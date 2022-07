Mon ami David était un hodler mais il a FOMO et acheté encore plus de BTC. Maintenant, c’est une vraie baleine qui HODL jusqu’à la lune.

…ça fait beaucoup en seulement deux phrases. Si vous êtes débutant dans le Bitcoin et le monde de la crypto monnaie, nous ne nous étonnerons pas si vous n’avez rien compris à ces deux phrases. Nous n’aurions pas non plus compris au début.

Blagues mises à part, il y a une grosse différence entre commencer à acheter et vendre des Bitcoins et se connecter à une communauté entière qui a développé son propre vocabulaire. Si vous cherchez à vous joindre à une conversation et à parler la langue, il y a beaucoup à apprendre. Heureusement, nous avons compilé une liste des mots les plus couramment utilisés aujourd’hui.

1. FOMO

Acronyme pour Fear Of Missing Out (peur de rater quelque chose), peut être utilisé au quotidien. On parle de FOMO quand on ressent le besoin d’acheter du Bitcoin lorsque tout le monde en parle.

2. Shill

Shiller, c’est faire de la publicité pour une crypto monnaie dans le seul intérêt de la personne qui en fait la promotion. Bien que ce terme existait avant la crypto, son utilisation dans l’espace est devenue très populaire.

Les personnes qui shillent sont souvent ceux qui ont investi dans une crypto monnaie qui n’est pas aussi rentable qu’ils le souhaiteraient et qui tentent de convaincre de nouveaux acheteurs dans le but de faire augmenter le prix. Pour faire simple, ils veulent juste gagner de l’argent pour eux-mêmes.

3. FUD

Acronyme de Fear, Uncertainty, Doubt (peur, incertitudes, doute), fait référence aux personnes qui propagent leur sentiment négatif sur le Bitcoin.

4. HODL

HODL est probablement le mot le plus utilisé dans l’univers Bitcoin. Il fait référence à conserver ses BTC, peu importe sa volatilité de prix. Dérivé d’une erreur d’orthographe où l’utilisateur a tapé HODL au lieu de HOLD, probablement trop excité. On en a ensuite fait un acronyme avec la phrase hold on for dear life, qui signifie « conserver à tout prix ».

5. Rekt

Rekt fait référence au sentiment d’une personne qui se sent au fond du gouffre après avoir beaucoup perdu lorsque ses crypto monnaies ont touché le fond.

Le terme vient du mot wrecked souvent utilisé dans les jeux vidéos lorsqu’un joueur est complètement détruit. Lorsqu’une personne perd une grosse somme d’argent en crypto monnaie, elle se fait rekt.

6. Aller à la lune

Aller à la lune fait référence à la croyance que le prix du Bitcoin va augmenter significativement dans l’avenir.

Si vous dites que le Bitcoin va à la lune, cela signifie que vous croyez que votre investissement va être très rentable dans l’avenir.

7. Baleine

Une baleine est quelqu’un qui détient une somme considérable, généralement plus de 5 % de l’offre totale, d’une crypto monnaie.

8. Pump and dump

Le terme pump and dump fait référence à la tactique utilisée par un groupe d’utilisateurs crypto pour manipuler le sentiment de marché.

Pomper (pump) revient à faire parler d’une crypto sur la base d’informations fausses ou trompeuses. Lorsque le prix aura augmenté en raison d’un meilleur sentiment de la part des investisseurs, le groupe larguera (dump) tous ses jetons et le prix se retrouvera à ras les paquerettes.

9. Hodler

Un hodler est quelqu’un qui conserve ses cryptos après sa chute de prix, même si elle a perdu toute sa valeur.

Le raisonnement est semblable aux entasseurs compulsifs : le hodler économise son argent, même s’il ne vaut plus rien, « au cas où ».

10. Sats

Diminutif de satoshis, le sat est la plus petite unité non divisible de Bitcoin. Un sat est égal à 0,00000001 BTC.

11. No-coiner

Un no-coiner est une personne qui croit que Bitcoin est voué à l’échec ou aura une valeur négligeable dans l’avenir. C’est pour cela qu’ils ne détiennent eux-mêmes aucun jeton.

12. Vaporware

Un vaporware est un projet logiciel, crypto monnaies incluses, qui n’est jamais développé. On en fait souvent la publicité au point que tout le monde en parle, mais il ne voit jamais le jour.

13. Cryptosis

La cryptosis est la condition d’une personne insatiable de connaissance crypto. Bien que le terme fasse penser à une maladie, ne vous inquiétez pas, vous n’en mourrez pas. Cependant, les symptômes comprennent la recherche systématique de forums, des discussions non sollicitées sur les cryptos avec vos amis, et surtout une minimisation chirurgicale des risques de trading.

14. ICO

Une offre initiale de jetons ou ICO est l’équivalent crypto de l’offre publique initiale (IPO) qui consiste à collecter des fonds grâce à une première vente d’obligations ou d’actions au public.

Pour faire simple, il s’agit d’une collecte de fonds pour une entreprise crypto. L’entreprise explique son projet, présente l’équipe et sollicite des investissements pour développer son projet. En échange, l’entreprise offre des nouveaux jetons qui peuvent avoir une utilité dans le projet ou qui représentent un enjeu dans la société.

15. Capitalisation de marché

La capitalisation de marché ou « market cap » en anglais, est la valeur totale d’une crypto monnaie donnée. Elle est calculée en multipliant la valeur actuelle d’un jeton par son offre en circulation.

Au 15 mars 2022, par exemple, le market cap du Bitcoin était de 732 061 633 831 USD.

16. KYC

Acronyme pour Know Your Customer ou connaissance du client en français, le KYC fait référence à la procédure de vérification d’identité d’un utilisateur. La plupart des bourses de crypto monnaies mettront en œuvre ce type de règle pour vérifier l’identité de leurs traders, pour se conformer aux réglementations en vigueur et pour assurer la sécurité de leur place de marché.

17. NFT

Un jeton non fongible ou NFT est un avoir cryptographique unique comprenant des codes d’identification spéciaux intégrés. Les NFT ont des formes et des tailles diverses, comme des tweets, des œuvres d’art numériques, des musiques et davantage.

18. WAGMI/NGMI

WAGMI est l’acronyme de we’re all gonna make it (on va tous s’en sortir). Il est souvent utilisé dans la communauté crypto pour encourager tout le monde à ne pas perdre espoir.

NGMI est l’opposé. C’est l’acronyme de not gonna make it (on va pas s’en sortir). NGMI fait référence au sentiment d’avoir pris une mauvaise décision et d’échec de son investissement.

Ces deux termes sont utilisés dans le monde de la crypto monnaie, plus particulièrement dans l’espace NFT, précisément dans les groupes Twitter et Discord.

19. Mains de diamant/de papier

Les mains de diamant, comme le HODL, font référence à conserver son Bitcoin malgré une pression vendeuse importante.

Les mains de papier sont les investisseurs qui revendent leur investissement trop tôt, principalement par peur du risque et susceptibilité à la panique.

20. Bullish/bearish

Bullish et bearish représentent des conditions du marché. Ils s’appliquent principalement aux marchés d’actions traditionnels, mais on les retrouve également dans l’espace des crypto monnaies.

Un marché bullish est caractérisé par une hausse des prix, alors qu’un marché bearish est généralement baissier.

21. Buy the dip (BTD)

Buy the dip ou BTD signifie acheter un avoir après une chute de prix. L’idée est la même que lorsque vous achetez au centre commercial durant les soldes.

Buy the dip revient à acheter du Bitcoin à prix réduit dans l’espoir que sa valeur remonte dans l’avenir.

Vous êtes prêt(e) à rejoindre la conversation ?

Ne nouveaux mots apparaissent tous les jours sur Internet. Pour un espace si jeune et vivant, vous pouvez vous attendre à encore plus de nouveaux mots dans les communautés en ligne. Ce n’est toutefois pas une raison pour FOMO, car même les traders les plus brillants démarrent de zéro.

Publié le 16 septembre 2020, mis à jour le 24 mars 2022