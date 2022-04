Cela va sans dire que l’épidémie a causé de nombreux problèmes durant l’année passée, à la fois sur le plan politique et économique. Certaines parties du monde sont en train de récupérer, alors que d’autres font toujours face aux effets dévastateurs de la COVID-19.

La Colombie, par exemple, est toujours terriblement touchée par le coronavirus. Il y a eu des flambées de cas, des manifestations et la pauvreté. Que reste-t-il aux citoyens ? Comment peuvent-ils prendre le taureau par les cornes quand tous les systèmes s’effondrent ?

La crypto est peut-être la solution.

Vivre dans l’instabilité

Les systèmes financiers de n’importe quel pays sont souvent étroitement liés à son gouvernement. Cela signifie que durant les périodes d’instabilité politique ou économique, le gouvernement perd souvent la confiance du peuple. Cette perte de confiance peut également influencer négativement le paysage financier et les devises nationales peuvent souffrir en cas d’instabilité. C’est alors que la population se demande si leur argent est sûr dans les banques.

D’autre part, la situation semble diamétralement opposée avec les crypto monnaies. La nature décentralisée de la crypto donne à la population un sens d’autonomie et de contrôle de leur argent. Avec la crypto, ils ne dépendent d’aucune insitution financière ou d’aucun gouvernement. La décentralisation met tout le monde au même niveau.

Conserver votre argent en sécurité avec la crypto

Les crypto monnaies comme le Bitcoin (BTC) servent très bien comme bien de stockage de valeur (ou comme devise refuge ), ce qui vous permet de les utiliser pour protéger votre argent. Avant d’approfondir à ce sujet, définissons ce qu’est un stockage de valeur et quelles caractéristiques sont désirables pour qu’un bien puisse servir de stockage de valeur.

Qu’est ce qu’un stockage de valeur ?

Pour faire simple, un stockage de valeur est un bien qui conserve sa valeur avec le temps. Cela signifie qu’un bien que vous achetez aujourd’hui comme stockage de valeur doit être capable de maintenir sa valeur avec le temps, même dans un futur lointain.

Qu’est ce qui caractérise un bon stockage de valeur ?

Un bon stockage de valeur est à la fois durable et rare.

Supposons que vous achetiez une pomme à un euro. À l’achat, elle a définitivement une valeur intrinsèque. Tout le monde doit bien manger, n’est-ce pas ? Cependant, si vous stockez cette pomme dans un coffre-fort pendant deux ans, pensez-vous qu’elle conservera sa valeur ? On ne risque pas de se tromper si on dit qu’elle ne vaudra plus rien.

Et si on prend quelque chose de plus durable, comme des pâtes ? Conserveront-elles leur valeur ? Elles se conserveront certainement mieux que la pomme après plusieurs années, mais la question à se poser est la suivante : Est-ce que c’est difficile de trouver des pâtes ?Le problème est que les pâtes sont abordables et facilement disponibles. Plus de pâtes sont produites, plus leur valeur diminuera, ce qui l’empêche de devenir un bon stockage de valeur.

Un stockage de valeur doit avoir les deux caractéristiques pour être viable.

Pourquoi le BTC pourrait être un bon stockage de valeur

Maintenant que nous savons ce qui définit un bon stockage de valeur, nous pouvons déjà affirmer que le BTC est à la fois durable et rare : (1) il n’existe pas sous forme physique, donc il est éternel et (2) il est conçu avec une offre maximale de 21 millions, donc il est rare.

Ajoutons à cela deux autres caractéristiques du Bitcoin qui en font un excellent stockage de valeur :

Tout d’abord, on peut le stocker. Si vous devez conserver un bien comme stockage de valeur, vous devrez bien le stocker quelque part. Avec un bien plus classique comme l’or, vous aurez sans doute besoin d’un coffre-fort pour le stocker. Dans le cas du BTC, il vous suffit d’un portefeuille Bitcoin.

Le BTC n’est pas seulement stockable, mais il est aussi portable. Comparé à un coffre-fort pour stocker de l’or, qui est extrêmement difficile à transporter, vous pouvez stocker vos BTC avec une application sur votre téléphone. Rappelez-vous que le Bitcoin est numérique, alors même si vous détenez tous les BTC qui existent, ils rentreront dans votre poche.

Bitcoin est aussi facilement divisible. Cela signifie que vous ne devez pas acheter un BTC entier pour commencer. Chaque Bitcoin est divisible par 100 millions d’unités appelées des satoshis (équivalent à 0.00000001 BTC). Comparez cela à l’or et aux problèmes pour transférer juste une petite quantité d’or à quelqu’un d’autre. Non non.

Avec la valeur du BTC en augmentation par rapport à l’année dernière, la sécurité sera probablement un facteur important pour inspirer ses détenteurs. Heureusement, le Bitcoin est facilement vérifiable, ce qui signifie qu’il est quasiment impossible de le falsifier ou de le dupliquer. Cela est dû à la technologie sur laquelle se base le BTC, la blockchain, qui vérifie et valide constamment chaque bloc de transactions. Cela signifie que vous pouvez faire confiance à chaque bloc sans avoir besoin de connaître le mineur qui crée le bloc.

Enfin, le Bitcoin est « fongible », ce qui signifie qu’il est interchangeable avec n’importe quel autre bitcoin et qu’il est uniforme. Cela simplifie le processus d’échange et permet de l’échanger sur plusieurs endroits et marchés.

Toutes ces caractéristiques du Bitcoin réunies donnent au peuple le contrôle de leur liberté financière en leur permettant d’utiliser leurs BTC comme stockage de valeur.

Utiliser la crypto pour préserver la richesse

Ces dernières années, l’adoption de la crypto est en augmentation. Alors que cet accroissement se poursuit, nous allons vois de plus en plus de cas d’utilisation réels pour abolir l’ère des biens numériques utilisés uniquement comme investissement. La finance de pair à pair (P2P) a permis à la crypto d’évoluer en offrant toute une gamme de possibilités à ses utilisateurs, y compris les paiements rapides et gérables, les envois d’argent peu onéreux ainsi que la préservation de la richesse.

Vous pouvez utiliser la crypto comme réserve d’argent viable. En cas de désastres économiques, il est toujours bon d’avoir de l’argent de côté et la crypto est une bonne option. La sécurité et la transparence de la blockchain créent un environnement sûr pour tous ses utilisateurs. De plus, la crypto ne connait pas de frontières, ce qui permet d’envoyer et de recevoir des fonds dans le monde entier et n’importe quand.

Conserver votre argent en crypto peut également vous protéger de l’hyperinflation. Imaginons que votre devise nationale souffre d’une inflation extrême et que vous perdez énormément d’argent chaque jour. En convertissant votre argent en crypto, vous le protégez contre la perte totale de sa valeur et vous pouvez même gagner de l’argent lorsque sa valeur augmente.

La lumière au bout du tunnel

La crypto peut vraiment vous sauver en assurant la sécurité de votre argent en cas de troubles politiques ou économiques. Une large tranche de la population n’a toujours pas accès au système bancaire, ce qui peut causer de gros problèmes en temps difficiles. La crypto peut alors servir de passeport financier en permettant un accès à la finance abordable et un système d’échange libre mondial.

Cela s’est avéré une réalité pour de nombreux colombiens qui essaient de s’en sortir. L’expérience réelle des avantages de la finance P2P leur a permis de s’en sortir et de bénéficier de nouveaux avantages liés à leur libération financière.

Un des grands mythes de la crypto et qu’elle est destinée aux pays riches. En réalité, ce sont les pays en développement qui sont les plus ouverts à son adoption. Ce sont ces pays qui démontrent que la crypto ne sert pas uniquement d’investissement. Elle permet également de survivre et de prospérer.

Lorsque des troubles politiques ou économiques font rage, le peuple n’a pas le choix, il doit prendre le taureau par les cornes. Les crypto monnaies donnent les moyens au peuple de se battre en leur redonnant le pouvoir. Ces biens numériques donnent au peuple le contrôle financier qu’il mérite, et c’est quelque chose en quoi il nous faut croire.