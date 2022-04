La valeur de l’argent change de façon mystérieuse : elle peut exploser un jour et plonger le lendemain. Ces changements de valeur d’une devise peuvent souvent s’expliquer par la force ou la faiblesse de l’économie, ce qui peut malheureusement placer la richesse de tout le monde en danger.

Les investisseurs utilisent souvent les métaux précieux, les propriétés de luxe et autres biens de valeur pour préserver leur richesse. Mais si vous cherchez à faire différemment, un stablecoin est une autre excellente option permettant de vous protéger de pertes potentielles.

C’est quoi les stablecoins ?

Un stablecoin est un autre type de jeton numérique ou de crypto monnaie qui tente de copier ou de s’ancrer à la valeur du marché d’un autre bien ou d’une référence externe. Son prix peut être ancré au prix de marchandises comme l’or, le pétrole, le gaz et d’autres réserves, ou à la valeur d’une devise émise par le gouvernement comme le dollar, l’euro, le yuan, etc.

Comme les autres crypto monnaies, les stablecoins exécutent également leurs programmes et opérations en utilisant la technologie blockchain. Ils tendent également à offrir les mêmes fonctions que les devises traditionnelles et les biens numériques, qui peuvent servir à effectuer des paiements. Ils sont classifiés comme jetons de paiement, utilisés comme unité de compte, moyen d’échange et stockage de valeur.

Dans la liste des stablecoins, les plus populaires sont le Tether (USDT), Dai (DAI), USD Coin (USDC), TrueUSD (TUSD) et Paxos Standard (PAXOS) parmi plusieurs centaines.

En revanche, contrairement à certaines devises fiat qui sont très susceptibles à l’inflation et contrairement aux crypto monnaies comme le Bitcoin (BTC) ou l’Ethereum (ETH) qui sont bien connues pour être hautement volatiles, les stablecoins sont conçus pour maintenir leur valeur ou atteindre un prix stable. Il y a quatre moyens d’arriver à ce résultat.

Comment fonctionnent les stablecoins ?

Pour atteindre la même stabilité de prix que les les monnaies fiat avec les crypto monnaies, les stablecoins ancrent leur valeur à l’aide de différents mécanismes. Examinons les quatre catégories de stablecoins.

1. Stablecoins avec collatéral en fiat

Ce type de stablecoin est garanti par une devise nationale existante, comme le dollar américain (USD), souvent avec un taux de 1:1. Cela signifie que l’équivalent en devise fiat est détenu comme collatéral pour chaque jeton émis. Un bon exemple est le Tether (USDT), où 1 USDT vaut toujours 1 USD.

Les stablecoins garantis en fiat sont les plus populaires et les plus largement utilisés aujourd’hui dans la sphère crypto. Cependant, ils sont considérés comme cibles possibles de fraude, car ils sont émis par des entités et des groupes centralisés ayant leurs propres règles et protocoles. C’est pour cette raison que vous devez impérativement trouver un émetteur en qui vous pouvez avoir confiance.

2. Stablecoins avec collatéral en marchandise

Ces stablecoins ressemblent aux jetons garantis en fiat, mais ce type utilise d’autres sortes de biens interchangeables comme collatéral plutôt que des devises fiat. Cela comprend les minéraux et métaux précieux comme l’or, l’argent ou le diamant, des ressources de valeur comme le pétrole et le gaz naturel, des propriétés de luxe, etc. Un bon exemple est le Petromoneda ou Petro (PTR), une crypto monnaie vénézuélienne garantie par le pétrole.

3. Stablecoins avec collatéral en crypto monnaie

Dans ce cas, au lieu d’utiliser des devises fiat, le stablecoin est garanti par des crypto monnaies. Comme il utilise des crypto monnaies comme collatéral, l’ensemble du processus fonctionne sur la blockchain de manière décentralisée. Souvent, les stablecoins garantis en crypto sont ancrés avec un taux de 1:2.

En raison de la nature hautement volatile des crypto monnaies, une grande quantité de crypto monnaies est détenue comme collatéral pour chaque stablecoin. De cette manière, l’offre des stablecoins ne sera pas affectée par des fluctuations extrêmes des prix. Un exemple est le Dai (DAI), garanti par un collatéral sur la plateforme Maker.

Toutefois, en raison de la complexité des crypto monnaies, ce type de stablecoin est moins populaire que les stablecoins garantis en fiat. En raison de la grande quantité détenue en réserve, ils sont également appelés « hyper-collatéralisés. »

4. Stablecoins algorithmiques

Également appelés non-collatéralisés, ces stablecoins ne sont garantis ni en fiat ni en crypto. Ils utilisent plutôt un mécanisme de fonctionnement ou un algorithme pour maintenir leur stabilité. Des smart contracts gèrent l’offre et la demande et garantissent la stabilité de prix du stablecoin.

Le système algorithmique génère de nouveaux jetons si la valeur d’échange du stablecoin est trop élevée. Sinon, le système rachète des jetons sur le marché pour réduire l’offre en circulation. Par exemple, Primecoin (XPM) et le défunt Basis. Ce stablecoin semble le plus compliqué des quatre, mais les systèmes algorithmiques sont assez semblables aux processus des banques centrales dans la gestion de l’offre.

Pourquoi les stablecoins sont importants ?

Comme les milliers de crypto monnaies disponibles sur le marché, les stablecoins visent à offrir des fonctions améliorées des monnaies traditionnelles dans le monde entier. Examinons quelques uns de leurs avantages significatifs.

1. Stabilité de prix

Les stablecoins sont conçus pour avoir une valeur stable dans le temps. C’est pourquoi de nombreux investisseurs et amateurs de crypto les considèrent comme un bien refuge idéal. La valeur de la monnaie fiat et des principales crypto monnaies peut exploser ou plonger en l’espace d’une seule journée, c’est pourquoi les stablecoins sont une excellente option si vous souhaitez trouver un moyen de préserver votre richesse. Vous pouvez stocker votre richesse dans un bien sans danger de pertes en cas d’inflation.

2. Confidentialité et décentralisation

D’après ce que nous venons de voir, les stablecoins sont un type de crypto monnaie. Cela signifie qu’ils partagent les mêmes systèmes et la même technologie puissante qui fait fonctionner les autres cryptos. En revanche, bien que les crypto monnaies soient décentralisées par nature, il se peut qu’un lien avec le système bancaire d’une devise fiat soit toujours nécessaire. D’un autre côté, cela peut être un bon tremplin pour ceux qui ne veulent pas encore se lancer à fond dans la crypto.

3. Devise programmable

Les stablecoins sont programmables et peuvent être conçus pour répondre aux besoins de l’utilisateur, étant donné qu’ils existent sous forme de code. Les programmes de fidélité ou de récompense sont un bon moyen de mettre cela en pratique. Si une entreprise construit un programme sur la base de leur stablecoin, ils peuvent créer une application où les utilisateurs peuvent facilement et rapidement vérifier leurs stablecoins et leurs récompenses en même temps.

Profitez du meilleur des deux univers

En plus des avantages mentionnés ci-dessus, les stablecoins peuvent également faciliter des paiements plus rapides et moins onéreux. Grâce à leur nature numérique à base de technologie blockchain, vous pouvez envoyer et recevoir des paiements partout dans le monde en quelques clics depuis votre téléphone. Vous pouvez également consulter votre solde et vos transactions en temps réel.

Les crypto monnaies se développent aujourd’hui à vitesse grand V dans différents secteurs et les biens numériques comme les stablecoins peuvent jouer un rôle prépondérant dans notre transition vers le monde numérique. Que ce soit en protégeant notre argent des effets négatifs des fluctuations de marché ou en facilitant des paiements numériques sécurisés, adaptables et plus rapides, les stablecoins peuvent nous aider à atteindre la stabilité financière et à contrecarrer la volatilité dont beaucoup ont peur.

Êtes-vous prêt à profiter du meilleur des deux univers ? Lancez-vous aujourd’hui et achetez des USDT maintenant !