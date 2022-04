Vous êtes-vous déjà demandé si quelqu’un espionnait vos activités en ligne ? Dans le monde d’aujourd’hui, où vous pouvez faire quasiment n’importe quoi sur Internet, vos activités et communications en ligne produisent des données. Malheureusement, des individus peu scrupuleux utilisent ces empreintes numériques pour voler, détruire ou modifier vos identifiants et les utiliser pour des activités frauduleuses sans que vous le sachiez.

Les détendeurs de crypto monnaies et les traders sont particulièrement vulnérables aux attaques en ligne car les devises numériques fonctionnent uniquement au format électronique. C’est pour cela que le choix d’un portefeuille Bitcoin en ligne sécurisé est si important. Pour vous aider à conserver vos cryptos à l’abri des pirates, voici quelques moyens d’éviter les pièges sournois des cybercriminels.

Choisissez un portefeuille crypto qui convient à vos besoins

Un portefeuille Bitcoin, c’est quoi ? Il s’agit d’un appareil électronique spécialisé qui sert à stocker, envoyer, recevoir et effectuer le suivi de devises numériques. Vous trouverez différents types de portefeuilles crypto en ligne, et il est essentiel d’en choisir un qui convient à vos besoins de stockage et de trading. Il est également vital de considérer le fournisseur du portefeuille numérique. Assurez-vous d’obtenir un portefeuille auprès d’une source de confiance réputée. Certains échanges de crypto, comme Paxful, fournissent un portefeuille Bitcoin sécurisé à leurs utilisateurs, gratuitement. Renseignez-vous !

Activez la double authentification

Il est aussi important d’obtenir un portefeuille Bitcoin avec double authentification (2FA). Cela ajoute une couche de sécurité supplémentaire pour vos fonds en demandant une vérification avant certaines opérations sur votre compte comme la connexion, les retraits ou les envois de fonds. On vous demandera votre code 2FA. Vous serez ainsi immédiatement informé si quelqu’un tente d’accéder à votre portefeuille.

Chiffrez votre portefeuille Bitcoin

En plus d’activer la 2FA, le chiffrage de votre portefeuille numérique est une autre ligne de défense contre les cybercriminels éventuels. Cela vous permet de définir un mot de passe et de verrouiller vos coins lorsque quelqu’un tente d’accéder à votre compte. Le pirate ne pourra pas dérober vos bitcoins sans connaître votre mot de passe.

Faites régulièrement une sauvegarde de tout votre portefeuille

Certains fournisseurs de portefeuille vous permettent de sauvegarder les données de votre portefeuille. Sauvegarder votre portefeuille vous permet d’accéder à vos données en cas de défaillance d’un logiciel ou d’un ordinateur. Vous pouvez également récupérer facilement vos fonds et vos données en cas de perte ou de vol. Assurez-vous d’utiliser plusieurs supports de sauvegarde pour une récupération facile de votre compte. Vous pouvez considérer plusieurs supports, comme les sauvegardes papier ou les disques durs sur USB ou CD.

Utilisez la fonction multi signature

Si vous possédez une quantité importante de crypto, obtenir un portefeuille à plusieurs signatures est l’un des meilleurs moyens de sécuriser vos fonds. Certains portefeuilles crypto prennent en charge cette fonction, ce qui exige les signatures numériques de plusieurs utilisateurs autorisés pour pouvoir accéder au portefeuille. Sans l’autorisation de ces utilisateurs, les pirates n’auront pas accès à votre portefeuille et ne pourront pas compromettre vos fonds crypto de manière illicite. Vérifiez si votre portefeuille prend en charge cette fonction et activez-la si ce n’est déjà fait.

Gardez votre logiciel à jour

Prenez l’habitude de mettre régulièrement à jour votre logiciel. Les mises à jour logicielles vous permettent d’obtenir les dernières améliorations des fonctions et les correctifs de sécurité requis pour votre portefeuille. Bien que les mises à jour automatiques soient moins génantes pour les utilisateurs, il vaut mieux recevoir des notifications des nouvelles mises à jour logicielles. De cette manière, vous saurez quelles nouvelles fonctions sont ajoutées et vous ne serez pas dérangé par une installation au milieu d’une transaction. Vous pouvez également attendre quelques jours avant d’installer la mise à jour pour vérifier qu’elle ne contient pas de bogue qui pourrait affecter vos données.

Utilisez différents mots de passe pour différents comptes

Combien de comptes en ligne utilisez-vous actuellement ? Si vous utilisez le même mot de passe pour tous vos comptes, vous êtes en danger. Il vaut toujours mieux utiliser des combinaisons de mot de passe et des détails de connexion robustes pour différents compte. Envisagez de mélanger des lettres minuscules et majuscules, des chiffres et des symboles pour créer un mot de passe robuste suffisamment long et difficile à décoder. Les informations confidentielles comme le mot de passe de votre portefeuille Bitcoin ne doivent être partagées avec personne. Il vaut mieux le mémoriser !

Ne donnez jamais votre clé privée

Considérez votre clé privée comme le code PIN de votre carte bancaire. C’est la clé pour accéder à votre argent durement gagné, alors conservez-la en toute sécurité. Une manière de protéger votre portefeuille et vos fonds en crypto est de garder vos clés privées hors ligne. Vous pouvez les écrire sur une feuille de papier et les conserver à l’abri de toute déterioration ou vous pouvez utiliser un appareil de stockage accessible hors ligne.

Ne cliquez pas sur des liens inconnus ou suspects

Les cybercriminels cachent souvent leurs pièges dans des liens fallacieux. Ils feront de leur mieux pour attirer l’attention de leur victime et la mener à cliquer sur un lien étrange qui mène à un site Internet dangereux qui pourrait voler des données confidentielles et endommager des appareils électroniques. Cliquer sur un lien potentiellement dangereux peut compromettre votre portefeuille Bitcoin, alors ne cliquez pas sur un lien méconnu.

Utilisez une connexion Internet sécurisée

Vous adorez le WiFi public ? Les pirates aussi. Les réseaux WiFi sont souvent non sécurisés, ce qui facilite la tâche des pirates à voler les informations confidentielles des utilisateurs. Si vous êtes en déplacement et devez vous connecter à Internet, il vaut mieux utiliser vos données mobiles pour accéder aux sites Internet protégés par un mot de passe et aux applications comme les applications bancaires et les portefeuilles en ligne, ainsi qu’aux comptes de réseaux sociaux et professionnels. Vous pouvez également utiliser un VPN (Virtual Private Network) pour sécuriser votre connexion. Désactivez également la connexion Bluetooth de votre téléphone pour éviter les connexions inconnues à d’autres appareils.

Appliquez ces conseils de sécurité sans attendre

Les pirates recherchent constamment des opportunités pour voler vos données, alors méfiez-vous des attaques potentielles en suivant ces conseils pratiques pour créer le portefeuille Bitcoin le plus sécurisé. La sécurité, fiabilité et accessibilité de vos fonds crypto sont essentielles, alors utilisez les fonctions de sécurité robustes de votre portefeuille si ce n’est déjà fait.

Si vous recherchez toujours un portefeuille Bitcoin fiable, vous pouvez en obtenir un gratuitement sur Paxful ! Créez simplement un compte et vous recevrez immédiatement un portefeuille crypto pour accéder à plus de 300 modes de paiement pour acheter et vendre des BTC et des tethers (USDT).

Juste un petit rappel : Paxful ne vous demandera jamais vos identifiants de connexion. Gardez à l’esprit ces astuces et restez vigilants contre les cybercriminels potentiels. Soyez prudent !