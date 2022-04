Comme chacun sait, le système Bitcoin a été créé par Satoshi Nakamoto pour être un « système d’argent électronique de pair à pair ». La technologie ayant maintenant une dizaine d’années, de nombreuses bourses et plateformes ont simplifié le processus pour nous en prenant en charge les aspects les plus techniques. Ainsi nous n’avons plus qu’à nous préoccuper de vendre et d’acheter nos BTC. Mais savez vous vraiment ce qui se passe dans une transaction en bitcoins ?

Regardons-y de plus près.

Processus type d’une transaction

Chaque transaction se compose de trois éléments principaux : une entrée, un montant, et une sortie.

Imaginons que Mikaël essaye d’envoyer des BTC à Jim. L’entrée fait référence à l’adresse BTC de l’expéditeur ainsi qu’à un enregistrement de l’emplacement précédent de ces BTC. Dans ce cas, il s’agit de l’adresse du portefeuille de Mikaël et de l’enregistrement des BTC qui s’y trouvent. Le montant correspond à la quantité de BTC que Mikaël essaie d’envoyer. Enfin, la sortie est l’adresse du portefeuille recevant les BTC, soit l’adresse du portefeuille de Jim.

Pour le dire simplement, si Mickaël veut envoyer des BTC à Jim, il doit publier son intention de le faire, et le réseau validera cette transaction. Le réseau commence par valider que Mikaël a suffisamment de BTC à envoyer, puis qu’il ne les a pas déjà envoyés à quelqu’un d’autre. Une fois validée par le réseau, la transaction est assemblée avec d’autres transactions sous forme de bloc et rattachée à la blockchain. Les transactions qui sont ajoutées à la blockchain deviennent alors inviolables et irréversibles. En effet cela nécessiterai de refaire les transactions sur les blocs suivants.

Approfondissons encore

Ce qu’il y a avec les transactions en bitcoins, c’est que même si les BTC sont envoyés depuis et vers des portefeuilles bitcoin, ces « portefeuilles » ne stockent pas réellement les BTC : ils détiennent des adresses bitcoin, enregistrements de toutes vos transactions. Les adresses bitcoin ressemblent à des chaînes de lettres et de chiffres de 34 caractères et sont également connues sous le nom de clé publique . C’est l’adresse que vous donnez aux personnes qui doivent vous envoyer des BTC. Chaque clé publique a sa propre clé privée, une chaîne de 64 lettres et nombres que vous utilisez pour « signer » les transactions.

Considérez votre clé publique comme une adresse e-mail et votre clé privée comme votre mot de passe. Votre adresse e-mail peut être partagée, car c’est ainsi que les gens vous envoient des e-mails, mais vous ne pouvez pas partager votre mot de passe car ils pourraient alors lire tous vos messages. C’est à peu près la même chose pour les clés publiques et privées, sauf qu’il s’agit de gérer l’accès à vos BTC et pas à vos e-mails.

Revenons à notre exemple avec Jim et Mikaël. Après avoir saisi toutes les informations de transaction (montant et adresse du portefeuille de Jim), Mikaël entre sa clé privée dans le logiciel pour « signer » la transaction, ce qui donne le feu vert pour envoyer l’argent. À ce stade, la transaction est prête pour la validation par le réseau. Le réseau va donc vérifier que la signature (clé privée) correspond à la clé publique. Si elle correspond, les mineur vont valider la transaction. Lorsque Jim et Mikaël auront obtenu trois confirmations de leur transaction, les données seront ajoutées à la blockchain et Jim pourra utiliser ses BTC fraîchement acquis comme bon lui semble. Les mineurs recevrons une prime en BTC par bloc résolu en récompense pour le travail de validation de la transaction.

Grâce à la technologie du bitcoin, vous pouvez considérer votre adresse bitcoin comme un coffre-fort transparent : tout le monde peut voir ce qu’il y a dedans, mais vous seul(e) pouvez y accéder.

Combien de temps dure une transaction en bitcoins ?

La vitesse de transaction est variable en fonction de plusieurs facteurs. Il est important de ne pas oublier que toutes les transactions doivent être vérifiées par les mineurs sur la blockchain. Lorsque la file d’attente est surchargée, votre transaction n’est pas forcément sélectionnée pour le bloc en cours. Votre transaction est alors mise en attente jusqu’à ce que le prochain bloc soit assemblé.

La taille des blocs bitcoin est également un facteur qui peut allonger le délai de confirmation. Même s’il y a toujours une chance que la taille des blocs soit augmentée à l’avenir, le protocole bitcoin actuel limite la taille des blocs à 1 MO. Cela limite chaque bloc à un certain nombre de transactions. Cela peut, à son tour, ralentir les délais de confirmation et, en conséquence, la totalité du réseau bitcoin est ralentit.

Dans certains cas, la vitesse de votre transaction dépend du processeur blockchain que vous utilisez. Paxful utilise les services de BitGo, le service de traitement de blockchain le plus sécurisé et le plus performant au monde. Si vous effectuez une transaction externe depuis votre portefeuille Paxful vers un portefeuille qui n’utilise pas BitGo, cela peut prendre plus longtemps (que si vous aviez transféré ce montant vers un portefeuille basé sur BitGo).

Transactions internes ou externes

Les vitesses de transaction peuvent varier en fonction du type de transactions que vous effectuez.

Par exemple, si vous envoyez des BTC d’un portefeuille Paxful vers un autre portefeuille Paxful (transactions internes), la transaction est instantanée. Cependant, si vous envoyez des BTC depuis un portefeuille Paxful vers un portefeuille externe (ou vice-versa), vous devez faire confirmer la transaction par le réseau Bitcoin. Si vous avez des problèmes avec les transferts externes, il est toujours possible de vérifier le statut de la transaction afin de décider quoi faire ensuite.

Les plateformes comme Paxful peuvent vous permettre d’acheter de petits montants en bitcoin, grâce à des transactions internes sans effort et peu coûteuses.

Frais sur les transactions en bitcoins

Les mineurs sont rémunérés pour leur service de vérification de vos transaction par des frais de transaction en bitcoins. Ces frais sont calculés de différentes manières selon la plateforme que vous utilisez.

Sur Paxful, les frais pour les transactions externes sont fixes :

0 $ – 9,99 $ = 0,0001 BTC

10 $ – 19,99 $ = 0,0002 BTC

plus de 20 $ = 0,0005 BTC

Ces frais couvrent les frais de minage qui accompagnent les transactions en bitcoin ainsi que la maintenance de l’infrastructure de votre portefeuille.

Pour les transactions internes, l’envoi de BTC est sans frais pour les cinq premiers envois du mois. Toute transaction réussie l’une de ces cinq fois comporte des frais de 1,00 $ ou 1 % (le plus élevé des deux). Si vous ne disposez pas de suffisamment de fonds dans votre portefeuille pour couvrir ces frais, vous ne pourrez pas envoyer de BTC.

Lancez-vous !

Maintenant que vous avez une meilleure compréhension du fonctionnement des transactions en bitcoins , vous êtes fin prêt(e) à commencer vos échanges à pleine capacité. N’attendez plus ! Il y a des milliers d’offres de vendeurs de confiance sur Paxful.