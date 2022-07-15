在 2021 年 11 月，另一个历史新高的辉煌牛市结束后，比特币的价值遭到重创，其价格在 2022 年 1 月 23 日暴跌至 35,071.80 美元的低点。 尽管自那时以来，比特币的价格已经有所回升并趋于稳定，但这种价值下跌让许多比特币持有者感到担忧。

大多数人不了解的是，我们不仅可以在熊市（我们当下正处于这种市场）中生存，也可以在熊市中赚取利润。 让我们来看看当比特币处于熊市时您可以进行哪些操作。

比特币价值为什么下跌？

在探讨如何在熊市中获利之前，让我们先谈谈为什么比特币的价格会下跌。 根本原因在于，比特币与传统的法定货币类似，仍然受到时事和新法规的影响。

例如，在 2021 年，中国政府宣布全面禁止比特币， 包括交易、持有甚至开采 BTC。 这项举措对 BTC 价值的影响立竿见影：价格从 4 月 14 日的 63,569.81 美元跌至 7 月 21 日的29,789.94 美元。

另一个例子是，人们对“加密货币冬天”的恐惧席卷整个加密货币社区。 这种恐慌使得 BTC 的价值从 50,792.04 美元跌至 35,071.80 美元的低点。

无论哪种情况，BTC 最终都会找到回弹的方法，但这并没有让我们投资比特币的人感到轻松。 值得庆幸的是，有一些策略不仅可以帮助我们在熊市中生存，而且可以帮助我们茁壮成长。

比特币熊市中的“要”和“不要”

为了方便大家理解，我们在此列出一份清单，汇总了在比特币熊市期间您应该和不应该进行的操作。 请参考，看看哪些符合您的需求。

不要恐慌出售

我们脑海中的第一个念头可能是全部抛售。 如果您因恐慌而考虑出售，那么请您退一步，重新考虑。 在价格下跌后立即出售的问题在于，您只看到当比特币价值下跌时的损失。 “我应该卖掉我的比特币吗？”对于这个问题，答案是否定的。

请长期持有（HODL）

这个俚语是比特币爱好者在熊市期间相互交流的，它的根源逻辑其实很合理。 HODL，即为美好的生活持有下去，它是一个战斗口号，鼓励比特币持有者保持原状，度过影响市场的恐慌。

简单来说，它遵循的逻辑是，如果比特币的价格曾经处于高点，那么它就可以在低位一段时间后再次回弹。 我们可以看到，比特币的价值一次次在经历极低时期之后，不断找到方法，打破之前的历史高点，这样看来，这种理念是很有道理的。

然而，HODLing 说起来容易做起来难，一些长期持有者看到价格下跌时，会面临巨大的压力。

不要立即交易

众所周知，熊市会给人们带来极度的情绪困扰。 这可能会导致不少交易者和投资者开始考虑交易自己所剩无几的货币，尽量减少损失。

这种操作的问题类似于价格下跌后立即抛售。 交易比特币时要避免恐惧、不确定和怀疑（也称为FUD）。 交易或出售的决定应该充满信心，这通常需要掌握明确的信息。 请不要让社区的恐慌影响您的交易！

不要只关注历史最高点

比特币的历史高点向我们表明，BTC 的价值在过去十年中不断提高，但实际上，历史高点并不是最稳定的点。

我们很容易被历史高点的庞大数字所蒙蔽。 事实是，历史高点并不会一直持续。 就像熊市一样，比特币价值的极端高点和低点是其价格历史中的临时点。

看看年度低点

与其关注历史高点，不如反其道而行之，看看年度低点。

退一步关注比特币的整体价格历史， 观察年度低点并逐年比较。 您可能会发现自己所处的位置比您最初想象的要好，这可能会使 HODLing 变得更加容易。

您应该尝试的比特币熊市策略

就像我们之前所说的，有时，您只需要改变观点。 一定要记得，您的比特币交易和投资应该充满信心。 这些策略可能对您有所帮助，供您参考：

长期持有

对于那些没有时间度过熊市的人来说，HODLing 是一项非常好的策略。 这种策略有自己的困难和局限性，但通常能帮助交易者度过难关。

DCA（平均成本法）

平均成本法是一种策略，即交易者和投资者在一段时间内，以小额增量购入比特币 。 假设你有 1000 美元可以使用，您可以将其分成几组，200 美元一组。 然后，在接下来的几周内，您每次只需购买价值 200 美元的 BTC。

此操作的目的是最大程度地减少您在初始投资后，因价格下跌遭受的潜在损失，同时在 BTC 价值开始回升时，让您的潜在收益最大化。

低价买入

对于手头有多余的现金，想要购买比特币的交易者和投资者来说，您可以在这段时间利用市场现状。 当然，比特币价格进一步下跌的风险仍然存在。

为了解决这个问题，有些投资者遵循平均成本法等传统策略。 这种操作限制了您每次购买所面临的风险，同时在比特币价格上涨时让您的潜在收益最大化。

比特币价值总会回升

我们要看到，在过去的十年里，比特币已经证明它会继续存在。 其价值可能会下跌一段时间，但每次比特币都会找到方法回弹甚至达到新高。 只要我们保持信息畅通，密切关注加密货币恐惧和贪婪指数，并继续进行自己的研究，那么应对熊市应该会简单一些。

*本文内容仅供参考，您不应将任何此类信息或其他材料解释为法律、税务、投资、金融或其他建议。 您应该进行自己的研究，在做出任何决定之前可能需要寻求专业建议。