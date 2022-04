2020 esteve cheio de surpresas, mas a família Paxful tem muito a agradecer e quer começar a temporada de festas com um grande presente. Para a Promoção Black Friday deste ano, vamos dar a você a chance de ganhar de volta 100% do valor da sua negociação com uma reserva de US$ 10.000 para 100 usuários sortudos!

Como participar

Para participar, basta negociar usando a tag BlackFriday entre 0h01 de 27 de novembro e 23h59 de 29 de novembro (EST). Ao final do período da campanha, 100 usuários serão selecionados aleatoriamente para receber de volta até US$ 100 do valor de suas negociações. Cada usuário poderá ganhar até US$ 100. Ou seja, se você negociar US$ 20, vai receber os US$ 20 de volta! Você pode até ganhar de volta US$ 100 por uma negociação no valor de US$ 100 ou mais. É um reforço e tanto para as compras de final de ano!

Como cada negociação conta como uma inscrição à parte, você pode negociar quantas vezes quiser. Mas queremos dar a todos uma chance de ganhar e, por isso, cada usuário só pode ganhar uma vez.

Comece a negociar hoje mesmo e não perca a chance de ganhar bitcoin de graça nesta temporada de festas!

Os ganhadores desta promoção

Os 100 usuários que levarão até US$ 100 em BTC para casa são:

Usuário Valor do prêmio em BTC (em USD) 2000fish2000

4_Minute_Deals

4_Minute_Deals_James

Amazononlinepurchase

Anthonyps321123

Apple_Btc

ArdentGerbil967

barin103

Benlet0428

Bestbtcusdt

BigBen90

bitcoinTrador

BrainyZander203

bsabogal

Celadore

chipchip219

cindyluengg

Coinlink_ke

ConnorWilliam

CryptoXmethod

Cushy12

danieli

davpg2020

DESDADDY

Dunlin50

Edkiba

EI

felicia50431

Fenixx19

fercho1128

fuworenland

gcamazongc

GoodlySabalo364

Goyal22

Heerooo

himmuappi

HMurangiri

isaacmumo

JASWpainter

Jcoins1

JesusJarz

JGANDEL

JoseLuis332574

KelvinCalvin

kev128

KindCoin

LadyNorth

lahcen76

lancekip

Legendary98

LETZMAKEMONEY

Lottebc

Maclean63

mais

Mercy98

michael_kariuki

MichaelGarzon

Miss_moindi

Miss_Racquel

ModernFusilier

mrchelsea

MrDarkosburg

mrrua

MSMOG000

munyao123

Mutuota

Nord_Man

Np11223300

Olanj96

Olivetrees

Pavelpavlovich

PierceYang

PrimeCrypto

QueenBunnyBee

realGitonga

ReginaldW

ReventhGr

RobMalaga2030

Ronaldo1922

Rudco

SELLMARKET

selmaeki

Selvaraj

SGBUYER1975

SGPRO1111

Shaffie3

Shey017

sia23

SKIPPYY

SkySurfer

Socordia

TacoTuesday23

tiners

tranminh9240

UcantScamMe

USACAMI86

Veltcroz

wandimi

willguefit

Yahayabrainy 100

100

100

50.16020856

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

49.97071738

100

100

100

100

10.73050787

10.77651797

100

59.74243374

100

25.11155779

100

100

66.69918234

20.01444251

100

100

25.07809247

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

68.29391659

100

100

69.77755194

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

52.96985222

100

100

100

100

100

100

46.3867697

50.54387592

50.26629288

100

10.75209314

100

100

20.03361079

49.98892354

100

100

100

100

100

100

100

100

100

