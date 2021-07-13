如果要在比特币 (BTC) 和以太币 (ETH) 之间做出选择，您会怎样决定？ 这两种货币就好像加密货币市场上的 Android 和 Apple。 虽然目前市面上有 9,000 多种数字货币，但比特币和以太币无疑是加密货币领域的明星。 但就支付功能和实际使用而言，哪一种是更好的选择？ 您应该购买以太币还是比特币呢？

让我们来深入了解相关基础知识

要在两种表现优异的数字货币之间进行选择会非常困难，尤其是当您不太了解其运作方式和强大功能时。 为了帮助您做出更好的决定，我们为您汇总了关于比特币和以太币的基本知识，希望您能够了解。

🥇 比特币 (BTC)

让我们先从加密货币市场的领军者比特币开始。 这种加密货币诞生于 2009 年 1 月，由神秘的中本聪开发推出。 比特币的诞生是为了解决点对点 (P2P) 网络数字现金方案中的双重支付问题。 这种创新的支付系统减少了对银行和其他第三方的需求，从而实现更加经济、更加便捷的交易。

在撰写本文时，BTC 的市场概况如下：

排名： 第一名

价格 ：52,000+ 美元

市值： 0.98 万亿美元

上限： 2,100 万 BTC

流通供应量： 1,860 万 BTC

有趣的是，中本聪将比特币的供应上限设计为 2,100 万 BTC。 此上限是比特币价格大幅波动背后的驱动因素。 由于其价值的高度波动，比特币经常被比作黄金。 但除了价值类似，比特币的获取方式也与黄金非常相似。

和黄金一样，比特币也通过开采获取。 但是，比特币不使用重型掘金设备在地下开采，而是使用功能强大的计算机，配备专业采矿软件，作为数字形式的采矿工具。 完成一笔比特币交易通常需要 10 分钟，但请注意，有些交易可能需要更长时间，具体取决于该交易所需的确认次数。

🥈 以太币 (ETH)

接下来，我们来了解市场上第二大加密货币 – 以太币，也称为 Ether。 这种强大的加密货币于 2015 年 7 月推出，开发者是年轻的俄裔加拿大计算机天才 Vitalik Buterin。 以太坊技术允许您在其可编程的区块链中进行加密货币支付、执行智能合约、创建去中心化应用程序——也正是因此，它深受程序员和开发人员欢迎。

但为什么很多人也选择购买以太币呢？ 让我们来看看 ETH 目前的市场概况：

排名： 第二名

价格 ：2,400+ 美元

市值： 2,837.3 亿美元

上限： 无限

流通供应量： 1.15 亿 ETH

与需要高度专业化设备才能开采的比特币不同，以太币的开采使用不同的系统，您可以使用图形处理器 (GPU) 进行。 这种形式可以鼓励更多独立矿工建立自己的业务，从而构建更加强大的以太坊网络。 以太坊的区块形成只需要 12 秒，比 BTC 快近 50 倍！

深入探究技术细节

在决定购买以太币还是比特币之前，了解它们的工作原理至关重要。 尽管这两种加密货币存在很多显著差异，但有些特点是二者兼具的。

🔐 去中心化特质

大多数加密货币是在去中心化系统中运行的。 也就是说，它们不需要任何中央机构或管理机构来维持其运营。 由于比特币和以太币没有中央点，因此破坏或入侵其系统会非常困难，甚至几乎不可能。

我们以社交媒体网络为例， 如果黑客或网络欺诈者成功入侵了运营、维护整个平台的公司，那么该社交网络中的所有数据都可以轻松地非法获取。 太可怕了！

凭借 BTC 和 ETH 的去中心化特性，金融交易不仅更加高效，同时也更加安全。 这意味着您晚上可以睡个好觉、痛痛快快地玩游戏、追剧，无需担心加密货币资金的安全。

🌐 区块链技术

您肯定对区块链有所耳闻，现在我们来快速回顾一下，什么是区块链，它的运作方式如何。 区块链技术是加密货币背后的强大大脑。 它是一个公开的分布式账本，将每笔交易存储并记录在内。

为了帮助您更加形象地进行比较，您可以将它想象成银行发行的存折，其中记录并监控您的所有账户交易。 主要区别在于，银行的存折仅供其所有者查看。 由于这本小册子涵盖了所有者进行的每笔交易，因此被视为机密文件。

而区块链技术令网络中的每个人都可以访问所有交易。也就是说，每个人都可以看到某人是否有交易正在进行。 好的方面是，没有人可以很快知道谁在与谁进行交易。 除此之外，区块链使用加密技术，确保每笔交易一旦确认就不可逆转。

区块链的分布式账本意味着有许多节点或计算机系统协同工作，确认和处理所有数据。 计算机或节点越多，区块链就越安全。 也就是说，黑客要想成功入侵区块链网络，必须要去逆转区块链上每笔已确认的交易，这个过程非常艰难。

许多加密货币专家表示，凭借区块链强大的安全功能，要逆转每笔经过验证的交易不仅非常困难，而且相当耗时，几乎不可能实现。

📂 智能合约

在两大主流加密货币中，以太币是率先引入智能合约的货币。 这种去中心化的工具让您可以自动化交易，消除对中介的需求。 有趣的是，以太坊网络允许您构建可以全天候运行的应用程序，配备其他人无法更改的功能。

假设您想购买房屋或地产。 通过使用智能合约，在收到房产所有权之前，你不再需要与经纪人或律师不断协调，来核实您的付款和文件。 您可以设置某些条件，在完成时促成交易。 例如，如果法律允许，您可以在完成付款后自动收到房产的所有权文件——很有效率，对吗？

除了房地产交易之外，智能合约还可以用于其他业务，例如汽车经销商、电子商务网站等等，尤其是对于国家监管要求较低的合同。

以太币 vs. 比特币：区别何在？

在深入了解这两种货币的技术层面、市场表现和其他要点之后，您可能想要了解，哪种加密货币最适合您的交易和业务需求。 现在，让我们深入研究以太币和比特币之间的显著差异。

💡 概念

比特币是作为一种创新的支付系统诞生的。 简而言之，您可以把它看成钱，但纯粹是数字化的。 而以太币就像一种汽油，为应用程序提供燃料，来执行各种任务。 虽然 ETH 也可用于支付，但其可编程网络可为您实现各种操作。

☑️ 使用

我们之前提到过，以太坊的可编程系统允许您构建去中心化应用程序并使用智能合约。 这种加密货币还可用于支付和其他货币交易。 除此之外，这种资产还具有价值且可以交易。

相对而言，比特币是专为支付设计的。 您可以使用 BTC 来保护货币价值，免受不可预测的经济变化影响、将资金汇入和汇出本国 、向亲朋好友赠礼、进行日常采购、构建并发展您的业务、支持慈善机构和慈善活动，参与加密货币交易并从中赚取收益。

最终决定

就市场价格和市值而言，比特币仍然领先于市场上其他数千种加密货币。 凭借其卓越的支付功能，如今世界各个国家/地区采用 BTC 的人数正在增加。 BTC 的价格波动性比 ETH 大得多，这使其成为市场投资者和企业的理想选择。

另一方面，以太坊的可编程系统会为您带来无限可能。 与比特币一样，由于具有高度的流动性，以太币在加密货币市场上广受欢迎，也就是说，您可以轻松地将其兑换成心仪的货币。

虽然两者都是高价值的数字资产，但其各自优势也非常明显。 希望这篇指南可以帮助您决定尝试哪种加密货币！ 还无法决定？ 请前往您的Paxful账号，从信誉良好的卖家手中购买比特币或以太币，亲自体验其中的益处吧。

*本文内容仅供参考。 其中观点不作为金融、投资或任何其他建议，也不代表Paxful的意见。