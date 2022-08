Quand on parle de trading de Bitcoin, les utilisateurs apprécient généralement avoir un outil pratique pour les aider à prendre des décisions. Nous avons des outils comme le Fear and Greed Index (Indice de peur et de cupidité) qui nous aident à décider, mais aujourd’hui nous allons examiner la dominance du Bitcoin pour voir comment l’utiliser dans nos transactions.

La dominance Bitcoin, c’est quoi ?

La dominance Bitcoin est une mesure de la capitalisation de marché totale du Bitcoin en relation à la capitalisation de marché de l’ensemble des crypto monnaies. En d’autres termes, elle représente la présence du Bitcoin dans le marché des crypto monnaies. Nous pouvons obtenir la dominance du Bitcoin avec cette formule :

Dominance Bitcoin = capitalisation de marché du Bitcoin / capitalisation de marché totale des crypto monnaies

Cet indice est important, car il vous donne une idée des crypto monnaies utilisées et de leur niveau d’utilisation. Par exemple, si on regarde la dominance du Bitcoin en 2009, elle était à 100 %, ce qui est facile à comprendre, car Bitcoin était la seule crypto monnaie à l’époque. Avec le temps, ces 100 % diminueraient avec l’ajout de nouvelles crypto monnaies. La dominance Bitcoin a atteint 46 % en juin 2022, son plus haut niveau depuis les 41 % d’octobre 2021.

Depuis sa création, Bitcoin a maintenu une part majoritaire dans la capitalisation de marché totale des crypto monnaies. Cela est probablement dû au fait que Bitcoin est la première, mais son adoption et son utilisation jouent également un rôle significatif dans la dominance Bitcoin.

Qu’est-ce qui affecte la dominance Bitcoin ?

Comme indiqué précédemment, la dominance du Bitcoin est le rapport de capitalisation de marché du Bitcoin par rapport à l’ensemble des crypto monnaies. Cela signifie que la dominance est principalement affectée par deux facteurs : la valeur du Bitcoin et la valeur des altcoins.

Valeur du Bitcoin

C’est logique que la valeur du Bitcoin joue un rôle important. Il faut néanmoins préciser qu’on ne peut pas parler de la valeur du Bitcoin sans également parler de ses mouvements. Cela comprend les raisons pour lesquelles la valeur du Bitcoin a chuté ou augmenté.

Prenons l’exemple du Bitcoin dans ses premières années. Avant l’augmentation du nombre d’altcoins existants, le Bitcoin restait constamment au-dessus des 95 % de dominance. Lorsque les altcoins ont commencé à se multiplier sur le marché, la valeur du Bitcoin a augmenté tout en perdant de sa dominance. À son point le plus bas, la dominance Bitcoin a atteint 35 %.

Beaucoup de personnes ont fait remarquer qu’à la même époque (2017) les offres de jetons initiales (ICO) ont gagné en popularité. Cela implique que le marché a simplement voué plus d’attention (et d’argent) à l’achat d’altcoins dans ces ICO. Avec le passage du temps, beaucoup de ces altcoins ont disparu ou ont perdu beaucoup de valeur au point de devenir insignifiants, ce qui a causé la remontée de la dominance BTC.

Valeur des altcoins

De la même manière, la valeur des altcoins et leur mouvement affectent la dominance du Bitcoin, car c’est la référence de mesure pour le Bitcoin. Avec l’amélioration de la performance et du mouvement des altcoins, le Bitcoin commence à perdre sa position sur le marché.

Bien que les altcoins semblaient être sur la voie de dominer significativement le marché il y a quelques années, l’hiver crypto actuel démontre que cette performance initiale n’est pas nécessairement indicative de performances à long terme. Cela a également permis d’éliminer les arnaques de pump-and-dump tandis que les fluctuations soudaines de prix exposaient les développeurs mal intentionnés. Malheureusement, un effet secondaire est que beaucoup d’utilisateurs qui comptaient sur ces altcoins ont perdu une grosse part de leur capital.

Cela ne signifie pas que les altcoins sont généralement mauvais. C’est simplement qu’ils ne sont pas aussi établis et adoptés que le Bitcoin. L’utilité reste une part importante de la réussite d’une crypto monnaie et tant que les altcoins auront une utilité limitée, ils auront du mal à s’établir sur le marché.

Graphique de dominance Bitcoin

Pour vous permettre de mieux comprendre comment la dominance Bitcoin est représentée, voici un graphique qui permet de visualiser les parts de marché des crypto monnaies :

Source : https://coinmarketcap.com/charts/

Ce graphique donne un aperçu général du Bitcoin et des autres crypto monnaies au fil des années, ainsi que de leurs performances. Remarquez que la dominance du Bitcoin a continuellement diminué en 2014 avec l’apparition de plus en plus d’altcoins. Malgré cela, Bitcoin a maintenu la majorité du marché à cette époque marquée par la peur et l’incertitude.

Devriez-vous vous reposer sur la dominance Bitcoin lorsque vous échangez ?

Il faut bien mettre en évidence que la dominance du Bitcoin ne répond pas à toutes les questions relatives au trading. À la base, la dominance n’est qu’un outil permettant de prendre des décisions avec plus de contexte. C’est semblable à l’indice de peur et d’incertitude. Ce n’est qu’une mesure du comportement actuel du marché et de la perception du Bitcoin par rapport aux altcoins.

Quand on regarde tous les outils, la dominance n’est pas encore l’un des plus importants. Elle fournit une bonne description du comportement et de l’attitude du marché, présentée de manière facilement lisible par la majorité.

Elle a beau être un outil important, la recherche pratique reste plus importante. Les outils ne sont que des outils. C’est à nous de savoir nous en servir. Si nous ne sommes pas nous-même suffisamment informés ou éduqués, les meilleurs outils resteront difficiles à utiliser ou inefficaces.

Utiliser tous les outils disponibles

En fin de compte, le plus important pour la communauté Bitcoin, c’est de savoir qu’il existe tous ces outils et de savoir comment les utiliser au mieux. Avec l’éducation et l’information nécessaires, vous serez dans une meilleure position pour éviter de prendre des décisions à la hâte.

Mais pour cela, il vous faut faire vos propres recherches. Imaginez, de nombreux traders de Bitcoin s’en sortent simplement en étudiant les marchés sans se servir de ces outils. Prenez l’avantage en apprenant ce que vous pouvez et en utilisant les outils disponibles pour utiliser cette connaissance plus efficacement.