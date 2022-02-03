十多年前，世界与当今大不相同。 2009年，Apple 发布了 iPhone 3S 手机，社交媒体刚刚开始兴起。 然而，这对当时产生的金融科技领域做出了重大贡献，那时，人们对此知之甚少。 在新时代开始之际，大约在 2008 年 12 月或 2009 年 1 月，比特币问世了。

以下内容将为初学者介绍比特币的来龙去脉、历史，及其如何塑造金融世界。

什么是比特币 (BTC)？

自 2009 年以来，比特币 (BTC) 一直是领先的加密货币。 它是由神秘开发者中本聪推出的 一种新型货币. 中本聪的身份从未曝光，目前仍处于未知状态，它可能是一个人，也可能是一群加密货币的天才。 至今为止，仍没有人确切知道是谁创建了比特币。

比特币旨在用于日常生活和货币交易。 然而，基于 2008 年金融危机的经验，中本聪了解传统银行基础设施的缺陷，而比特币正是旨在解决这些债务问题。

自 2009 年初诞生以来，比特币蓬勃发展并进入主流市场。 目前，比特币仍然被看作是新型货币，且波动较大。 尽管如此，它每天都在不断获得更多人的欢迎，同时也经历着更多人的审视。

比特币的价值何在？

有很多原因让比特币拥有价值. 通常，无论是数字货币还是其他货币，所有成功的货币都必须具有以下标准： 稀缺性、可分割性、实用性、可转移性和不可伪造性，比特币符合其中许多标准，因此具有价值。

比特币是如何衡量的？

比特币可整除到小数点后八位，也就是说，人们可以购买其中的一部分。 最小的单位称为聪 (Satoshi)，这是以其创造者的名字命名的。 一聪相当于 0.00000001 BTC。

比特币是如何运作的？

由于 BTC 是一种数字货币，它仅在一种强大的新兴技术下运作，这种技术称为区块链. 这是一个共享的公共分类账，记录所有已确认的比特币交易。 可以将区块链视为传统银行的数字存折，其中跟踪和记录了您的账户余额和交易。

主要区别在于，比特币区块链上的交易对网络上的所有人开放， 所有人均可访问。 这个共享的公共分类账为比特币的高透明度奠定了基础，因为网络上的所有人均可查看 BTC 交易的源地址和目标地址。

比特币交易可以跟踪吗？

尽管交易的相关信息和交易涉及的人员是私密、安全的，但公众仍然可以在网络中看到某人在向其他人发送一定金额的资金。

为了防止交易绑定到特定的所有者，比特币的隐私模型使用了一个新的密钥对。 然而，随着许多交易进入网络，这种绑定有时不可避免，可能会透露输入或交易的所有者和操作者相同。

比特币白皮书 称，“风险在于，如果密钥的所有者泄露，那么这种关联可能会泄露属于同一所有者的其他交易。” 在这种情况下，我们可以认为比特币不是匿名的，而是 使用了假名。

关于网络，还有一个重要事实：它是去中心化的。 与由中央银行和其他政府机构监管、监控的商业银行、其他金融机构和政府发行的货币不同，BTC 和比特币网络独立运作。

比特币不需要机构或管理机构来运行其系统和流程。 它没有中央权威。 它通过点对点 (P2P) 交易运作。

交易与密钥

比特币交易被定义为“加密货币钱包之间的价值转移”。 当您从 ATM 取款或通过移动应用程序提取现金时，您可以通过输入 PIN 码来确认现金发放。 BTC 交易也是如此，但这种交易无需提供 PIN 码，而是要提供您的 密钥。

密钥就像您银行账户的 PIN 码一样，是您的机密信息，不应该与任何人共享。 通过密钥，您可以访问自己的比特币钱包并使用资金，所以请额外谨慎，不要落入他人之手。 密钥存储在个人电脑或远程服务器上，具体取决于您使用的钱包类型。

如何获得比特币？

有很多方式可以初次获得比特币. 您的选择包括采矿、加密货币市场在线购买等等。 让我们来深入了解和探究一下。

比特币采矿

与黄金等贵金属和高价值商品一样，比特币也是通过采矿过程获得的。 然而， 比特币采矿是完全数字化的过程。 比特币矿工不使用重型设备和化学品，而是使用高性能计算机、专用软件、可靠和强大的互联网连接以及高电力水平。

比特币采矿被认为是最昂贵的获取比特币的过程之一。 此过程还使用非常复杂的算法，此算法由矿工解决。 这些数学问题很复杂，无法用脑力解决，使得整个过程昂贵而复杂。

矿工在区块链上解决或确认每个区块都会获得报酬，但随着越来越多的加密货币矿工进入 BTC 的数字洞穴，竞争开始变得更加激烈。 如果您打算进行 BTC 采矿，请务必注意我们之前提到的采矿资源需求。 不仅要花费资金购买顶级设备，而且还要 在理想的国家/地区建立采矿业务，在采矿市场上要充满耐心、充满竞争精神！

比特币矿池

比特币采矿也可以在集体中进行。 这叫做比特币矿池。 比特币矿池是指一群矿工一起工作，提高发现和挖掘区块的机会。 当矿工们齐心协力时，工作的速度更快，找到比特币的机会也更高。

然而，矿池的缺点在于，找到比特币时收到的酬劳也要在成员之间分配。 这意味着加入矿池所获得的收益比单独采矿要少。

比特币减半

矿工成功验证交易后，将收到比特币。 采矿过程中有一个预期的事件，称为 比特币减半. 减半是指所有矿工获得的奖励减半。 在 210,000 个区块被开采之后，大约每四年发生一次。

加密货币市场

如果不想涉足比特币矿池，那么有成千上万的加密货币线上市场 可供您购买比特币。 在您寻找 可靠的交易所时，有几点需要牢记，

其中包括：

可靠的安全功能 – 最好寻找支持多重安全功能的平台，如 双因素验证 (2FA) 。

地理限制 – 一些国家和司法管辖区 仍未完全接受比特币的用途及其局限性。 寻找让您的数字资产最大化的平台。

资产的流动性 – 寻找让您可以将 BTC 轻松转换为心仪法定货币的交易平台。 网上有很多选择。

交易费用 – 不同的交易所对购买、出售、存入或提取 BTC 会设定不同的费用，请进行比较，了解哪些平台费用较低。

平台真实性和信誉 – 进行调研，核实公司是否合法。 您可以在网上搜索并通过电子邮件或电话联系公司。

看起来要做很多工作，但这些是您在进入加密货币市场之前需要考虑的关键因素。 相信我们，您不会后悔的。 您今天的努力不会白白付出。

什么是比特币分叉？

简单来说，比特币分叉是指区块链的协议发生变化和升级。 当足够多的矿工采用网络新规则时，就会发生这种情况。 有 两种类型的分叉：硬分叉和软分叉。



硬分叉 是指以前的区块链协议和新的区块链协议相互分离。 出现硬分叉时，旧的区块链版本会被抛弃，在升级区块链上进行的任何交易都无法被旧区块链版本读取。 在硬分叉出现后，会出现两种加密货币，矿工可以决定使用哪种。



软分叉 与硬分叉类似，在软分叉发生时，新的区块链协议得以使用。 然而与硬分叉不同的是，软分叉允许新的区块链协议和旧协议共存。 构成区块链基础设施的节点最终将更新，以使用新的区块链协议。 使用旧区块链节点进行的交易仍然可以处理交易，并使用新协议将新区块推送到区块链。

硬分叉的示例包括：

比特币现金 (BCH) ：这是最为成功的硬分叉之一。 它创建于 2017 年 8 月，扩容至八兆区块，且不遵循 SegWit（隔离见证）

比特币黄金 (BTG)： 此硬分叉创建于 2017 年 10 月，用于恢复之前的采矿功能。 开采 BTG 不使用特殊应用集成电路 (ASIC) 矿机，而是使用图形处理器 (GPU)。 也就是说，矿工可以在家中开采 BTG，无需大型设备。

莱特币 (LTC) ：此分叉使用与原始比特币算法 SHA-256 类型不同的算法。 据称与传统比特币相比，LTC 交易的确认速度更快，费用更低。

谁来决定分叉？

有三类人会对大多数分叉做出决定：

开发者： 开发者创建和更新代码。 如果您是开发人员，就可以建议进行更改，由其他开发人员审核。 开发人员修复系统中的所有错误，并添加所有软件或功能的更改。

矿工： 矿工向区块链添加新的区块，并运行代码系统。 矿工确保区块链的安全并保持系统运行。

全节点用户： 这些用户在区块链上发送、接收并验证区块。 它们被视为区块链的主要组成部分，并帮助系统继续运行。

我可以在哪里存储比特币？

BTC 是一种数字资金。 它没有物理呈现，且 仅在 使用技术的情况下存在。 BTC 没有纸币，也没有硬币可在实物钱包中存放，而是用比特币钱包作为存储空间。

比特币钱包或数字钱包是一种独特且安全的存储方式。 它也使用加密货币网络背后的智能技术——区块链。 有趣的是，您可以用它来做很多事情。 如果您使用移动比特币钱包，还可以从其他钱包接收 BTC，发送资金或完成付款，并实时查看您的余额。

市面上有很多类型的加密货币钱包，但主要归为两类：

热钱包 – 可通过连接互联网访问的存储空间。 这包括网络版和移动版钱包。

冷钱包 – 不需要互联网访问的物理设备。 例如硬件钱包、电脑桌面钱包和 纸质钱包 。

有些点对点市场和在线交易所，例如 Paxful，会在您创建账号后提供免费的比特币钱包。

在银行和其他金融机构，您会在完成交易时用笔和纸签名，而比特币交易则使用数字签名。 这是一种加密和“数学证明”，证明 BTC 来自钱包的所有者，而不是来自其他地方、其他人。 数字签名还可以让您知道 BTC 是否已发送给其他人。

虽然网络上的所有人都可以看到您的签名与特定的比特币交易相匹配，但任何人都无法猜出您的密钥。 比特币使用非常复杂的流程和功能，很难遭到入侵，因此您无需担心辛苦赚来的资金被盗——只要 只有您拥有密钥即可！

比特币交易

与任何其他货币一样，比特币可以持有并用来交易其他货币或商品。 但是，有些交易策略在加密货币爱好者中广受欢迎和使用， 交易比特币和加密货币也存在一些利弊。. 我们将深入探讨一些策略，了解比特币交易者如何充分利用其加密货币资产。

什么是长期持有（Hodl）？

HODLing即长期持有（hold[ing] on for dear life） 是投资者在市场下跌时使用的长期策略。 即使市场下跌，HODL 的投资者也不会出售自己的加密货币，他们希望价格长期会再次上涨。 这种操作方法与日内交易不同，日内交易是一种短期的投资策略，我们将在后面讨论。 HODL 的投资者对比特币或其他加密货币的短期利润不感兴趣。 它更多的是提高比特币的适应性，使法定货币不如加密货币强大。

什么是波段交易 (Swing Trading)？

波段交易 是一种可用于加密货币交易、外汇和股票市场的操作方法。 投资者在市场波动（处于低位或高位）的几天、几周或几个月的过程中进行交易。 当交易者和投资者进行波段交易时，他们希望充分利用潜在的价格变化。 交易者着眼于风险回报率。 他们会根据对市场的分析，尝试在风险低且回报高的情况下购买资产。 这可能是一种非常不稳定的交易策略。

波段交易有两种方法。 交易者可以使用技术分析、基本分析，或结合以上两种分析。

技术分析 是指交易者查看某资产的市场历史数据。 交易者会查看市场趋势和模式，预测未来的市场行为。 然后，这些预测会影响其交易习惯。

基本分析是指交易者查看与资产相关的某些经济和金融变量来研究资产的价值。

两种分析模式的区别：这两种分析之间的主要区别在于，技术分析使用未来预测，而基本分析则试图理解和预测资产的估值或低估程度。

什么是日内交易 (Day Trading)？

日内交易是一种短期策略，交易者在一天内进行多次交易，使波动最大化。 交易者通常会以特定价格购买资产，等待资产价值增加。 一旦（如果）资产价值增加，他们将以更高的价格出售，交易者获利。 其目标是从多笔正数差额的交易中获得小额利润，抵消负数差额的交易数量。

日内交易存在风险，这种交易变动很快，需要密切监管。 日内交易需要全职工作投入，交易者需要时刻关注市场变化。 日内交易者还必须大量分析与短期市场波动相关的市场。

还有几种加密货币交易策略可供投资者使用。 其中包括：

平均成本法 (DCA)

黄金交叉/死亡交叉

相对强弱指数 (RSI) 交易

趋势交易

抢帽子

比特币有哪些用途？

最初，比特币仅用来进行直接、廉价的无国界支付。 但随着其应用率的提高，世界各地、不同行业的人们开始发现 比特币的重要用途. 其中包：

日常购物支付

为慈善活动和发动者捐款

财富保值

在国内外转移资金

向亲朋好友馈赠

电子商务支付网关

赚钱方式

无论身在何处，您都可以随时使用移动比特币钱包，只需数次点击即可完成所有操作。

比特币与以太币 (ETH)：

以太币 由 Vitalik Buterin 于 2015 年创建，很多人认为它第二受欢迎的加密货币（仅次于比特币）。

两者之间有何相似之处？

以太币和比特币相似，都是在线交易的数字货币。 它们都是去中央化货币，使用区块链技术。

两者之间有何不同？

以太币不仅使用区块链技术运行、维护其网络，还使用区块链来存储计算机代码。 此外，以太币还在区块链上使用自己的代码，与比特币不同，它不是为了替代法定货币而创建的。 以太币交易会在几秒钟内得到确认，而比特币确认交易则需要几分钟。

比特币与泰达币 (USDT)：

泰达币是价值与美元挂钩的稳定币。 泰达币的目标之一是避免其他加密货币普遍存在的波动性。

两者之间有何相似之处？

比特币和泰达币都使用区块链，都被视为加密货币。

两者之间有何不同？

与比特币和以太币不同，泰达币是一种稳定币，可以与法定货币、贵金属或其他加密货币资产挂钩。 这点与比特币截然不同，比特币是不与任何其他货币挂钩的。 事实上，比特币的目标是成为法定货币的替代品。 因为泰达币和其他稳定币与资产挂钩，因此其波动性低于比特币。

买还是不买

现在，我们已经了解了什么是比特币，比特币的运作方式如何。您一定非常想知道，比特币还可以为您带来哪些惊喜。 特此温馨提示，以上信息只是加密货币领域中的冰山一角。 在加密货币空间中，仍有很多东西尚待发现和探索！

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