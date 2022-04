Les frais de scolarité, les ordinateurs portables, les manuels et l’hébergement ne sont que quelques unes des principales dépenses dont un étudiant moyen doit se préoccuper. Bien qu’avoir un emploi à temps partiel soit idéal pour certains étudiants, cette option ne convient pas à ceux qui ont des emplois du temps serrés et chargés.

Heureusement, ces sept étudiants ont trouvé des moyens parfaits de gagner de l’argent de poche sur Paxful pendant leur temps libre depuis chez eux. Si vous êtes un étudiant et que vous ne voulez plus voir vos économies partir en fumée, vous êtes au bon endroit !

Voici cinq moyens faciles de gagner de l’argent en tant qu’étudiant sur Paxful, comme le disent certains de nos Pros.

1. Acheter et vendre des bitcoins

Le trading de Bitcoin peut être intimidant au début, tout comme rejoindre une classe pour la première fois au cours de votre première année. Mais au fur et à mesure que vous continuez, vous vous rendrez vite compte que ce n’est pas du tout difficile.

C’est ce que nous explique Kevin, un kényan de 22 ans, étudiant en technologies de l’information commerciale. « J’ai rejoint Paxful il y a environ neuf mois. Au début, j’étais dépassé parce que je n’étais pas très familier avec la plateforme et que je manquais de compétences en trading. Mais alors que je continuais, j’ai commencé à apprendre le fonctionnement de la plateforme et quelles mesures je devais prendre.»

Le trading de BTC est l’une des stratégies les plus populaires permettant de gagner de l’argent à l’université. Vous pouvez acheter et vendre des bitcoins et faire des bénéfices en échangeant vos fiat en crypto ou vice versa. Plus de 300 modes de paiement sont à votre disposition sur Paxful, en fonction de vos besoins de trading.

Kevin a remarqué un des nombreux avantages que vous pouvez retirer du trading sur Paxful : « Je commence à avoir ma liberté financière, ce qui m’a aidé à subvenir à la majorité de mes besoins, tels que mon loyer et mes frais de scolarité, et même ma nourriture quotidienne. »

Idris, un Pro nigérian de 29 ans, utilise le BTC pour aider d’autres personnes à atteindre leur liberté financière. Les monnaies fiat sont souvent limitées par les frontières géographiques, ce qui rend difficile pour certains d’acheter des articles dans un autre pays.

« Je choisis l’un des ordres avec un pourcentage de gain qui me convient, je commande sur Amazon et j’expédie l’article à l’acheteur à son adresse. Ensuite, l’acheteur me paie en bitcoins après avoir reçu la commande. »

Une fois que vous êtes prêt à échanger, voici quelques conseils que vous pouvez utiliser pour effectuer des transactions réussies et attrayantes. David, un Pro kényan de 23 ans, explique : « Chaque fois qu’un acheteur initie une transaction, je m’assure de lui donner des instructions de paiement claires et de libérer les coins immédiatement après avoir reçu le paiement. Cela renforce la confiance et motive les clients à échanger avec moi chaque fois que j’ai une offre active. »

Si vous êtes décidé à échanger des bitcoins, la première chose dont vous avez besoin est un portefeuille numérique pour stocker, envoyer et recevoir des fonds en BTC. Ne vous inquiétez pas de savoir où vous le procurer et pour combien. C’est pour la maison ! Vous recevrez instantanément un portefeuille Bitcoin gratuit après avoir créé un compte sur Paxful. Facile, non ?

2. Devenir un parrain Paxful

Vous voulez savoir comment un étudiant peut gagner de l’argent passivement ? Invitez vos amis et vos proches sur Paxful avec notre programme de parrainage ! Voici comment vous pouvez commencer à gagner instantanément :

Invitez vos amis. Partagez votre lien de parrainage afin qu’ils puissent créer un compte. Faites-leur acheter des BTC. Chaque fois que vos amis achètent des BTC, vous recevez 50 % des frais de dépôt Escrow. Vous gagnerez également 10 % des frais de dépôt Escrow chaque fois que les affiliés de vos amis achèteront des bitcoins sur Paxful ! Gagnez des BTC. Vos revenus s’accumulent et sont automatiquement déposés sur votre solde de parrainage. Vous pouvez les transférer vers votre portefeuille Paxful et les retirer à tout moment.

Francis, un Pro kényan de 24 ans qui étudie l’informatique légale a suivi ces étapes. Mais contrairement aux parrains qui se sont joints pour gagner un revenu passif, Francis s’est inscrit pour atteindre un objectif plus grand :

« Je rêve de devenir pilote un jour et je souhaite étudier dans une école d’aviation. Être un parrain Paxful m’aide à réaliser ce rêve car je gagne un revenu stable, ce qui me permettra d’aller dans une école d’aviation. »

Se lancer n’est pas toujours facile, mais cela n’a pas empêché Francis de trouver des affiliés. Au moment de la rédaction de cet article, il avait plus d’une centaine d’affiliés et ce nombre continue d’augmenter. Il maximise diverses plateformes de réseaux sociaux comme Facebook, où il publie du contenu Bitcoin éducatif et s’adresse à des affiliés potentiels.

Il enseigne également à ses nouveaux affiliés comment fonctionne le BTC et comment échanger sur Paxful avec WhatsApp, et il les encourage à interagir avec et à apprendre d’autres traders expérimentés de la communauté kényane Paxful sur Telegram.

Un autre fait intéressant partagé par Nkhensani, une étudiante en comptabilité d’Afrique du Sud âgée de 20 ans, est que le programme de parrainage vous permet de gagner des revenus mensuels. « Vous pouvez définir votre objectif en choisissant le nombre de personnes que vous souhaitez parrainer pendant un mois. »

Elle a également noté que « le meilleur est d’obtenir ces gains en bitcoins plutôt qu’en monnaie fiat. Le Bitcoin a plus de valeur que les monnaies fiat traditionnelles. » C’est ce qui le rend idéal pour ajouter quelques dollars supplémentaires à votre épargne.

En plus de cela, dit Nkhensani, « travailler directement avec d’autres personnes vous permet d’apprendre à mieux communiquer et à mieux les comprendre. » Ce sont certainement des compétences indispensables avant d’obtenir votre diplôme et d’affronter le monde réel. « J’aime le fait de contribuer au bien commun tout en étant rémunérée ! Comme on dit : Partager, c’est être attentionnée » ajoute-t-elle.

3. Rejoignez le programme Pro de Paxful

Si vous gagnez déjà de l’argent en échangeant du BTC sur Paxful et que vous cherchez des moyens de passer au niveau supérieur de votre aventure crypto, rejoindre le Programme Pro est une excellente option pour vous !

Ce programme est un programme d’entrepreneuriat international dans lequel les professionnels aspirants de la crypto se consacrent à soutenir Paxful et d’autres amateurs de la crypto par divers moyens tout en étant récompensés.

Il comporte trois niveaux : pro, ambassadeur et associé. Vous bénéficierez d’avantages spécifiques en passant d’un niveau au suivant. Pour vous démarquer davantage sur la plateforme, vous gagnerez un badge qui apparaîtra sur votre profil. Mais comment un étudiant peut-il gagner de l’argent avec ce programme ? Odhiambo, un Pro kényan de 23 ans nous explique :

« Un avantage majeur en tant qu’étudiant est un revenu supplémentaire. Étant donné qu’il s’agit d’un travail en ligne, où il peut y avoir de nombreux escrocs, gagner la confiance des utilisateurs n’est pas toujours facile. Mais avec le badge Paxful Pro sur mon profil, mes activités de trading ont vraiment augmenté. Maintenant, je peux gérer mes frais de scolarité et mes autres dépenses en utilisant l’argent que je gagne de ces transactions. »

Outre un bénéfice supérieur, devenir Pro permet aux étudiants d’avoir un revenu stable. Faith, une Pro kényane de 22 ans, déclare : « Lorsque vous êtes Pro, vous recevez 5 USD pour chaque nouvel utilisateur qui s’inscrit avec votre lien unique, termine le processus de vérification et réussit au moins une transaction. »

Faith ajoute que « Vous pouvez également gagner en participant à différentes promotions. En tant qu’étudiante, cela peut vous aider à obtenir un revenu stable qui peut répondre à vos besoins. »

Vous pouvez devenir un Pro Paxful et gagner de l’argent supplémentaire comme Odhiambo et Faith en suivant ces étapes :

Remplissez le formulaire de demande. Assurez-vous également de créer un compte Paxful si vous ne l’avez pas encore fait. Attendez que votre entretien vidéo soit programmé. Nous vous contacterons dans les 10 jours si nous pensons que vous êtes un bon candidat pour le programme. Notez que nous ne contacterons que les candidats retenus. Réussissez votre entretien vidéo pour devenir un Pro. Après l’entretien vidéo, nous examinerons votre candidature en détail. Si vous êtes sélectionné comme Pro Paxful, nous vous contacterons par e-mail et vous serez invité à signer un accord. Vous recevrez également une formation et des accessoires de notre part. Votre aventure de Pro Paxful commence ici !

4. Montez un guichet Bitcoin Paxful

Possédez-vous un site Web ou un blog ? Créer un guichet Bitcoin virtuel vous permet également de gagner de l’argent en ligne en tant qu’étudiant. Le guichet Bitcoin de Paxful vous permet de gagner un revenu chaque fois que les visiteurs de votre page ou de votre blog l’utilisent pour acheter des BTC.

Voici les étapes rapides à suivre :

Créez votre guichet virtuel. Déployez-le sur votre blog ou votre site Web. Gagnez une commission facultative de 2 % sur chaque achat.

Vous pouvez personnaliser le guichet Bitcoin de Paxful, où vos clients peuvent acheter des BTC en utilisant plus de 300 modes de paiement sans risque d’annulation de paiement ! Cela comprend les virements bancaires, les portefeuilles en ligne, les cartes de débit ou de crédit, les devises numériques, les paiements en espèces, etc.

5. Gagnez des dollars supplémentaires en trouvant des bogues

Avez-vous repéré des bogues ou des problèmes techniques lors de l’utilisation de la plateforme ? Informez immédiatement notre équipe d’assistance ! Envoyez-nous un rapport détaillé du problème rencontré, y compris des captures d’écran avec des explications, et gagnez de l’argent supplémentaire grâce à notre prime de bogue.

L’université n’est pas bon marché, mais de nombreuses idées vous permettent de gagner de l’argent en tant qu’étudiant malgré les nuits blanches, les innombrables heures d’étude et les examens angoissants. D’après nos étudiants Pros, sortir et trouver un emploi dans un commerce local n’est pas votre seule option.

Vous pouvez toujours maximiser votre espace, votre ordinateur portable et votre smartphone, ainsi qu’Internet pour gagner plus d’argent quand vous le souhaitez. En plus de l’argent gagné, vous acquérez également des compétences précieuses qui vous prépareront certainement au monde réel.

Explorez et essayez les moyens de gagner de l’argent que nous avons énumérés ci-dessus et dites-nous lequel fonctionne le mieux pour vous !

Avis de non-responsabilité : Le contenu présenté dans cet article ne constitue pas, et n’est pas destiné à constituer, des conseils financiers, d’investissement ou autres.