se trata da primeira criptomoeda. Além disso, o fato de 18.925.000 BTC já ter sido minerado (até 24 de março de 2022) do limite de oferta total de 21.000.000 nos mostra a disponibilidade da moeda.

Como é determinada a capitalização de mercado do Bitcoin?

A capitalização de mercado é determinada usando uma fórmula. Neste ponto, você pode estar achando que isso só complica ainda mais as coisas, mas é bem simples. A fórmula da capitalização de mercado do Bitcoin é a seguinte:

Preço da moeda x quantidade de moedas em circulação

O resultado dessa conta simples é a capitalização de mercado do BTC. Como o Bitcoin é uma moeda pública e descentralizada, você não deve encontrar problemas para obter as informações acima.

É uma fórmula simples, mas importante para os adeptos do Bitcoin. Com isso, os usuários podem observar e identificar facilmente o valor de mercado de uma moeda específica, algo que pode ajudar a fundamentar decisões de investimento.

Por que você precisa saber a capitalização de mercado do BTC?

Não é nenhum segredo que o Bitcoin deve ser mais do que apenas uma ferramenta de investimento. Apesar disso, ainda é muito comum ouvir falar de “investimentos em Bitcoin” e coisas do tipo. Afinal, é uma ótima maneira de ganhar dinheiro.

No mercado de ações tradicional, um valor de mercado pode ser usado para categorizar possíveis investimentos (por exemplo, “small-cap” (pequena capitalização), “mid-cap” (capitalização média) e “large-cap” (grande capitalização)). Os investidores podem aproveitar essa informação diversificando seus investimentos nas diferentes categorias para rentabilizar seu tempo e dinheiro.

Mas aqui que terminam as semelhanças entre as capitalizações de mercado tradicionais e do Bitcoin. Com moedas digitais, o significado é um pouco diferente, porque criptomoedas como o Bitcoin ainda estão em sua infância. Isso dificulta fazer previsões muito precisas, dando menos peso à capitalização de mercado de uma moeda na decisão final.

Embora possa não ser uma previsão precisa, conhecer o valor de mercado pode mostrar aos negociantes o potencial de uma moeda em termos de valor ao longo do tempo. Por exemplo, moedas de grande capitalização como o BTC são consideradas investimentos seguros, muitas vezes vistas como uma estratégia conservadora. Já as moedas mid-cap apresentam um pouco mais de risco, mas com possibilidade de maior crescimento.

Como aplicar o conhecimento da capitalização de mercado para os investimentos

Como mencionamos, o Bitcoin ainda é muito jovem para prever com precisão. Ao contrário do mercado de ações, em que essa variável pode ajudar a prever de forma mais precisa o valor de uma ação, a capitalização de mercado no mundo cripto dá aos usuários uma ideia de quanto risco ou lucro podem esperar.

Isso faz dela uma ferramenta perfeita para usuários que buscam oportunidades de investimento, mas não conhecem bem suas opções. Ao classificar as moedas disponíveis em diferentes categorias de risco, os negociantes podem escolher como distribuir seu investimento, maximizando seu potencial de obter lucro.

Esse método, normalmente chamado de estratégia de capitalização de mercado ponderada, envolve a distribuição do investimento em parcelas determinadas pela capitalização de mercado de uma moeda. Por exemplo, se você estiver comprando BTC e ETH, poderá investir mais em BTC, pois esse é um investimento mais seguro. A porção menor, que vai para o ETH, vai manter seu potencial de lucratividade, mas também minimizar o risco que enfrentado com uma moeda menos estabelecida.

Tudo isso para dizer que o valor de mercado de uma moeda é uma ferramenta útil, mas não a única em que devemos confiar completamente. O fato de as criptomoedas serem tão novas limita a eficácia de conhecer a capitalização de mercado. Não deixe isso decidir por você, mas não se esqueça de levar em consideração.

Pesquise antes de investir

O objetivo de investir é obter lucro, e todas essas ferramentas e fórmulas são simplesmente maneiras de tornar o trabalho um pouco mais fácil para você. O mais importante quando se trata de criptomoedas é fazer sua própria pesquisa. É a melhor maneira de saber bem onde você está se metendo.

Com criptomoedas, trata-se de ter uma vantagem de antemão. Saber como funciona a capitalização de mercado é apenas um dos passos que você pode tomar para ter investimentos rentáveis. Saber o que fazer com esse conhecimento é algo que você só pode aprender se mantendo atualizado e começando a negociar criptomoedas quando estiver pronto.



*O conteúdo deste artigo possui fins unicamente informativos. Você não deve considerar nenhuma dessas informações como aconselhamento jurídico, tributário, de investimento, financeiro ou de qualquer outra natureza. Você deve realizar sua própria verificação independente de fatos e dados, e talvez buscar aconselhamento profissional antes de tomar qualquer decisão.