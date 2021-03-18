自2009年诞生以来，比特币（BTC）始终是有史以来最为主流的加密货币。 在金融和技术领域以及加密市场存在十多年之后，许多个人和机构已经开始探索高度创新和独创的比特币功能，用于日常生活中。

人们经常将这种数字资产与主要商品黄金相比，因为两者在功能上有许多相似之处。 例如，两种资产都拥有货币功能，都用于储值。 华尔街甚至将两者称为“代替性投资”。 尽管比特币与黄金的操作流程不同，但两者的价值都很容易证实。 它们最显著的相似之处在于：两者都供应有限，都通过“采矿”获取。

快速了解比特币采矿

黄金与其他贵重金属是通过硬岩采矿获取的，需要多重步骤和流程，而比特币则是通过数字采矿获取的， 这个过程由“比特币矿工”完成，他们负责保障整个网络的安全，使用高性能设备以及专门为采矿设计的软件来处理交易。

黄金及其他贵重金属的矿工通过击碎石英等岩石来挖掘贵重矿石，而比特币的矿工则要破解非常复杂的数学方程式，并以比特币的形式获得回报。 黄金隐藏在坚硬矿石中，而比特币则隐藏在数据块中，要使用中本聪（比特币创造者的化名）开发的独特算法来开采。

比特币的固定供应量

除了获取过程相似之外，黄金与比特币还被视为稀有资产，因为它们的供应量有限。 黄金的供应吨数限量未知，而可以开采和使用的比特币却只有 2,100 万。 有人可能会问，“为什么只有 2,100 万比特币？”有些文章称，中本聪的意图是让比特币的单价“最终与传统法币保持一致。” 设定限额也让比特币拥有抵抗通货膨胀的特性。

截止到本文撰写之时，比特币销售量已超过 8,600 美元，市值为 1,580 亿美元。 上文提到，比特币的最大供应量为 21,000,000 BTC， 此限额也是该数字资产价格大幅波动的因素之一。 当前，比特币的流通供应量为 18,239,300 BTC，在达到最大供应量之前还有余 2,700,000 BTC。 在这种情况下，有人可能会想，在达到 2,100 万之后会发生什么？

当 2,100 万比特币开采完毕后

这对于加密货币领域的所有比特币爱好者来说可能是令人激动的事件。 在 2,100 万比特币开采完毕后，网络中是否将不再产生新的比特币？情况是否和我们预期的相同？

一旦矿工将所有比特币开采完毕后，将不再有新的比特币可供开采。 只有在比特币协议更改、允许增加供应的情况下，才有可能出现额外的比特币供应， 否则，比特币的最大限额将维持在 2,100 万。

如今，比特币的供应已经接近限额，这对用户和市场而言可能会产生哪些影响？ 达到比特币的供应限额可能产生以下影响：

对矿工的影响

通过比特币的开采过程，矿工可针对每个在网络中成功验证的区块而获得奖励。 通过采矿，矿工可以获得两种奖励——针对每个确认的区块获得一部分比特币，以及来自交易费用的奖励，这些奖励支付给矿工，换取他们在处理和验证每笔交易时付出的努力。 较高的费用让矿工获得较高的奖励， 他们也正是基于费用的高低来决定优先处理网络中的哪些交易。 您支付的交易费用越高，您的交易被区块确认的速度就越快。

当所有比特币开采完毕后，矿工不会再收到区块奖励，因为不会再产生新的比特币了， 他们只能从每笔确认的交易中赚取交易费。 矿工可以继续保障网络安全，因为他们依然可以从上述费用中赚取收益。 然而，这些费用对矿工而言是否足够，这一点我们无法确定。

对于比特币开采及其网络的影响

比特币的价格上涨也标志着矿工交易费的上涨。 尽管这对于比特币矿工而言是好消息，但无法保证采矿成本在接下来的数年中是否依然很高。 没有人可以预测比特币科技的未来，以及接下来数年中的具体状况。

如果采矿过程进一步发展，并改善到非常简单、成本低廉的程度，那么这个过程也可以转变为另一种业务。 另一方面，由于比特币采矿的耗能级别较高，很多辖区都认为它对环境有不利影响。 如果比特币采矿的能效在未来有所改善，那么矿工可以考虑继续保障网络安全，留在此行业中。

对于市价和投资的影响

文章之前提到过，尚待开采的比特币只有约 270 万。 当剩余的比特币全部开采完毕后，比特币的供应将会成为稀缺，最终导致价格上涨。

对于投资人而言，这会是好消息，因为比特币是一种变幻莫测的资产，价格的上涨和下跌幅度极大。 对于想要进入市场、做出尝试的投资者来说，这是一个绝佳的机会。

什么时候会达到 2,100 万？

猜测比特币何时达到其最大限额可能会很困难。 但是有些加密货币人士说，如果比特币的采矿能力与开采第一个区块时相同，那么最后一个比特币会在2140年10月8日开采。 还有人说，如果比特币仍被用作货币，仍具有与法定货币类似的功能，则有可能会高度稳定。

作为数千种加密货币中最受欢迎、最为领先的虚拟资产，比特币将作为不可被淘汰的资产被人们牢记，不仅因其市值和价格，同时也因其出色地、有价值地参与了当今全球金融体系状态的改善。