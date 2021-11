C’est vrai que l’univers des crypto monnaies peut être un peu intimidant au début, particulièrement lorsque vous vous rendez compte qu’il semble y avoir de nombreux types de portefeuilles au choix.

Il existe de nombreux types de portefeuilles : web, mobile, desktop, physique et papier. Pour simplifier, on peut les classer dans deux catégories, les custodial wallets et les non custodial wallets.

C’est quoi les custodial wallets et les non custodial wallets ?

Par définition, avoir un custodial wallet signifie qu’une tierce partie détient vos clés privées bitcoin pour vous. Dans la plupart des cas, il s’agit de l’échange ou de la plateforme où vous avez acheté les cryptos. D’autre part, les non custodial wallets vous permettent de détenir vos propres clés privées, vous donnant ainsi le contrôle total de vos fonds.

Ces deux types de portefeuilles ont leurs avantages et leurs inconvénients. Différents traders choisiront différents portefeuilles, alors examinons plus en profondeur chaque type de portefeuille pour vous donner une meilleure idée avant de choisir.

Les avantages et les inconvénients de chaque type de portefeuille

Custodial wallets

Le premier avantage de ce type de portefeuille est son accessibilité. Il vous suffit d’entrer votre nom d’utilisateur et mot de passe pour accéder à vos fonds qui seront alors immédiatement disponibles pour que vous puissiez les dépenser ou les échanger.

Ces services étant offerts par des tierces parties centralisées, comme les échanges, les frais de transaction sont souvent inférieurs lorsque vous utilisez des portefeuilles de type custodial wallet.

De plus, étant donné que vous échangerez certainement sur un échange, des services d’assistance à la clientèle seront à votre disposition en cas de problème avec vos transactions.

Enfin, et c’est probablement le plus important, vous ne risquez pas de perdre vos clés. Vos clés privées sont le seul moyen d’accéder à vos fonds. Si vous faites davantage confiance à un échange plutôt qu’à votre capacité à les conserver, les custodial wallets sont faits pour vous. Si vous perdez le mot de passe de votre portefeuille, il vous suffira de confirmer votre identité pour récupérer l’accès à votre compte.

Parlons maintenant des inconvénients.

Vous ne contrôlez pas vos clés privées, donc techniquement, vous n’êtes pas le propriétaire des coins dans votre portefeuille. Au lieu de cela, vous possédez une dette. C’est comme une banque qui détient votre argent ou un casino qui prend vos espèces en échange de jetons. Le portefeuille vous doit les jetons qu’il contient, mais la tierce partie est libre de les utiliser comme ils le souhaitent en attendant.

Deuxièmement, vu que les fonds sont stockés dans des tierces parties centralisées, comme des échanges, les fonds de tous les utilisateurs sont susceptibles d’être piratés ou affectés par des brèches de données. Les pirates et autres mauvais acteurs ciblent principalement les plateformes qui détiennent les informations privées et personnelles de leurs utilisateurs. Évidemment, tout dépend de l’échange crypto que vous choisissez. Les mesures de sécurité varient de l’un à l’autre. Malgré tout, l’espace crypto a suffisamment évolué et les plateformes connaissent bien ces problèmes et prennent les précautions nécessaires.

Enfin, le dernier inconvénient est que ce type de portefeuille dépend de la connexion Internet. Si vous n’avez pas accès à Internet, vous n’avez pas accès à vos fonds.

Non custodial wallets

Le premier avantage à utiliser un portefeuille de type non custodial wallet est que vous possédez vos propres clés, donc c’est vous seul(e) qui avez accès à votre argent. Pour effectuer une transaction, vous devez autoriser l’utilisation de vos clés privées.

Deuxièmement, le risque de piratage et de brèche de données est inférieur. Bien que n’importe qui peut être victime d’attaques malveillantes, le contenu de votre portefeuille est relativement faible comparé aux montants détenus par les échanges centralisés, ce qui réduit votre risque de devenir une cible.

Et puisque vous avez le contrôle total de vos fonds et de vos clés privées, vous pouvez retirer instantanément sans périodes de délai parfois imposées par les tierces parties.

Enfin, vous n’avez pas besoin d’une connexion à Internet pour accéder à vos fonds. Ceratins portefeuilles de type non custodial wallet sont accessibles sans connexion à Internet, ce qui vous permet de gérer vos fonds où que vous soyez et à n’importe quel moment.

Abordons maintenant quelques inconvénients associés à ce type de portefeuille.

Pour commencer, vous ne disposez pas de service clients pour vous venir en aide. Vu que vous gérez tout par vous-même, vous devez assumer les conséquences de problèmes éventuels. Une simple erreur de frappe pourrait vous faire perdre votre argent, et vous ne pouvez pas revenir en arrière.

Le contrôle total de votre argent peut sembler intéressant, mais vous serez la seule personne responsable de vos fonds. Cela est particulièrement vrai si vous débutez. Cela vous dérange peut-être d’installer un portefeuille de type non custodial ou d’envoyer des fonds vers un tel portefeuille. Bien que ce ne soit pas techniquement difficile, la procédure peut sembler vous dépasser.

Le dernier inconvénient est que si vous perdez vos clés, vous perdez votre argent. Ce type de portefeuille est sujet à l’erreur humaine, ce qui signifie que vous ne pourrez pas récupérer vos fonds si vous perdez ou endommagez le portefeuille physique et que vous n’avez pas noté vos clés privées.

Pas tes clés, pas tes cryptos, définition :

« Pas tes clés, pas tes cryptos » est une expression courante qui décrit la différence entre les portefeuilles de type custodial et non custodial : si vous ne possédez pas vos clés privées, techniquement, ce ne sont pas vos cryptos non plus.

Imaginons que vous achetez des bitcoins sur Robinhood. D’un point de vue technique, vous ne possédez pas les bitcoins que vous achetez. C’est la plateforme qui vous doit un certain montant en fonction de la quantité de bitcoins achetée. C’est la même chose avec les bitcoins sur Paypal.

Par contre, le malentendu est que c’est la pire chose possible. Le fait que quelqu’un d’autre a vos clés ne signifie pas que votre argent est en danger. Les portefeuilles récents de type custodial ont une sécurité améliorée et une interface simplifiée et plus sûre.

Prenez le portefeuille Paxful par exemple. Techniquement, c’est BitGo, notre fournisseur de service de portefeuille, qui détient vos clés privées. Vous ne pouvez pas les télécharger, mais vous êtes entre de bonnes mains car BitGo est l’un des meilleurs dans le secteur. De plus, nous avons mis en place des systèmes pour protéger votre argent : des services de dépôt Escrow de haute sécurité, la double authentification et des outils d’analyse de blockchain de pointe qui identifient les activités suspectes. De plus, vous pouvez recevoir des crypto monnaies de portefeuilles hors de Paxful ou envoyer des cryptos vers ceux-ci.

Il est difficile d’éviter complètement les portefeuilles de type custodial, car ils sont bien plus faciles à utiliser. Comprendre les différents aspects des crypto monnaies est déjà assez compliqué pour les débutants. Les custodial wallets leur simplifient la vie. De plus, ils ressemblent aujourd’hui à des applications bancaires, ce qui rend leur interface plus familière que les non custodial wallets.

Custodial ou non custodial

Choisir entre un portefeuille custodial ou non custodial est l’une des décisions importantes que vous devez prendre avant de commencer à échanger des crypto monnaies. Certains préfèrent un compte d’échange custodial, d’autres préfèrent un portefeuille non custodial, et d’autres encore choisissent une combinaison des deux. En fin de compte, c’est à vous de choisir.