Outre les crypto monnaies, une autre innovation très répandue appelée les smart contracts fait partie de la famille de la technologie blockchain. Ils font place à moins de paperasse, à des contrats plus sûrs et plus fiables, et à des transactions « trustless » entre les parties concernées. Mais avant de discuter de la façon dont ils peuvent faire tout cela, voyons d’abord ce qu’ils sont.

Qu’est-ce qu’un smart contract ?

Le cryptographe américain Nick Szabo a partagé pour la première fois le concept de smart contracts en 1994, quinze ans avant la naissance du Bitcoin. Avance rapide jusqu’à aujourd’hui ; ils sont devenus très populaires dans l’espace des crypto monnaies et de la blockchain.

Un smart contract est une application ou un programme qui s’exécute sur une blockchain et qui est conçu pour effectuer automatiquement les actions nécessaires selon les conditions d’un contrat. Il fonctionne comme un accord ou un contrat traditionnel utilisé pour l’achat ou la vente de propriétés ou de voitures, l’échange d’argent et bien d’autres choses encore, mais sous la forme numérique.

Dans l’espace blockchain, les smart contracts sont écrits sous forme de codes. Ces codes, ainsi que les clauses et conditions du contrat, sont accessibles au public sur le ledger décentralisé et distribué qui enregistre les transactions ou les blocs.

Lorsque l’événement décrit ou la date d’expiration indiquée dans le smart contract est déclenché, le code ou l’accord s’exécute. En fait, Ethereum (ETH) est la première blockchain à héberger et exécuter des smart contracts, grâce à une EVM (machine virtuelle Ethereum). L’EVM fournit un environnement dans lequel le code ou l’accord écrit dans le contrat s’exécute.

Trois parties essentielles d’un smart contract

Comme tout autre contrat ou accord, un smart contract comprend trois éléments importants : les signataires, l’objet et les conditions. Définissons brièvement chacun d’eux.

Les signataires : Toutes les parties impliquées dans le contrat devront apposer leur signature numérique sur le smart contract, car celle-ci impliquera leur accord ou leur désaccord avec les conditions qui y sont énoncées. L’objet du contrat : Il s’agit de l’objet ou du sujet du contrat. Il peut s’agir d’une voiture, d’un bien immobilier ou de dossiers médicaux, pour n’en citer que quelques-uns. Conditions spécifiques : Ces conditions doivent être spécifiques, claires et inclure toutes les règles, pénalités et récompenses associées au contrat.

Comment fonctionnent les smart contracts ?

Nous avons mentionné précédemment que cette technologie fonctionne comme n’importe quel autre accord, mais sous une forme numérique et plus fiable. Malheureusement, il arrive que des gens se fassent arnaquer ou tromper par leurs partenaires de transaction ; c’est l’un des nombreux problèmes que les smart contracts visent à régler.

Les smart contracts facilitent les accords « trustless », ce qui signifie que les parties concernées n’ont pas besoin de se connaître pour établir une relation de confiance. Chaque partie peut prendre des engagements ou des accords par le biais de la blockchain, ce qui garantit que le contrat ne sera pas exécuté sans que les conditions énoncées soient remplies.

Aucun tiers ou intermédiaire ne sera nécessaire pour exécuter et sécuriser le contrat, ce qui signifie qu’il y aura moins d’erreurs humaines et des coûts opérationnels réduits.

Quels sont les bénéfices des smart contracts ?

Plus tôt, nous avons discuté de la façon dont les smart contracts facilitent les transactions sans papier et fiables, alors regardons les avantages qu’ils peuvent vous apporter.

Efficacité et commodité

Le traitement manuel des documents peut être fastidieux et prendre beaucoup de temps. Il y a aussi un risque possible que vos documents soient égarés ou volés s’ils ne sont pas conservés dans un endroit bien sécurisé. Avec les smart contracts, les documents et autres données essentielles sont enregistrés numériquement, ce qui rend le suivi des dossiers plus facile et plus efficace.

Confiance et contrôle total du contrat

Vos documents sont conservés dans un ledger partagé et sécurisé, pas dans l’armoire ou le coffre-fort de quelqu’un d’autre. Les smart contracts n’ont pas besoin d’être gérés ou surveillés par des intermédiaires, ce qui signifie que vous avez le contrôle total du contrat. La blockchain garantit également que toutes les données fournies par les deux parties sont exactes.

Résultat garanti

Les smart contracts peuvent aussi fonctionner comme un service d’escrow qui conserve l’argent et les droits de propriété dans un système automatisé et sécurisé jusqu’au moment convenu par les parties concernées. Il peut être programmé avec les fonctions d’un intermédiaire, par exemple, et fonctionne selon le principe « si, alors ».

Par exemple, si un acheteur immobilier complète le paiement de la propriété, alors le propriétaire de la propriété donnera le titre et les clés à l’acheteur.

Sûreté et sécurité robuste

Avec les smart contracts, votre contrat est crypté. Il utilise une cryptographie complexe, il n’est donc pas facile d’y accéder et il est extrêmement difficile à pirater.

Réduction des coûts

Les smart contracts n’ont pas besoin d’intermédiaires : pas d’agents immobiliers, de conseillers financiers, de notaires ou d’autres tierces parties éventuelles. Cela signifie que vous n’aurez pas à payer autant pour ces prestataires de services.

Cas d’utilisation réels pour les smart contracts

Au fur et à mesure que la technologie progresse au fil des années, de plus en plus de cas d’utilisation réels des smart contracts ont commencé à apparaître. Voici quelques cas dont vous avez peut-être déjà entendu parler :

Les NFT et les jeux de NFT

Les smart contracts et les NFT vont main dans la main comme la glace à la vanille et la tarte aux pommes. Ils se complètent si bien que de nombreux NFT d’aujourd’hui mettent en œuvre des smart contracts dans leur écosystème pour inclure le gaming, des expositions d’art, des collections, etc.

Il y a deux façons principales d’intégrer les smart contracts dans les NFT et vice versa.

La première consiste à intégrer les NFT dans des smart contracts. Cela signifie essentiellement qu’un smart contract possède un NFT et peut être transféré à un autre utilisateur lorsque les règles et les événements du smart contract sont remplis.

La seconde est l’inverse : des smart contracts sont incorporés dans des NFT, ce qui permet aux utilisateurs d’accéder aux biens contenus dans le NFT. Imaginons qu’il y a une chanson dans un NFT et qu’il est intégré à un smart contract. Pour accéder à la chanson, quelqu’un devrait payer le montant défini dans le smart contract. Cependant, il s’agit d’un processus qui se déroulera très probablement en arrière-plan lorsque les utilisateurs appuient sur le bouton Lecture de leurs applications.

Le partenariat entre les NFT et les smart contracts a donné naissance à de nombreuses entreprises à succès, notamment des jeux blockchain à succès et des places de marché NFT comme OpenSea.

Le secteur juridique

L’un des cas d’utilisation les plus intéressants des smart contracts se trouve dans le secteur juridique, offrant une alternative potentielle aux avocats ou autres intermédiaires tiers qui servent de médiateurs dans les accords commerciaux. Les smart contracts pourraient signifier un réel développement dans cet espace, en réduisant les coûts nécessaires pour effectuer une transaction.

En fait, certains États américains ont déjà commencé à autoriser l’utilisation des smart contracts et de la technologie blockchain dans le secteur juridique (sous certains aspects). Par exemple, la Californie permet d’émettre des licences de mariage avec la technologie blockchain et l’Arizona permet de créer des accords juridiques exécutoires avec des smart contracts.

L’immobilier

À l’instar de son cas d’utilisation dans le secteur juridique, les smart contracts ont le potentiel de jouer des rôles importants dans l’immobilier. Sans avoir besoin d’un intermédiaire, cela pourrait réduire les coûts en éliminant les frais supplémentaires comme les frais de clôture, les frais de courtage et les transferts de titres. De plus, lorsque des fractions d’une propriété sont tokenisées, toute la tenue des registres peut se faire sur des smart contracts, ce qui permet aux deux parties de gagner du temps et de l’argent.

En outre, elle pourrait éventuellement abaisser la barrière à l’entrée des investissements en développant la propriété fractionnée des actifs.

Les réseaux sociaux

L’un des principaux problèmes des réseaux sociaux d’aujourd’hui est la question de la vie privée. La plupart des plateformes sont centralisées, laissant le contrôle de toutes vos informations à une seule entité. Avec des plateformes de réseaux sociaux comme Steemit maintenant disponibles, il est facile de voir qu’il y a aussi beaucoup de potentiel pour les smart contracts dans cet espace.

Steemit est une plateforme de réseaux sociaux basée sur la blockchain qui permet aux utilisateurs de gagner de l’argent en votant et en créant du contenu de haute qualité. Elle utilise une monnaie appelée Steem, que vous pouvez acheter et vendre sur des exchanges crypto ou gagner en créant et en votant pour du contenu sur la plateforme.

Steemit utilise les smart contracts de deux manières principales :

Steem Power : C’est l’épine dorsale de tout le système de vote. Plus vous avez de Steem Power, plus votre vote est fort. Plus votre vote est fort, plus vous avez d’influence sur la plateforme.

: C’est l’épine dorsale de tout le système de vote. Plus vous avez de Steem Power, plus votre vote est fort. Plus votre vote est fort, plus vous avez d’influence sur la plateforme. Steem Dollars : C’est un instrument semblable à une dette qui vous promet 1 USD de Steem à un moment donné dans le futur.

Ensemble, toutes ces fonctionnalités permettent de créer un écosystème qui encourage le contenu de haute qualité.

La navigation sur le Web

Semblable à son cas d’utilisation sur les réseaux sociaux, les smart contracts dans la navigation web offrent une expérience plus riche lorsqu’il s’agit de soutenir les créateurs que nous aimons.

Des navigateurs Web comme Brave l’ont déjà fait en construisant un navigateur avec un portefeuille intégré que les gens peuvent utiliser pour donner des pourboires à leurs créateurs de contenu préférés. Brave a été construit pour donner plus de pouvoir aux créateurs plutôt qu’aux sociétés de publicité qui prennent une partie de l’argent.

Dans ce navigateur, deux smart contracts sont utilisés :

Le Policy Smart Contract (PSC) : C’est le smart contract qui est responsable de la validation des demandes de paiement et de la facturation des récompenses des utilisateurs.

: C’est le smart contract qui est responsable de la validation des demandes de paiement et de la facturation des récompenses des utilisateurs. Le Fund Smart Contract (FSC) : Ce smart contract reçoit et met des fonds en escrow pour les campagnes.

Ensemble, ces deux smart contracts créent un écosystème qui offre une expérience de navigation plus agréable pour beaucoup, sans avoir besoin de bloqueurs de publicité.

Pour résumer

Les smart contracts fonctionnent comme un contrat numérisé, mais de manière plus précise et efficace, moins chère et plus rapide. Il est garanti par un principe « si, alors » qui signale quand le contrat doit se poursuivre ou être terminé.

Si beaucoup de secteurs et d’entreprises adoptent les smart contracts à l’avenir, les transactions et les contrats, ainsi que le stockage et le partage des données, seront plus sûrs et plus fiables dans les nombreuses années à venir.

* Le contenu de cet article est fourni à titre informatif uniquement. Si vous vous fiez aux informations contenues dans cet article, vous êtes responsable de vous assurer par une vérification indépendante de leur exactitude, de leur actualité ou de leur exhaustivité.