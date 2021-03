O bitcoin (BTC) segue dominando o universo das criptomoedas desde sua criação em 2009. Após mais de uma década de existência no mundo financeiro, tecnológico e no mercado de criptomoedas, muitas pessoas e instituições começaram a explorar as funcionalidades engenhosas e altamente inovadoras do bitcoin na vida cotidiana.

Esse ativo digital é muitas vezes comparado com a principal commodity, o ouro, já que ambos possuem características semelhantes. Por exemplo, ambos os ativos apresentam uma funcionalidade monetária e são utilizados como reserva de valor. Wall Street chega até mesmo a considerar os dois como “investimentos alternativos”. Ambos são executados em diferentes processos, e tanto o BTC como o ouro podem ser facilmente verificados. Mas uma das semelhanças mais notáveis desses ativos é que eles têm um suprimento limitado e são adquiridos por um processo chamado de mineração.

Uma visão rápida da mineração de bitcoin

Enquanto o ouro e outros metais preciosos são obtidos por meio da mineração de rochas, o que também implica diversos passos e processos, o bitcoin é gerado por mineração digital. Esse processo é realizado por pessoas chamadas mineradores de bitcoin, que asseguram toda a rede e processam transações utilizando equipamentos de alta potência e softwares desenvolvidos especialmente para executar procedimentos de mineração.

Enquanto mineradores de ouro e outros metais preciosos quebram rochas como quartzo em sua busca, mineradores de bitcoin quebram equações matemáticas altamente complexas para receberem recompensas em bitcoin. Diferentemente do ouro, que fica escondido em materiais duros e robustos, o bitcoin reside em blocos de dados, que são minerados com um algoritmo único desenvolvido por Satoshi Nakamoto, o pseudônimo do criador da criptomoeda.

A oferta fixa do bitcoin

Além das similaridades no processo de aquisição, o ouro e o BTC também são considerados ativos escassos por terem um suprimento limitado. O ouro tem uma quantidade não identificada de toneladas como limite, e somente 21 milhões de bitcoins podem ser minerados e utilizados. Alguém poderia perguntar: “Por que limitar a oferta de bitcoin a 21 milhões de unidades?”. Alguns artigos dizem que Nakamoto pretendia que os preços unitários do BTC “acabassem se alinhando com moedas fiduciárias”. Definir um limite também confere ao bitcoin propriedades anti-inflacionárias.

No momento em que este artigo é escrito, o bitcoin é vendido a mais de US$ 8.600 por unidade e possui uma capitalização de mercado de US$ 158 bilhões. Como já mencionado, o suprimento do bitcoin está limitado a 21.000.000 BTC. Esse limite também influencia no preço altamente flutuante desse ativo digital. Atualmente, há em circulação 18.239.300 BTC, ou seja, faltam apenas 2.700.000 BTC até que a moeda atinja sua oferta máxima. Diante disso, alguns podem se perguntar: “O que vai acontecer quando forem minerados 21 milhões de bitcoins?”.

Depois que forem minerados 21 milhões de bitcoins

Esse será um evento emocionante para todos os aficionados no universo das criptomoedas. Afinal, quando 21 milhões de bitcoins forem minerados, nenhum outro BTC poderá ser gerado na rede ou haverá outra forma?

Depois que os mineradores gerarem todas as moedas, não haverá mais BTC disponível para mineração. Uma oferta adicional só será possível se o protocolo do bitcoin for alterado para permitir mais fornecimento. Caso contrário, o limite máximo permanecerá sendo de 21 milhões.

Com a oferta de bitcoin chegando a seu limite, que consequências isso poderá causar para os usuários e o mercado? Seguem algumas possibilidades e implicações do alcance do limite de oferta do bitcoin.

O impacto sobre mineradores

Com o processo de mineração de bitcoin, os mineradores podem obter recompensas por cada bloco verificado com sucesso na rede. Os mineradores recebem dois tipos de recompensa por sua atividade: uma porção de BTC por cada bloco confirmado e incentivos provenientes de taxas de transação, pagas aos mineradores em troca de seu trabalho para processar e verificar cada transação. Taxas mais altas proporcionam mais incentivos aos mineradores. O preço das taxas também é o fator utilizado para priorizar uma transação na rede. Quanto maior for a taxa paga pela transação, mais rapidamente ela será incluída em um bloco.

Quando todos os bitcoins forem minerados, os mineradores não receberão mais recompensas por bloco, já que não haverá mais moedas para gerar. Eles só ganharão com as taxas de transação cobradas por cada transação confirmada. Como seguirão ganhando essas taxas, os mineradores poderão continuar assegurando a rede, mas ainda não está claro se elas serão suficientes para que eles forneçam os recursos necessários para o funcionamento do sistema.

O impacto sobre a mineração e a rede de bitcoin

A alta no preço do bitcoin também gera o aumento das taxas de transação dos mineradores. Ainda que isso possa ser considerado uma boa notícia para mineradores de bitcoin, nada garante que o custo do processo de mineração se reduzirá nos próximos anos. Ninguém pode afirmar qual será o futuro da tecnologia do bitcoin e como ela funcionará nos anos que virão.

Se o processo de mineração se desenvolver e aperfeiçoar a ponto de se tornar fácil e barato, ele poderá se transformar em um outro negócio. Por outro lado, muitas jurisdições consideram que o processo de mineração de bitcoin gera efeitos negativos ao meio ambiente devido a seu alto consumo de energia. Se a eficiência energética da mineração do bitcoin aumentar no futuro, os mineradores poderão considerar assegurar a rede e permanecer no negócio.

O impacto sobre o preço de mercado e investimentos

Como já dissemos, restam apenas 2,7 milhões de BTC a serem minerados. Quando todas essas moedas foram geradas, a oferta de bitcoin se tornará escassa, o que acabará levando a uma alta no preço.

Para investidores, essa é uma grande notícia, já que o bitcoin é um ativo altamente volátil, com altas espetaculares e quedas dramáticas. Será uma excelente oportunidade para aspirantes a investidores entrarem no mercado e tentarem investir.

Quando serão criados 21 milhões de bitcoins?

É difícil adivinhar quando o bitcoin atingirá seu limite máximo de oferta. Alguns aficionados por criptomoedas dizem que, se o poder de mineração do bitcoin se mantiver igual àquele de quando o primeiro bloco foi minerado, o último BTC será minerado em 8 de outubro de 2140. Outros dizem também que, se o bitcoin ainda for utilizado como moeda e seguir oferecendo funcionalidades semelhantes às moedas fiduciárias, há uma possibilidade de que ele se estabilize.

Sendo o ativo virtual mais conhecido e importante em comparação com milhares de outros, o BTC será lembrado como aquele que não pode ser destronado, não somente em termos de capitalização de mercado e preço, mas também por sua valiosa e excelente participação na melhoria do estado atual do sistema financeiro mundial.