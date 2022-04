Pour les traders, il n’y a que les bénéfices qui comptent, n’est-ce pas ?

Rien qu’au cours de la dernière décennie, les espaces de trading autour de nous ont beaucoup évolué. Il y a de nouveaux intervenants comme le trading de crypto monnaie, et des anciens comme le Forex Trading.

Le problème est que les deux marchés sont compliqués et intimidants à leur manière, ce qui rend le choix difficile pour beaucoup.

Quelles sont les différences ? Quelles sont les similitudes ? Quel est le bon marché pour vous ? Voici les questions auxquelles nous répondrons dans cet article. C’est parti.

Qu’est-ce que le Forex trading ?

Le marché des changes (forex) est de loin le marché le plus important et le plus liquide au monde. C’est une plate-forme mondiale et décentralisée permettant d’échanger les devises du monde entier.

Le marché comprend les banques, les entreprises, les investisseurs particuliers et les institutions financières. Ensemble, ils échangent environ 5,3 billions de dollars chaque jour dans l’espoir de faire des bénéfices.

Le marché du forex a émergé au 19e siècle en raison de la création de l’étalon-or (un système monétaire dans lequel la monnaie fiat est directement liée à l’or) et de la mise en place de l’USD comme monnaie de réserve mondiale qui a suivi.

Cependant, c’est vraiment dans les années 1970 que les investissements institutionnels et particuliers ont commencé à prendre de l’ampleur, créant le type d’espace de trading que nous connaissons actuellement. Lorsque le trading sur Internet est entré en scène dans les années 1990, l’espace de Forex trading est devenu plus accessible que jamais, ce qui lui a permis de devenir ce qu’il est aujourd’hui.

Nous connaissons maintenant le forex comme un marché qui peut évoluer rapidement et être volatil, ce qui a attiré les traders au cours des dernières décennies car, comme nous le savons tous, c’est cette volatilité qui permet d’incroyables opportunités de gagner de l’argent.

En ce qui concerne le forex, la volatilité a beaucoup à voir avec les actualités économiques et politiques. Étant donné que le forex trading est essentiellement l’échange de diverses devises nationales, la force économique d’un pays et ses relations internationales peuvent jouer un rôle crucial dans la valeur de sa monnaie. Pour ces rôles essentiels, les traders de forex regardent non seulement des tableaux et des graphiques, mais ils peuvent également consulter les rapports sur le PIB, les calendriers économiques et les conflits mondiaux actuels.

Le marché du forex fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et traite principalement des opérations décentralisées de gré à gré (OTC).

Qu’est-ce que le trading de crypto monnaie ?

Contrairement au marché du forex, le marché de la crypto est encore jeune. Il n’a qu’un peu plus de 11 ans. Les crypto monnaies, par définition, sont des actifs numériques, de sorte que le marché traite exclusivement avec des actifs numériques.

Le marché de la crypto s’est rapidement épanoui au cours de la dernière décennie en raison de l’avènement de divers altcoins et de la création de nombreux échanges et de places de marché de premier plan.

Par rapport à la moyenne quotidienne de 5,3 billions de dollars du forex, le marché de la crypto a un volume quotidien d’environ 100 milliards de dollars. Ça parait pas grand chose par rapport au forex, mais 100 milliards de dollars, c’est quand même beaucoup d’argent. La plupart de cet argent est échangé via des échanges. Bien que le trading OTC existe pour la crypto, l’utilisation d’échanges reste le moyen le plus populaire d’échanger des bitcoins et d’autres cryptos.

Les échanges crypto sont toujours ouverts : 24h/24, 7j/7, toute l’année. Cependant, les réglementations en matière de trading pour ces échanges varient en fonction de la manière dont différents pays perçoivent et comprennent les crypto monnaies.

Les crypto monnaies sont bien connues pour être volatiles, ce qui peut les rendre attrayantes en tant qu’opportunités d’investissement. De nombreux facteurs ont un impact sur le prix d’une crypto monnaie, tels que l’offre et la demande, la réglementation et la perception des médias, pour n’en nommer que quelques-uns.

Comparés aux traders de forex, il est peu probable que les traders de crypto regardent les actualités. Au lieu de cela, ils sont plus susceptibles de prêter attention aux tableaux, aux graphiques et à utiliser l’analyse technique.

Caractéristiques essentielles de chaque marché

Avant de passer à une comparaison approfondie des deux marchés, examinons d’abord les caractéristiques essentielles de chacun.

Similitudes

Il est facile de voir les similitudes entre les marchés. Principalement, ils présentent trois similitudes majeures :

Échange de devises

Un excellent point de départ est leur implication dans les devises par opposition à d’autres produits tangibles. Bien que tous les actifs numériques n’obtiennent pas le titre de « devise », de nombreuses cryptos semblent imiter le modèle.

Un large éventail d’acteurs

Les acteurs des deux marchés vont également des débutants aux grandes institutions financières, tous ayant pour objectif de gagner de l’argent grâce à la volatilité.

L’implication de la technologie

La dernière connexion significative entre les deux marchés est l’intégration de la technologie dans les opérations quotidiennes, principalement les ordinateurs et Internet. Bien que le forex existait bien avant l’ère d’Internet, l’aspect technologique est ce qui l’a fait exploser (dans le bon sens), et maintenant, c’est le principal moyen d’exécuter des transactions. Les crypto-monnaies existant purement dans l’espace numérique, il n’y a aucun moyen de les échanger sans connexion Internet.

Différences

Malgré les trois similitudes majeures mentionnées ci-dessus, les deux marchés présentent tout de même des différences fondamentales :

Trading avec un échange ou de gré à gré (OTC)

La majorité des traders du forex utilisent le trading OTC, tandis que les traders de crypto utilisent des échanges.

Le trading OTC, bien qu’il offre une liquidité mondiale, doit souvent faire appel à un courtier pour faciliter la transaction. Bien que les traders puissent accéder directement au marché, le marché est très réglementé. Cela a rendu le passage par les courtiers plus simple pour les traders et les investisseurs. L’inconvénient est que le courtier prendra une commission sur vos revenus, le pourcentage dépendant de facteurs tels que les institutions impliquées, les conditions actuelles du marché et la paire d’échange que vous choisissez.

Le trading avec un échange, en revanche, est le principal moyen d’achat sur le marché de la crypto. Les échanges de bitcoins traditionnels agissent souvent comme un intermédiaire, prenant donc également une commission. Cependant, ces frais sont généralement moins élevés car ils appliquent des taux fixes à toutes les transactions. Cela simplifie le trading, mais cela signifie aussi que vous ne pouvez pas négocier. Vous devez accepter les conditions de l’échange.

Récemment, une nouvelle forme de trading de crypto est apparue : le trading de pair à pair (P2P). Les places de marché Bitcoin P2P comme Paxful, contrairement aux échanges de Bitcoin traditionnels, ne servent pas d’intermédiaire. Au lieu de cela, la plateforme permet aux acheteurs et aux vendeurs de compléter eux-mêmes les transactions avec de nombreuses options de paiement permettant ainsi de minimiser les frais.

Devises mondiales ≠ crypto monnaies

Comme mentionné précédemment, les devises mondiales ont des relations directes avec des facteurs clés d’un pays spécifique, comme la force de son économie, ses performances par rapport aux autres nations, etc. Cela signifie que la valeur d’une monnaie mondiale peut être liée à des choses spécifiques et est réglementée par les gouvernements et les institutions financières. Assurez-vous donc de toujours vérifier les taux de change les plus récents.

C’est un peu le contraire pour les crypto-monnaies. Bien que certaines puissent être liées à d’autres actifs, la plupart d’entre elles ne le sont pas. Au lieu de cela, des facteurs comme leur utilité et la spéculation des investisseurs peuvent permettre de déterminer leur valeur. Cela signifie que dans de nombreux cas, la valeur d’une crypto monnaie peut fortement dépendre de son utilisabilité. Cependant, la concurrence dans cet espace est féroce, avec plusieurs projets essayant d’atteindre le même objectif.

Quel espace de trading est fait pour vous ?

Maintenant que vous en savez un peu plus sur chaque type de marché, vous pouvez enfin choisir celui sur lequel échanger. En fin de compte, la décision vous appartient. Quel environnement de trading vous convient le mieux ?

Le marché du forex offre une stabilité et une liquidité intrinsèques dans un espace de trading qui a fait ses preuves depuis des décennies, tandis que le marché de la crypto monnaie peut être davantage une « jungle » où le risque et les opportunités de gains sont plus élevés. Vous pouvez gagner de l’argent avec les deux, mais aucun d’eux n’est nécessairement plus rentable que l’autre. Tout dépend de la façon dont vous effectuez votre forex trading ou votre trading de crypto monnaie.

Peu importe lequel vous choisissez (ou même si vous choisissez les deux), le plus important est que vous devez faire des recherches. Vous devez savoir qu’il y aura toujours des risques avec ces deux marchés et la clé pour minimiser ces risques passe par l’éducation.

Si vous restez informé sur les questions d’actualité, vous pouvez prendre les meilleures décisions de trading et éventuellement vous préparer au pire. En fin de compte, nous avons tous à gagner notre argent, et comme Warren Buffet a dit :

« L’investissement le plus important que vous puissiez faire est en vous-même. »

Restez concentré, restez informé et gardez le cap. Bonne chance !

Avertissement : Le contenu de cet article est uniquement fourni à titre informatif. Les opinions exprimées ici ne sont pas destinées à être considérées comme des conseils financiers, d’investissement ou tout autre conseil et ne reflètent pas l’opinion de Paxful.