除了比特币之外，以太币 (ETH) 是市场价值增长最快的数字资产之一，越来越多的人们渴望了解它的功能。 然而，除了在线交易之外，您也可以通过以太坊采矿，从这种数字货币中赚取收入。 在深入了解之前，我们先来回顾一下什么是以太坊。

以太坊是一种“技术”概念

简而言之，以太坊是全球多个加密货币、数字应用程序和支付服务背后的一种强大技术。 以太坊通过其去中心化网络，为任何地方的任何人提供各种机会，只要他们连接至互联网即可。

其强大的网络拥有自己的数字货币，称为以太币 (ETH)，而获取这些货币的过程正是我们要重点介绍的。 如果您还没有进行过技术方面的研究，可以阅读这篇什么是以太坊的文章，帮助您入门。

进行以太坊采矿之前

采矿需要进行大量的谨慎规划。 在介绍如何运行以太坊采矿业务之前，让我们先来讲解您需要了解和注意的事项。

🖥️ 设备成本

加密货币采矿需要解决复杂的数学问题，这个过程需要专门的设备。 打造矿机需要使用高负载计算机，并配备专为加密货币采矿设计的软件和硬件。 这些设备价格不菲，具体价格取决于其可以执行的功能。 稍后我们会帮助您了解这些设备的成本。

⚡ 能耗

全天候破解极复杂代码的加密货币矿机会消耗大量电力。 这种高耗能矿机每年可耗电逾100太瓦时 (TWh)——此数字远远高于某些国家的年耗电量。

❄️ 气候情况

矿机几乎从不间断地进行非常复杂的数字操作，正如其他设备一样，很容易出现过热问题。 气候较为凉爽的国家有助于矿机降温，减少电力消耗成本，避免其他可能出现的过热问题。

📍 采矿场位置

采矿场需要很大空间，可容纳数台高功率计算机。 风扇和矿机的冷却也会产生过多噪音，因此在住宅区建矿场并不理想。 寻找其他加密货币采矿的场所可令您避免噪音投诉的烦恼，防止因此带来的运行关闭。

⚖️ 加密货币的合法性

尽管加密货币的应用处于上升趋势，但某些机构、国家/地区和司法管辖区仍对此类资产及其功能持怀疑态度。 因此在您开始从事任何与加密货币相关的活动之前，请务必了解所在国家/地区的立场。

入手

现在，让我们为您讲解实际的操作步骤，以及您在以太坊采矿操作中需要的一系列工具。

第一步： 获取一个加密货币钱包

您将在这个钱包中存储、管理并追踪自己的 ETH 资金。 加密货币钱包是一种特殊的存储方式，您还可以用它来发送和接收数字货币。 由于涉及到您的资金，因此请务必获取安全可靠的钱包。 市面上有各种不同的加密货币钱包，请根据自己的采矿和存储需求寻找最合适的。 最为安全的选项包括 Ledger Nano S 和 Trezor One。

第二步： 挑选采矿硬件

以太坊采矿硬件通常称为以太坊矿机。 这些强大的机器专门为 ETH 采矿设计，但有些技术发烧友将其用于游戏和其他台式电脑活动。 选择合适的采矿硬件可以降低生产费用，从而为您带来更多收益。

ETH 矿机由电源、冷却系统、主板和显卡组成，通常由铝制外壳存放。 矿机分为两种类型：

CPU 矿机 – 中央处理器 (CPU) 矿机曾经是最受新手欢迎的 ETH 采矿硬件。 为什么呢？ 它成本较低，易于使用。 但与此同时，它的采矿效果也不是最佳的。 其过程可能需要数月甚至数年方可完成，因此 CPU 矿机并非当今加密货币矿机的首选。

GPU 矿机 ：图形处理器 (GPU) 矿机比 CPU 采矿硬件功能强大，因此更加昂贵。 有多昂贵？ 大多数 GPU 采矿硬件的零售价在600美元到4000美元之间。

以下是采矿硬件列表（排名不分先后）：

AMD 5700 XT AMD RX Vega 64 AMD RX 580 (8GB) Nvidia RTX 3090 Nvidia RTX 3080 Nvidia GTX 1060 Nvidia GTX 1080 Ti



有些矿工使用另一种强大的硬件类型：以太坊 ASIC（特殊应用集成电路）矿机。 ASIC 矿机也非常昂贵，但更受欢迎，适合比特币采矿操作。 如果您要定制或升级硬件，也可以寻找其他主板。 这些设备具有不同的特性和功能级别，因此最好加以研究对比，了解哪种设备最适合您的采矿业务需求。

此外，由于矿机会在使用中变得很热，因此我们建议使用优质的冷却系统。 如果您想为矿机增加额外的通风，可以在网络市场平台或您喜欢的技术商店中寻找冷却设备。

第三步： 挑选采矿软件

购买硬件后，下一步就是寻找信誉良好的采矿软件。 决定在 ETH 的数字洞穴中使用哪种虚拟采矿工具，这一点和选择采矿硬件同样至关重要。 采矿软件是一种程序，允许您使用 GPU 为资源进行以太坊采矿，解决复杂的数学问题。

以下是市场上最受欢迎的采矿软件清单，供您参考：

WinETH ：如果您需要一个简单易用、可以自动更新的软件，那么 WinETH 是最佳选择之一。 您可以在带有 Nvidia 或 AMD 显卡的 Windows 设备上使用。 此软件还具备“后台采矿模式”，您可以选择仅在计算机空闲时进行 ETH 采矿。

Claymore ：可在 Windows 和 Linux 设备上使用，Claymore 以太坊矿机为您提供双重采矿选项，您可以同时开采以太币和另一种类型的加密货币。

ETHmine ：这是另一种与 Windows 操作系统兼容的软件。 此软件配有联盟计划，提供不同的奖金率和功能，例如“每分钟收益”和“每天收益”。

MinerGate ：此采矿软件由加密货币爱好者于 2014 年打造设计，非常受 Mac 用户欢迎。 它还提供全天候客户支持服务，并支持10种数字货币，包括 ETH、Ethereum Classic (ETC)、Monero (XMR)、Monero-Classic (XMC)、比特币黄金 (BTG)、莱特币 (LTC)、Zcash (ZEC)、Bytecoin (BCN)、AEON 和 Grin，对于希望开采多种加密货币的矿工来说是完美选择。

CGMiner ：该软件使用 C++ 编程语言打造，被誉为最方便、最易于使用的程序之一。 CGMiner 允许您使用不同的矿池和多个设备，受到众多加密货币采矿新手的青睐。

第四步： 选择采矿策略

准备好采矿硬件和软件后，现在就该决定如何运行以太坊采矿业务了。 您想独自采矿还是与其他加密货币爱好者合作？ 此外，哪种方式利润更为丰厚：单机采矿还是矿池？

⛏️ 单机采矿

有很多乐趣可以独自享受， 但加密货币采矿却不是如此。 独自经营矿场听起来收益颇为丰厚，因为您无需与别人分享奖励，这一点的确如此。 但与此同时，成本也可能非常高昂，因此并不现实。

想象一下，您独自一人与100人组成的团队竞争，要在5分钟内完成1000块拼图。 听上去很疯狂，对不对？ 事实也的确如此。 如果没有得到足够的帮助，您很快就会失去渺茫的机会，无法成为第一个解决难题的人。

而单机采矿就是这样。 单机采矿时，您将与加密货币行业中成千上万的以太坊矿工竞争，这里指的是在大型采矿设施中运营的集团和公司。 解决复杂的数学难题需要许多采矿资源提供大量的计算能力——要在采矿设备中运行100多张显卡，才能实现这一目标。

除了建立单机采矿业务的昂贵成本外，您还要关注将来的维护费用，这对个人来说将是沉重的负担。

⚒️ 矿池

当您加入矿池时，您将与其他 ETH 矿工共同合作，并分享奖励。 由于很多人共同努力寻找区块或解决极为复杂的数学问题，因此获得奖励的机会也增加了。

这是加密货币采矿最快、最简单的入手方式。 但在加入矿池之前，您需要考虑以下因素：

矿池规模 ：有些矿池只有几个成员，而有些则成员很多。 对于新手而言，您可以加入规模较大的加密货币矿池。 虽然这样可能不会立即收获大额奖励，但肯定会在一天或一周内得到报酬。

矿池费 ：运营矿池成本高昂，因此每个矿池都会向矿工收取费用。 此费用基于百分比，会自动从您的奖励中扣除——无需手动计算和支付。 可靠的矿池费用通常在1％到3％之间，具体取决于您所开采的加密货币。

支付门槛 ：您至少要开采此数额方可获得奖励。 如果您希望获得支付的频率较高，应该选择支付门槛较低的矿池。

如果您有意加入矿池，请查看这份活跃的以太坊矿池列表，选择最适合您和您设备的矿池。

您也可以在网上找到更多矿池，不要被以上列表限制哦！

开始采矿

如果您想建立以太坊采矿业务，这些只是您需要考虑的一些基本事项。 请注意，您获得的奖励取决于您使用的采矿操作类型。 您可以使用以太坊采矿计算器来计算自己的收入。 此计算器会要求您提供一些技术信息，因此您需要探索并深入挖掘采矿的复杂细节，乍一看可能令人生畏，但您一定会迅速掌握的。

另外还请记得，采矿并不是获得 ETH、通过 ETH 赚钱的唯一途径。 如果您仍在等待入手 ETH 采矿的“最佳时机”，可以在 Paxful 等市场平台尝试一下加密货币交易。 只需创建账号，从全球数百万加密货币交易者中挑选最佳的以太币交易，即可使用您喜欢的支付方式开始买卖。

请探索这些选项，了解如何充分利用以太坊的巨大机遇。 祝您好运！