Les premiers jours de l’année 2021 ont été riches de surprises pour les passionnés de crypto-monnaies. Nous avons accueilli l’année avec une envolée du cours du bitcoin (BTC) à 22 346,3 USD. Une semaine plus tard, il passait la barre des 40 000 USD. Cette hausse extraordinaire sur le marché du bitcoin a fait les gros titres en ce début d’année et a piqué la curiosité de la population, même en dehors du monde des crypto-monnaies.

Alors que les nouveaux venus comme les habitués explorent les opportunités liées au bull run, les escrocs profitent de l’agitation des marchés et emploient des ruses agiles et fallacieuses pour tromper les traders et les investisseurs. Voilà pourquoi la vigilance de chaque instant reste payante, en particulier lorsque les prix du BTC s’envolent. Voici quelques techniques pour vous prémunir contre différentes crypto attaques.

Procurez-vous un portefeuille bitcoin doté de robustes fonctions de sécurité.

Le bitcoin est déployé numériquement via des portefeuilles numériques et des gadgets connectés à Internet. Si cette capacité le rend plus accessible que les monnaies fiduciaires, elle rend également le BTC plus sensible aux attaques frauduleuses en ligne. Il est capital de bien choisir son portefeuille crypto, en particulier si vous stockez des montants importants. Voici quelques caractéristiques idéales qu’il est recommandé de rechercher pour votre portefeuille bitcoin :

Prise en charge de la double authentification (2FA) : activer la 2FA sur votre portefeuille ajoute une couche de sécurité supplémentaire pour vos fonds en bitcoins en exigeant un code pour vérifier l’identité de l’utilisateur. Cela vous garantit que seul vous avez accès à votre crypto.

Accessibilité et praticité d’utilisation : il existe différents types de portefeuilles de crypto-monnaies . Cependant, avec les mouvements imprévisibles du bitcoin, vous avez intérêt à trouver un portefeuille numérique qui vous permettra à tout moment et où que vous soyez, d’accéder, acheter et vendre des BTC en quelques touches sur votre smartphone.

Si vous découvrez le marché des crypto-monnaies et que vous êtes à la recherche d’un portefeuille fiable, sachez que la création d’un compte sur Paxful vous donne droit gratuitement à un portefeuille bitcoin. Si vous avez déjà un compte Paxful, n’oubliez pas d’activer votre 2FA et les autres fonctions de sécurité pour préserver la sécurité de votre portefeuille crypto.

Acheter et vendre vos bitcoins sur une place de marché fiable

Des milliers de bourses aux crypto-monnaies sont aujourd’hui disponibles sur Internet, mais il est plus rentable d’obtenir vos fractions de BTC auprès d’une bourse réputée et digne de confiance. Voici quelques éléments à garder à l’esprit au moment de choisir une place de marché au bitcoin :

Des normes de sécurité élevées : choisissez une bourse qui protège non seulement vos fonds mais également vos informations confidentielles. Les places de marché comme Paxful respectent scrupuleusement la réglementation sur la connaissance du client (KYC) pour vérifier l’identité et les activités de chaque utilisateur. C’est un moyen supplémentaire d’éliminer les acteurs dangereux de la plateforme et d’entretenir un espace d’échanges sûr et sécurisé pour tous les utilisateurs.

Une assistance disponible 24h/24 et 7j/7 : le cours du bitcoin peut atteindre des sommets ou des profondeurs abyssales à tout moment. Il est donc judicieux de choisir une place de marché dotée d’une équipe d’assistance client facilement joignable pour toute question de trading.

Soyez sur vos gardes pour identifier les pièges fallacieux et trompeurs des escrocs.

Avec la flambée des taux et du volume des échanges en BTC, le taux de fraude et d’escroqueries a également considérablement augmenté dans le monde des crypto-monnaies. Ces pièges utilisent souvent l’ingénierie sociale, le phishing et d’autres cyberattaques dangereuses. Évitez d’être la proie de telles propositions ou transactions véreuses dans le monde des cryptos en gardant en tête ces différents éléments :

Ne cliquez pas sur des liens douteux : notez bien que ces liens trompeurs peuvent être partagés dans des QR codes ou des URL malveillantes via des SMS, des e-mails, les réseaux sociaux ou dans le chat de transaction. C’est l’une des attaques les plus usuelles mises en place par les escrocs, en particulier lorsque le cours du BTC flambe.

Vérifiez l’adresse du domaine du site web : avant de saisir vos identifiants, assurez-vous que vous êtes bien sur le site que vous voulez consulter. Les cybercriminels créent souvent de faux sites web qui ressemblent beaucoup au vrai site pour leurrer leurs victimes, alors restez sur vos gardes !

Ne discutez pas avec des profils inconnus à propos de vos activités de trading en BTC : en plus de vous inciter à cliquer sur des liens douteux, les escrocs se font également passer pour un personnel d’une entreprise ou d’une organisation pour gagner votre confiance et vous voler ensuite vos BTC.

Même si Paxful utilise des fonctions de sécurité puissantes sur la plateforme, vous pouvez aider à sécuriser vos fonds en appliquant les bonnes pratiques de protection de votre compte en crypto-monnaie contre le hameçonnage et d’autres formes d’escroquerie sur un marché de la crypto qui évolue très vite.

Prêt à chevaucher le prochain bull run du bitcoin ?

2020 a sans aucun doute été une année difficile pour nous tous car nous avons passé le plus clair de notre temps à l’intérieur. Même si cet épisode nous a donné tout le temps nécessaire pour penser et réfléchir, les premiers jours de 2021 ont été le théâtre d’un événement que de nombreux traders et investisseurs en crypto-monnaies n’avaient probablement pas anticipé. Le cours de fin d’année du bitcoin, qui était de 28 841,57 USD a connu une gigantesque hausse de près de 45 % huit jours plus tard, lorsqu’il a atteint son cours actuel, le plus élevé de tous les temps, de 42 000 USD.

Certains passionnés de crypto-monnaies affirment que les investisseurs institutionnels et les traders pourraient avoir joué un rôle important dans ce bull run, mais jusqu’à quand va-t-il durer ? Plus important encore, vos fonds sont-ils préparés et quel niveau de sécurité les protège jusqu’au démarrage de la prochaine descente des montagnes russes ?

Nous espérons que ce que vous savez maintenant vous permettra de naviguer dans les eaux inexplorées de cette monnaie émergeante. Gardez bien ces éléments à l’esprit et ne baissez pas la garde !

* Le contenu de cet article est à titre informatif uniquement. Vous ne devez pas interpréter ces informations ou autres éléments comme des conseils juridiques, fiscaux, d’investissement, financiers ou autres.