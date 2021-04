Depois do enorme sucesso alcançado pelas Conferências Virtuais em espanhol, a Paxful decidiu lançar este mês uma versão especial do projeto para a comunidade cripto brasileira. A série é formada por duas mesas redondas virtuais que acontecem uma vez por mês com temas que são trend no universo cripto.

“Somos uma empresa super focada na educação sobre criptomoedas e este tipo de evento é mais que essencial para nós. Ainda estamos no estágio da adoção inicial das mesmas e acreditamos que só reunindo forças com membros-chave da nossa comunidade conseguiremos ampliar o acesso das pessoas à próxima grande revolução que nos espera, a revolução financeira” explicou Lucas Ferreira, gerente da Paxful no Brasil.

O evento de duas horas traz este mês figuras super conhecidas do universo cripto brasileiro. Para falar sobre “Por que as pessoas investem em Bitcoin?” a Paxful reunirá o criador do projeto Hold BTC 100 e do canal Eu Uso BTC, Dr Humberto Leal, além de Alexandre Vasarhelyi, que é sócio e parte do time de gestão de fundos de criptomoedas da BLP Gestora e Charles Mendlowicz, youtuber e educador financeiro responsável pelo Economista Sincero e com 20 anos de experiência no mercado financeiro e em empresas de varejo.

A segunda parte do evento estará dedicada às NFT’s com contribuições da artista- programadora Mônica Rizzolli, sócia da type foundry Just in Type e do estúdio de design Contrast, Caio Vicentino, Fundador do canal Caio Investe, uma das maiores referências em produção de conteúdo em português sobre DeFi e Carlos de Oliveira, artista-programador da Vamoss e um dos criadores dos Encontros Digitais, um espaço de aprendizado em arte e novas tecnologias.

Além da equipe da Paxful como host, as Conferências deste mês terão Felipe Escudero, fundador e produtor de conteúdo do canal BitNada e do portal de notícias BitNotícias.

O evento é gratuito e será transmitido ao vivo através do canal do Youtube da Paxful e do Facebook da Paxful LATAM.

Se liga na programação deste mês:

Data: 07 de abril

Hora: 16h – 18h

Por que as pessoas investem em Bitcoin? – 16h

Convidados:

Dr Huberto Leal

(Hold BTC 100)

Alexandre Vasarhelyi

(BLP Gestora)

Charles Mendlowicz

(Economista Sincero)

Hosts:

Lucas Ferreira (Paxful)

Felipe Escudeiro (BitNada)

Por dentro das NFT’s – 5 PM (EST)

Convidados:

Monica Rizzolli

(Artista- Programadora – Contrast)

Caio Vicentino

(Caio Investe)

Carlos de Oliveira

(Artista-Programador – Vamoss)

Hosts:

Felipe Escudero

BitNada

Renata Rodrigues

Paxful LATAM

Quer saber mais sobre nossos eventos e webinars? Click aquí para ver nosso calendário de atividades.