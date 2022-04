Imaginons que vous avez quitté votre famille en argentine pour vous installer au Canada il y a cinq ans afin de démarrer une nouvelle carrière prometteuse. Vous souhaitez maintenant les aider en leur envoyant de l’argent. Après quelques essais, vous réalisez qu’il y a deux obstacles majeurs à l’envoi d’argent : ça coûte cher et ça prend beaucoup de temps. Vous vous dites peut-être : « il doit y avoir une meilleure solution. »

Et si on vous disait que vous avez raison ?

Comment fonctionnent les envois traditionnels

Un envoi correspond à l’argent envoyé ou transféré à une tierce partie. Dans la plupart des cas, l’expéditeur est un immigré et le destinataire est un membre de la famille au pays. Le système traditionnel permet d’envoyer de l’argent à l’étranger de plusieurs manières : par virement bancaire, en utilisant des systèmes de paiement en ligne, par mandat, par traite ou par chèque.

Pour revenir à l’exemple précédent, disons que vous souhaitez envoyer de l’argent du Canada vers l’Argentine. Quelle serait la première étape ? Vous devez commencer par vous rendre dans le bureau d’une agence de transfert d’argent le plus proche. Ensuite, vous devez remplir un formulaire avec le nom et l’adresse du destinataire, ainsi que le montant à envoyer. Cette agence recueillera toutes les informations et effectuera la procédure pour vous, pour s’assurer que votre argent sera bien reçu, après avoir appliqué les taux de change éventuels.

Dans la plupart des cas, ces agences sont orientées client, c’est-à-dire qu’elles traitent directement avec les clients. De plus, elles utilisent généralement des logiciels fournis par de plus gros fournisseurs de service d’envoi d’argent. Lorsqu’elles acceptent d’envoyer votre argent, ces agences chargent souvent des frais en échange de leurs services. Une partie de ces frais est destinée aux fournisseurs pour couvrir l’installation, l’abonnement et la maintenance des logiciels.

Ça parait simple, non ? D’une certaine façon, c’est vraiment très simple. Cependant, de nombreux problèmes peuvent survenir avec les systèmes sous-jacents.

Problèmes avec le modèle d’envoi d’argent actuel

L’écosystème d’envoi d’argent actuel présente un problème ayant deux aspects principaux : le coût et la vitesse. Les frais peuvent s’accumuler et votre argent peut mettre longtemps à atteindre sa destination.

Les services d’envoi d’argent traditionnels facturent généralement des frais pour les retraits, les dépôts et les transferts. De plus, ils gagnent de l’argent au moment de la conversion effectuée à leur taux de change préféré. La plupart du temps, ces frais varient en fonction du montant envoyé et du délai de livraison souhaité.

Certaines agences offrent des transferts dans la journée pour un petit supplément. Cela revient à vous poser la question : êtes-vous prêt(e) à payer davantage pour des transactions plus rapides ? Si la réponse est non, il ne vous reste qu’à patienter au moins deux jours avant que le destinataire reçoive votre argent.

Malheureusement, même si vous décidez de transférer de l’argent en ligne, vous devrez procéder dans les mêmes conditions, avec des étapes contraignantes, des frais élevés et des vitesses de transfert lentes. Avec les virements bancaires, vous devrez fournir encore plus d’informations (comme un numéro de compte, un code SWIFT, etc.), vous passerez le même temps à confirmer la transaction, et vous paierez encore plus de frais qu’avec une agence.

En plus de ça, les banques imposent souvent des limites d’envoi, ce qui limite le montant que vous pouvez envoyer ou recevoir.

Comment envoyer de l’argent à l’étranger avec Bitcoin

Comme les marchés traditionnels, les envois de Bitcoin requièrent l’utilisation d’agences. La différence, c’est que ces « agences » sont des portefeuilles BTC, des échanges ou des places de marché P2P. Pour simplifier, si vous savez comment envoyer des BTC, vous pouvez envoyer de l’argent en Bitcoin.

Vous souhaitez envoyer de l’argent à l’étranger avec Paxful ? Voici comment procéder :

C’est facile, n’est-ce pas ? Et pour retirer, c’est aussi simple. Il suffit de suivre la procédure à l’envers :

Dès que les Bitcoins sont arrivés sur le portefeuille de votre destinataire, il peut retirer en vendant les Bitcoins sur Paxful ou en regardant les offres existantes sur la page Vendre des bitcoins . Il peut également créer une nouvelle offre et retirer avec l’un des plus de 350 modes de paiement disponibles.





L’aspect numérique et décentralisé de Bitcoin le rend incroyablement facile à utiliser, en particulier pour ceux qui ont un accès limité aux banques. Ils peuvent envoyer de l’argent instantanément, avec uniquement un smartphone et une connexion Internet.

Si vous souhaitez voir la valeur de votre devise locale en BTC, visitez la page de notre convertiseur Bitcoin.

Avantages et inconvénients d’utiliser Bitcoin pour les transferts d’argent internationaux

Avantages

Tout d’abord, les envois en Bitcoin adressent les deux principaux problèmes des envois d’argent traditionnels : le coût et la vitesse. Ils sont non seulement bien plus rapides, mais également vraiment moins chers. Il n’y a quasiment pas d’intermédiaires ou de frais supplémentaires qui réduiraient votre argent durement gagné. Étant donné que c’est moins coûteux, vous pouvez également faire des bénéfices. Par exemple, les taux de change peuvent varier d’un pays à l’autre. Cela signifie que vous pouvez acheter des BTC à un prix inférieur dans un pays, et les revendre à un prix supérieur dans un autre pays.

Ensuite : la nature décentralisée du Bitcoin. Étant donné qu’il n’est lié à aucun gouvernement ou aucune institution particulière, vous pouvez envoyer autant d’argent que vous le souhaitez, où vous voulez, et quand vous le souhaitez. Et n’oublions pas que les banques sont fermées le weekend et les jours fériés. Et les jours ouverts, elles ferment l’après-midi, ce qui vous empêche de faire des transactions à n’importe quelle heure. Les paiements transfrontaliers sont également bien plus simples grâce à la décentralisation, ce qui libère votre argent des contraintes imposées par des processus lents et coûteux.

Utiliser le Bitcoin pour envoyer de l’argent à l’étranger est égalementplus flexible et polyvalenten ce qui concerne les options de paiement et le montant. Rien que sur Paxful, il y a des centaines de modes de paiement avec des options particulièrement adaptées à certains pays. Il vous suffit de trouver un mode de paiement idéal et vous pouvez envoyer de l’argent en ligne sans effort. Grâce à ces modes de paiement disponibles, vous pouvez également acheter de petits montants de Bitcoin (à partir de 10 USD).

Enfin, Bitcoin vous donne le contrôle total de vos finances. Lorsque vous déposez votre argent dans une agence traditionnelle, il disparait temporairement et il ne vous reste qu’à espérer que votre destinataire le recevra. Avec Bitcoin, vous pouvez suivre votre argent et vérifier qu’il est bien arrivé au bon endroit. Ce n’est peut-être pas important pour tout le monde, mais nous croyons fermement qu’il s’agit d’un aspect extrêmement important à prendre en compte.

Inconvénients

Les envois d’argent en Bitcoin ont très peu d’inconvénients, qui peuvent être résolus facilement avec un peu de patience.

Le plus évident est que, bien que la vitesse de transaction est plus rapide, le processus implique davantage d’étapes, ce qui peut augmenter le temps d’apprentissage et intimider les débutants. C’est vrai, ça peut faire peur, mais prendre le temps d’étudier le processus vous aidera énormément. À ce jour, ce type d’envoi d’argent est fait pour ceux qui mettent la priorité sur des envois rapides et peu onéreux, en attendant que les crypto monnaies fassent partie du quotidien.

Ceci dit, si vous insistez sur la vitesse et les frais, vous devez être extrêmement prudent(e) et bien regarder les taux de change. Rappelez-vous que votre argent est converti deux fois lorsque vous envoyez de l’argent à l’étranger avec Bitcoin. La première conversion se produit lorsque vous achetez du BTC avec vos devises traditionnelles et la deuxième se produit lorsque votre destinataire covertit les bitcoins.

Si vous ne faites pas attention à cette partie du processus, vous pourriez perdre de l’argent. Pour éviter cela, veillez à toujours effectuer les meilleures transactions possibles. Gardez également à l’esprit que les crypto monnaies restent très volatiles. Sachez utiliser cela à votre avantage.

L’évolution est inévitable

À ce jour, nous disposons d’une toute nouvelle technologie. Contrairement à ce que nous connaissons bien, cela peut paraitre moins facile ou moins bien. Mais n’est-ce pas comme cela que les nouvelles technologies sont toujours ressenties ?

Nous devons accepter qu’il y a une période d’apprentissage associée aux technologies qui changent notre quotidien « ordinaire ». Quand il s’agit de n’importe quelle technologie, il vaut mieux attendre l’inattendu. C’est comme ça que la technologie nous apporte de nouveaux éléments qui nous simplifient la vie.

Revenez à l’invention d’Internet. Tout le monde n’était pas ravi de ce nouveau venu. Mais aujourd’hui, dans les jours que nous vivons, c’est pratiquement impossible de vivre sans. Acceptons-le. Les envois d’argent en Bitcoin sont conçus pour bouleverser le secteur des transferts d’argent, mais c’est pour le meilleur. Plus de personnes s’en rendent compte, plus il y a de chances de l’adopter au quotidien.

Qui sommes-nous pour refuser des méthodes d’envoi d’argent plus rapides, moins onéreuses et plus sécurisées ? Sans aucun doute, Bitcoin est en passe de devenir l’un des meilleurs moyens d’envoyer de l’argent à l’étranger.

Nous sommes prêts à effectuer le changement. Et vous ?

*Le contenu de cet article est fourni à fins informatives uniquement, et toute information ou matériel ne doit aucunement être considéré comme conseil juridique, d’investissement, financier ou autre.