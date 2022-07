Partir à l’étranger, que la conjoncture soit bonne ou mauvaise, n’est jamais facile. Ce qui ajoute à la difficulté est que les institutions financières traditionnelles n’ont pas facilité le processus, ce qui rend la migration encore plus difficile pour les migrants à la recherche d’une vie meilleure.

Heureusement, Bitcoin (BTC) s’est avéré efficace dans ses objectifs, particulièrement à bénéficier la population et pas le marché.

Pourquoi les migrants devraient utiliser Bitcoin ?

Alors, pourquoi Bitcoin ? Après tout, n’existe-t-il pas d’autres solutions au problème actuel ?

La raison principale pour laquelle Bitcoin est idéal pour les migrants est la manière dont il a été conçu. En donnant accès à plus de personnes, ils peuvent participer à n’importe quel type de transaction sans les obstacles du système bancaire traditionnel. N’importe qui peut allumer son téléphone et créer immédiatement un compte sur Paxful pour commencer à acheter du Bitcoin pour couvrir ses dépenses.

Et c’est là que réside tout l’avantage du Bitcoin, à savoir son accessibilité. Au lieu de compliquer la vie des migrants en ajoutant des obstacles à l’entrée, Bitcoin donne les moyens à chacun de détruire ces obstacles afin d’accéder entièrement à leurs avoirs monétaires.

Ce qui aide également, c’est l’ajout d’une nouvelle couche au-dessus de la blockchain Bitcoin appelée le réseau Lightning. Il a amélioré l’utilité du Bitcoin, car tout le monde peut désormais utiliser le Bitcoin pour des transactions plus rapides et moins onéreuses qu’avant.

Nous allons vous donner cinq raisons pour lesquelles les migrants devraient utiliser Bitcoin et nous allons vous montrer l’impact que cela peut avoir sur votre vie.

Envois d’argent simples et rapides

Certains migrants ont peut-être de la famille au pays qui a besoin d’aide. Ou parfois c’est le contraire. Dans tous les cas, l’option d’envoyer des Bitcoins est idéale pour soutenir votre famille à distance. Envoyer de l’argent à ses proches en Bitcoin est bien connu pour permettre d’envoyer de l’argent plus facilement, plus rapidement et à moindres frais.

Pour envoyer de l’argent avec Bitcoin, l’expéditeur et le destinataire doivent créer un compte sur Paxful. Dès leur inscription, ils recevront un portefeuille Bitcoin gratuit. Ensuite, l’expéditeur devra convertir son argent en achetant des bitcoins (BTC) avec l’un des plus de 350 modes de paiement disponibles. Il pourra ensuite transférer les BTC vers le portefeuille du destinataire en utilisant son adresse de portefeuille.

Lorsque le destinataire aura reçu les bitcoins, il pourra les convertir dans une devise qui lui convient le mieux. À partir de la page d’accueil Paxful, sélectionnez Vendre des bitcoins et trouvez un acheteur qui convient aux besoins du destinataire. Comme précédemment, il pourra convertir ses BTC avec plus de 450 modes de paiement au choix.

Préservation de la richesse

L’inflation peut devenir un problème pour les migrants, en particulier pour ceux qui quittent le pays en raison de crises nationales. Plutôt que de laisser leur argent à la banque, où il peut perdre de sa valeur avec la chute de prix de la devise locale, ils peuvent sécuriser leur argent en le convertissant en Bitcoin.

Bitcoin est devenu une option privilégiée pour sécuriser son argent, car sa valeur peut être préservée ou même augmentée, ce qui constitue un net avantage comparé aux institutions financières traditionnelles. S’attendre à des revenus simplement en épargnant n’est plus aussi efficace qu’auparavant, surtout après avoir pris en compte l’inflation et les faibles taux d’intérêt.

Voyager plus facilement

Lorsque vous voyagez, il est vraiment utile d’avoir votre argent toujours disponible en cas de besoin. Cela vous permettra de pouvoir payer n’importe quoi à n’importe quel moment. Cela peut néanmoins causer des problèmes, car voyager avec beaucoup d’espèces est toujours risqué.

Dans ce cas, il peut être utile d’avoir des BTC disponibles. Tant que vous avez accès à votre portefeuille BTC, vous pouvez facilement convertir des Bitcoins en devise ou en cartes cadeau afin de payer pour vos billets d’avion, votre nourriture ou même des vêtements. Bitcoin est de plus en plus populaire et les entreprises font de plus en plus confiance aux paiements en BTC.

Meilleurs taux de change

Lorsque vous migrez, vous n’allez pas nécessairement directement vers votre destination finale. Parfois, des vols longue distance impliquent des escales importantes et le besoin de changer des devises, ce qui vous fait perdre beaucoup d’argent avec les frais.

C’est là que Bitcoin vous vient à l’aide. En convertissant votre argent de voyage en Bitcoin, vous pouvez facilement le convertir en n’importe quelle devise avec quelques clics sur votre téléphone. Cela peut significativement réduire vos dépenses totales en vous faisant économiser sur les frais de change.

Collecte de fonds transparente

Envoyer une aide financière à n’importe qui ou même à un pays dans le besoin est très respectable, mais attention aux abus. En plus des abus possibles, avant que votre argent arrive à ceux qui en ont besoin, il y a de nombreux frais de transfert et de traitement qui peuvent coûter une grosse part de votre don.

C’est pour cela que les collecteurs de fonds utilisent Bitcoin comme méthode alternative pour ceux qui souhaitent aider. Après tout, les transferts entre portefeuilles sur les plateformes comme Paxful sont totalement gratuits, ce qui signifie que la totalité de votre argent envoyé sera reçue par votre destinataire.

Un avantage supplémentaire est que le destinataire pourra utiliser ces BTC pour tous ses besoins, que ce soit nourriture, assistance médicale ou autres besoins des réfugiés.

Comment démarrer

Avec plus de 450 modes de paiement au choix, Paxful vous permet de convertir facilement vos BTC et de les transférer vers votre compte bancaire ou de les convertir en cartes cadeau pour votre utilisation. Examinons quelques moyens de démarrer facilement avec Bitcoin.

Premièrement, vous aurez besoin d’un compte. Rendez-vous sur la page d’accueil de Paxful pour créer un compte. On vous offrira également un portefeuille Bitcoin gratuit. Si vous avez déjà un compte, pensez à le faire vérifier pour accéder à des avantages exclusifs. Une fois connecté, allez à la page d’accueil et choisissez Bitcoin comme crypto à acheter. Explorez librement les modes de paiement disponibles pour trouver celui qui convient le mieux à vos besoins. Entrez la quantité de BTC à acheter et définissez un budget si nécessaire. Cliquez sur Trouver des offres une fois terminé.

Sur la page suivante, vous verrez les offres pertinentes à votre recherche. Prenez le temps de lire les détails de chacune d’entre elles. Pour réduire le champ de votre recherche, utilisez les filtres disponibles sur la barre latérale. Si vous trouvez une offre qui convient à vos besoins, cliquez sur Acheter pour afficher plus de détails.

Lorsque vous êtes décidé pour une offre, cliquez sur Acheter maintenant. Une fenêtre de chat s’ouvrira pour vous permettre de communiquer avec le vendeur de BTC et finaliser les détails de la transaction. Suivez bien toutes ses instructions pour une transaction sans accroc. Après avoir rempli votre part du contrat, marquez la transaction comme payée. Le vendeur vérifiera qu’il a bien reçu le paiement avant de libérer les BTC du dépôt Escrow de Paxful pour les transférer automatiquement vers votre portefeuille.

N’oubliez pas de laisser un commentaire au vendeur une fois la transaction terminée. Cela aidera d’autres acheteurs (et le vendeur) pour de futures transactions. Vous pouvez maintenant envoyer gratuitement des BTC d’un portefeuille à un autre. À partir de là, il suffit au destinataire de convertir ces BTC en devises en les vendant sur la plateforme.

Pour cela, allez à la page d’accueil de Paxful et sélectionnez Vendre dans la barre d’outils en haut de la page. Sélectionnez votre mode de paiement préféré et indiquez le montant en BTC à vendre. Le reste de la procédure est semblable à l’achat avec la présence de filtres d’option semblables dans la barre latérale. Pour des conversions instantanées, assurez-vous de choisir une offre d’un compte récemment actif.

Il est bon de noter que vous pouvez choisir parmi plus de 450 modes de paiement pour vendre vos BTC. Cela permet à n’importe qui de convertir des BTC en devises ou en cartes cadeau.

Plus de puissance grâce à l’accessibilité financière

Tout cela démontre que Bitcoin est vraiment conçu pour permettre à la population d’accéder à leur argent. L’expérience est complètement différente des institutions financières traditionnelles, c’est pourquoi effectuer vos propres recherches est si souvent mis en avant dans la communauté Bitcoin. En fin de compte, les avantages sont disponibles pour tout le monde. Il vous suffit de saisir l’opportunité.