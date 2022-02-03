随着比特币逐渐受到广泛欢迎，越来越多的人们开始进入加密货币交易的世界。 那么，交易比特币和其他加密货币究竟有哪些优势与劣势呢？ 不论交易的是比特币，还是以太币、莱特币等其他加密货币， 总会有人跻身这个行业，赚得一些收益。

那么，对于那些期待投入加密货币交易的人，在交易之前，最好先了解比特币与加密货币交易的优势和劣势。 毕竟，在投入任何新事物之前，最好都先进行调研。

想要知道如何受益于比特币吗？ 这里有好几种方法， 在讨论风险之前，我们先来介绍一下比特币交易的优势。

比特币交易的优势

自由支付

自由支付是比特币的一大优势。 假如您在美国，有位朋友在非洲， 您就可以通过比特币给给朋友汇款。 因为比特币是一种存在于数字环境中的货币，可以在世界任何地方发送与接收款项。 使用比特币，您无需担心跨境汇款与银行假日的限制。 由于比特币没有一个中央的权威，您自己可以掌控自己的财富。

您还可以使用像Paxful这样的在线市场，真正利用这种比特币优势。 Paxful是最全球最大的点对点比特币市场之一，这里有300多种支付选项，让你自由选择如何入手比特币。

信息透明

只要涉及转账汇款，信息的透明度始终是优先考虑的因素。 这正是比特币的另一大优势。 通过区块链技术，所有最终交易都为公众目睹。但是尽管所有交易大家都可以看到，但您的个人信息是隐藏的。 这意味着您的钱包地址是可见的，然而您的详细信息不会公开。 这种方法也为使用比特币赋予一定安全性，因为协议不能由任何人、组织或政府操控，这也为比特币交易带来下一项优势。

自我控制，交易安全

在进行任何金融活动时，对您资金的控制和安全应该始终处于首位。 比特币的妙处在于允许用户自己控制自己的交易，让比特币安全存放于数字钱包中。 同时，比特币还会向买家提供保护，防止卖家额外收费。 卖家无法在用户未察觉的情况下收取费用，在增加任何额外费用之前，他们必须先与消费者对话。 我们可以备份比特币并经过加密处理，确保用户的钱款保持安全。 在交易时无需个人信息。 这个优势还可帮助用户防止身份盗用。

卖家风险低

想用比特币技术赚钱？ 可以说比特币用户很幸运， 因为他们面临的风险较低——交易无法撤销，不附带个人信息，而且安全可靠。 卖家会受到更多保护，预防欺诈产生的损失。 比特币还允许卖家在犯罪率、欺诈率较高的危险区域经营业务。 区块链使用公共账簿为他们提供保护。

费用较低

这个优势显而易见，大家都希望在金融服务中获得较低的服务费用。 比特币的另一个美妙之处便是费用较低。 通常，费用取决于交易，但比特币之间的支付几乎没有费用。 尽管低费用是常态，但有时也会包含额外费用。 费用较高的交易通常速度更快，在网络中的优先级别更高。

阅读过以上优势之后，似乎整个比特币世界都充满了彩虹和阳光，比特币科技好像又完美又易于使用。 但不要被这种现象蒙蔽，因为伴随着比特币的诸多优势，也存在很多劣势，让您重新思考是否要进入这种交易形式。

劣势

风险与波动性

比特币的风险和波动性始终是其面临的最大问题之一。 有些人说，这种波动性既是比特币和加密货币的优势，也是它的劣势。 通常正是这种特性使得很多人不敢投资比特币。 这种波动性的特征源于货币的有限供应（2100万比特币，其中至少80%已经被开采），而对比特币的需求正在不断增加。 在这之后，行业的波动程度将会降低。 更多接收比特币的企业、媒体和交易会影响比特币价格的波动。 如果他们开始接受比特币，价格将最终稳定下来。 比特币的价格就像过山车一样，每一天都因为与电子货币相关的时事动态而波动。

比特币的发展尚不完善

人们对投资比特币踌躇不定的另一个原因是，比特币依然出于发展的婴儿期。 有些功能仍然需要进一步开发。 例如使货币更加安全、更容易获得的功能。 新功能、工具和服务的开发仍然在进行中。 比特币有很多潜力，但目前所拥有的全部也只是潜力。 在达到完圆满的最终状态前还需要成长。 正如任何货币在婴儿期时一样，它需要时间来解决自己的问题。

除了仍然处于婴儿期之外，还有很多人不太了解比特币，也不太了解加密货币这个整体。 人们需要相关知识的指导，了解加密货币可以用于他们的日常生活。 尽管比特币和其他加密货币拥有很多优势，但这些优势和我们现有货币的优势相比仍显不足。

对于企业的优势

正是源于这些优势，越来越多的企业开始接受比特币作为支付方式，但如上所述，比特币依然需要发展，每个人都需要看到它能带来的优势。 企业员工需要相关指导，了解比特币如何操作。 如果他们接受比特币为付款方式，他们就需要帮助客户了解相关操作方式。 对于员工和客户的指导需要花费很多时间和努力，但如果更多开始了解比特币的操作方式，这将给我们带来巨大益处。

总而言之，在开始投资前，了解比特币的正反两面会对我们很有帮助。 一定要进行自己的调研，去了解比特币和加密货币交易的优势劣势。 比特币是未来的货币。 会给我们的日常生活带来很多好处。 我们可以通过指导来应用这些优势。 让我们来为他人提供指导，帮助他们开拓思维，随我们共同踏入充满无限潜力的比特币世界！

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