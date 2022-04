Si vous commencez tout juste vos aventures crypto, l’une des principales quêtes que vous devrez accomplir est de trouver un endroit sûr et fiable où vous pouvez stocker vos fonds en Bitcoin en toute sécurité. Il existe de nombreux types de portefeuilles bitcoin (BTC) ou de crypto monnaie. Lequel choisir ? Eh bien, jetons un coup d’œil à ces différents portefeuilles.

Qu’est-ce qu’un portefeuille de crypto monnaie ?

Les crypto monnaies comme le bitcoin n’ont aucune forme physique, contrairement aux pièces et aux billets en papier émis par le gouvernement que vous gardez dans votre portefeuille ou votre sac à main. Puisqu’il s’agit de devises numériques, elles existent et fonctionnent grâce à la technologie et sont stockées dans des portefeuilles numériques, également appelés portefeuilles de crypto monnaie.

Un portefeuille de crypto monnaie est une application ou un logiciel permettant à son propriétaire de recevoir, stocker et envoyer des bitcoins et d’autres devises numériques prises en charge par le portefeuille. Il fonctionne comme un compte bancaire où vous pouvez suivre vos fonds.

Les portefeuilles de crypto monnaie peuvent être une application téléchargeable sur votre smartphone, des sites Web accessibles via Internet ou des appareils physiques que vous pouvez emporter avec vous ou conserver dans un endroit sûr.

Quels sont les différents types de portefeuilles crypto ?

Il existe différents types de portefeuilles crypto, que vous pouvez classer en deux catégories : les portefeuilles en ligne et les portefeuilles hors ligne. Explorons plus en détail les différences entre ces portefeuilles et les avantages et inconvénients liés à leur utilisation.

Portefeuilles en ligne

Ce type de portefeuille est le plus populaire dans l’espace crypto. Les portefeuilles en ligne sont des portefeuilles numériques de crypto monnaie connectés à Internet et disponibles en ligne ou sur votre smartphone. L’une des nombreuses raisons pour lesquelles ils sont populaires est que vous pouvez les obtenir à des prix inférieurs, ou même gratuitement.

Portefeuilles Web

De nombreuses places de marché de crypto monnaie, comme Paxful, offrent un portefeuille Bitcoin gratuit lorsque vous créez un compte. Ce portefeuille Bitcoin est une application accessible sur un navigateur Web et fourni avec une version mobile.

Portefeuilles mobiles

Ce type de portefeuille en ligne peut être installé sur un smartphone, ce qui le rend pratique et facile à utiliser. Les portefeuilles mobiles sont simples et idéaux pour ceux qui utilisent BTC pour effectuer des paiements de pair à pair, acheter des articles en ligne, payer des factures et transférer de l’argent, entre autres.

Comme leur nom l’indique, les portefeuilles en ligne sont accessibles en ligne, ce qui les rend très sensibles aux cyberattaques. C’est pourquoi le choix d’un portefeuille numérique est crucial pour chaque propriétaire de crypto. Il vaut mieux rechercher des portefeuilles Bitcoin dotés de fonctionnalités de sécurité solides, comme le portefeuille Paxful qui utilise la double authentification (2FA) et la technologie multisignature.

Si vous souhaitez opter pour un portefeuille crypto numérique, vérifiez toujours son niveau de sécurité ainsi que la réputation du fournisseur de portefeuille.

Portefeuilles hors ligne

Contrairement aux portefeuilles en ligne, les portefeuilles hors ligne ne sont pas accessibles sur Internet. Ce sont des appareils physiques sur lesquels des actifs crypto sont stockés en toute sécurité.

Portefeuilles physiques

Ceux-ci sont fournis sous la forme d’appareils portables tels que des clés USB ou autres appareils externes. Les portefeuilles physiques peuvent empêcher l’accès instantané à vos fonds en Bitcoin car ils ne nécessitent pas de connexion Internet pour être accessibles. Bien qu’ils ne courent aucun danger d’être piratés par des cybercriminels, ils peuvent toujours être physiquement volés par des escrocs s’ils ne sont pas conservés en toute sécurité.

Si cela se produit, vous pouvez toujours compter sur la légère possibilité que les pirates n’y aient pas accès, car il sera verrouillé derrière une combinaison de mots de passe ou un code pin robuste. Vous voudrez tout de même vous garder d’un tel scénario, alors mieux vaut garder votre portefeuille hors ligne dans un endroit sûr et sécurisé, loin de toute personne en qui vous ne faites pas confiance !

Portefeuilles de bureau

Ce type de portefeuille en ligne est installé sur un ordinateur de bureau ou personnel, ce qui offre à son propriétaire un contrôle total et un accès à ses fonds crypto et à ses clés privées. Les portefeuilles de bureau fonctionnent comme une adresse que l’utilisateur peut utiliser pour envoyer ou recevoir des fonds en crypto.

Portefeuilles papier

Il s’agit d’un morceau de papier sur lequel votre clé privée et votre adresse publique sont imprimées. Cela semble très risqué, non ? Eh bien, c’est vraiment le cas. Les portefeuilles papier sont considérés comme la forme la plus risquée de portefeuilles hors ligne car ils peuvent être mouillés ou éclaboussés, froissés et jetés à la poubelle, ou emportés par le vent. Cependant, ils sont également connus comme la forme de portefeuille la plus résistante aux logiciels malveillants que vous puissiez avoir.

Étant donné que vos clés privées sont imprimées sur un morceau de papier, vous n’aurez pas à vous inquiéter des logiciels malveillants ou des cybercriminels qui peuvent compromettre votre portefeuille crypto. Cependant, assurez-vous de garder votre portefeuille papier en sécurité et bien protégé. Si vous perdez votre portefeuille papier et que quelqu’un le trouve, il y a de fortes chances que vous deviez dire au revoir à vos fonds en Bitcoin.

Outre les portefeuilles en ligne et hors ligne, il existe également des portefeuilles multi-signatures, qui permettent à un groupe de personnes de signer des documents et des transactions, générés par une combinaison de plusieurs signatures uniques.

Il est également important de noter l’importance des sauvegardes pour les portefeuilles de crypto monnaie. La perte de vos clés privées et des informations importantes de votre portefeuille signifie que vous perdrez également vos fonds en Bitcoin pour toujours. C’est pourquoi il est important de conserver plusieurs sauvegardes pour éviter une perte aussi douloureuse.

Lequel me convient ?

Les portefeuilles hors ligne et en ligne ont leur propres avantages et inconvénients. Bien que les deux soient créés pour stocker et protéger vos fonds en BTC et en crypto, le choix de celui à utiliser dépend de vos besoins de stockage.

Vous pouvez vous demander quel prix vous êtes prêt à payer pour un portefeuille et le niveau de sécurité et d’accessibilité que vous recherchez, entre autres. Si vous voulez un portefeuille crypto moins cher, voire gratuit, et accessible instantanément pour les transferts d’argent, les paiements dans les boutiques en ligne, les paiements de factures et autres, alors un portefeuille en ligne accessible sur Internet peut vous convenir.

D’un autre côté, si vous souhaitez avoir vos clés privées et vos actifs crypto dans vos coffres indestructibles ou les conserver dans votre portefeuille, vous pouvez explorer la possibilité d’utiliser un portefeuille hors ligne.

Assurez-vous de choisir un portefeuille qui correspond le mieux à vos besoins. Quel que soit le portefeuille Bitcoin que vous préférez, méfiez-vous toujours des informations que vous fournissez au fournisseur de portefeuille et protégez les informations de votre portefeuille crypto en faisant une sauvegarde et en choisissant un mot de passe ou un code PIN robuste. Assurez-vous également que vous seul avez accès à votre portefeuille crypto et choisissez un fournisseur de portefeuille Bitcoin réputé et fiable.