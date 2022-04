Depuis l’annonce que Tesla n’accepterait plus de Bitcoin (BTC) pour des raisons écologiques, il semble que tout le monde s’inquiète maintenant de l’utilisation énergétique de la crypto monnaie.

L’électricité est l’une des composantes principales du minage de Bitcoin. Tandis que l’adoption et les prix continuent de grimper, la consommation énergétique du Bitcoin devrait également augmenter. Cela préoccupe beaucoup de personnes qui se demandent quelle est la contribution du minage aux émissions de carbone.

Alors, combien d’énergie le minage de Bitcoin consomme-t-il réellement et est-ce dangereux pour l’environnement ?

Pourquoi le minage a besoin d’énergie

Lorsque des personnes minent du BTC, ce qu’ils font réellement, c’est mettre à jour le journal de transactions, aussi appelé la blockchain. Résoudre des problèmes cryptographiques complexes leur offre la possibilité de gagner des Bitcoins, en supposant qu’ils soient les premiers à résoudre le problème. C’est la nature du mécanisme de consensus par preuve de travail (PoW) du Bitcoin.

La preuve de travail permet de sécuriser le réseau de manière décentralisée, car elle ne requiert aucun intermédiaire ou point unique de défaillance. En revanche, la résolution de problèmes complexes est un prcessus hautement énergivore, et comme le prix du Bitcoin augmente, il y a de plus en plus de compétition.

C’est pour cela que des usines de minage de Bitcoin, des hangars remplis d’ordinateurs, sont apparus dans le monde entier. Ces hangars permettent à leurs propriétaires d’augmenter leur taux de hachage et ainsi leur chance d’être les premiers à trouver la solution. Cela signifie également que la consommation électrique du Bitcoin augmente.

La préoccupation principale des écologistes est que le minage pourrait perdre de son efficacité lorsque le prix des cryptos augmente. Si les prix continuent d’exploser, le réseau aurait besoin de davantage de puissance de calcul et d’énergie pour traiter le même nombre de transactions.

De plus, outre la consommation énergétique du Bitcoin, le minage génère une grande quantité de déchets électroniques. Cela est particulièrement vrai pour les circuits intégrés spécifiques à une application (ASIC), le matériel spécialisé utilisé pour le minage des crypto monnaies les plus populaires. Contrairement à d’autres matériels informatiques, les cartes ASIC ne peuvent pas être réutilisées pour d’autres applications. Elles deviennent rapidement obsolètes.

Augmenter l’efficacité de minage et la profitabilité

Les nouveaux mineurs prennent en considération les coûts du matériel, des logiciels, de la connectivité Internet et de l’électricité.

Après plusieurs halvings du Bitcoin réussis, maximiser les bénéfices du minage devient encore plus important aujourd’hui. C’est pour cela que de nombreuses personnes se rendent dans un autre pays pour devenir mineurs. Ils recherchent des climats plus frais, des connexions Internet plus rapides, et des régions qui offrent une électricité moins chère.

Pour trouver un bon équilibre entre ces différents facteurs, ils choisissent de miner en Russie, en Estonie, au Canada, parmi tant d’autres. Cela leur permet de maximiser leurs bénéfices et de compenser pour leurs pertes.

Comparaison de la consommation énergétique du Bitcoin

Très bien, nous savons que le minage de BTC consomme beaucoup d’électricité, mais combien le Bitcoin consomme-t-il réellement ?

Pour mettre les choses en perspective, comparons le Bitcoin à un pays et voyons combien de terawatt-heures (TWh) il consomme annuellement :

D’après un rapport de la BBC, Bitcoin consomme environ 121,36 TWh annuellement, équivalent à un peu plus que la consommation annuelle totale de l’Argentine. Évident, c’est bien peu en comparaison des usines à gaz que sont la Chine ou les États-Unis, mais on ne peut tout de même pas l’ignorer.

En revanche, il faut noter que la consommation énergétique du Bitcoin n’est pas identique à l’émission de carbone. Par exemple, une unité d’énergie hydroélectrique a un impact écologique bien plus faible que la même quantité d’énergie produite par une centrale à charbon.

De plus, le réseau Bitcoin consomme moins de 10 % de ce que les systèmes bancaires classiques consomment. D’un autre côté, le système bancaire est utilisé par des milliards de personnes chaque jour. Il est donc difficile de comparer avec exactitude, car…

Le Bitcoin peut utiliser différentes sources d’énergie

Il est bon de se rappeler que les mineurs de BTC ne sont pas sédentaires, ils peuvent se déplacer dans les régions où l’énergie est en surplus. Dans d’autres cas, l’énergie doit être produite à proximité de ses utilisateurs. Bitcoin n’a pas cette limitation, il peut donc tirer parti de différents types d’énergie.

La composition des différentes sources d’énergie utilisées par les mineurs de BTC est appelée un mélange énergétique. Calculer la consommation énergétique du Bitcoin est facile. Il suffit de regarder le taux de hachage du Bitcoin et d’en tirer des conclusions. Par contre, calculer les émissions de carbone est bien plus complexe. Il faudrait connaître le mélange énergétique précis, et cela est difficile à obtenir. Les mineurs ne sont pas particulièrement bavards en ce qui concerne leurs opérations et le pourcentage de minage de Bitcoin qui utilise des énergies renouvelables peut grandement varier.

De plus, valider une transaction consomme bien moins d’énergie que les opérations de minage. Une fois qu’une monnaie est minée, les exigences énergétiques diminuent drastiquement. Il devient donc encore plus difficile de calculer précisément la consommation réelle du minage.

La difficulté à calculer les émissions de carbone est d’autant plus grande lorsqu’on considère que certaines opérations de minage de Bitcoin utilisent des énergies propres et renouvelables. Prenons comme exemple le Salvador. Récemment, La Geo, l’entreprise électrique géothermique publique, a annoncé qu’elle a commencé à étudier le minage de Bitcoin qui utilise une énergie en provenance des volcans. Ils travaillent en collaboration directe avec le président du Salvador afin d’établir un plan pour offrir des installations pour le minage de Bitcoin alimentées par une énergie peu coûteuse, 100 % propre, 100 % renouvelable et sans émissions, en provenance de leur volcans.

Ceci étant dit, les mineurs du Salvador ne sont pas les seuls à étudier les énergies propres. Dans une installation isolée en Sibérie, un centre de données russe utilise un surplus énergétique peu onéreux provenant d’un barrage pour miner du Bitcoin. Le centre de données a également construit d’autres installations dans des régions à proximité de sources d’énergie renouvelables et de surplus électriques. Une estimation indique que ces opérations russes de minage alimentées en hydroélectricité repésentent 7 % des opérations mondiales de minage de Bitcoin.

Le gaz naturel torché est une autre technologie prometteuse pour le minage carboneutre. Durant le processus d’extraction pétrolière, une quantité significative de gaz naturel est libérée comme déchet chimique. Ce gaz naturel brûlé est simplement une énergie qui pollue l’environnement. Cependant, cette énergie est gaspillée, car elle n’est pas utilisée. Étant donné que ce type d’énergie est concentré autour des mines pétrolières isolées, les applications plus classiques n’ont pas réussi à s’en servir.

Les mineurs étant nomadiques, cette alternative pourrait réduire le problème courant de surproduction énergétique.

Un avenir plus vert

Malgré la consommation énergétique extravagante du Bitcoin, beaucoup sont convaincus que les opérations de minage seront plus écologiques dans l’avenir. Le BTC et la blockchain ont ainsi attiré des investisseurs particuliers et institutionnels au niveau d’entreprise.

Alors que l’adoption des crypto monnaies continue, la question de l’empreinte carbone du Bitcoin reviendra sûrement. Cela n’est pas forcément mauvais. Plus de personnes sont conscientes de ce problème, plus ils commenceront à penser à des solutions.

À ce jour, les détails sont flous : les statistiques sont inexactes, certains mineurs ne révèlent pas les détails de leurs opérations et les opposants à la crypto exagèrent tout. Il n’y a qu’une seule chose de sûre, on n’a pas fini d’en entendre parler. Alors que le BTC devient plus mûr, nous allons toujours découvrir davantage et nous allons voir comment le système peut encore être amélioré. Qui sait ? Il est possible que dans l’avenir les crypto monnaies soient minées uniquement avec une énergie propre.