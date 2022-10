Quelle est la première chose que vous faites quand vous commencez votre journée ? Nous ne savons pas pour vous, mais nous sommes nombreux à consulter nos téléphones. Combien de likes mon post a-t-il obtenu pendant que je dormais ? Que font mes amis aujourd’hui ? Pourquoi pas quelques vidéos TikTok amusantes avant de commencer ma routine matinale ?

À ce stade, on peut raisonnablement dire que les médias sociaux jouent un rôle massif dans notre vie quotidienne. C’est notre façon de nous connecter avec nos proches, de nous tenir au courant des actualités, ou même simplement de passer le temps. Si quelque chose n’est pas à la tendance sur les médias sociaux, alors est-ce que c’est vraiment en train de se passer ? Blague à part, vous savez probablement que l’impact des médias sociaux atteint de nouveaux sommets, et maintenant, on peut raisonnablement dire qu’il pourrait même affecter les prix des crypto monnaies.

Tout a commencé sur les forums qui discutaient des humbles débuts de la crypto monnaie. Désormais, le sujet fait les gros titres de nos applications de réseaux sociaux préférées. Avec des crypto monnaies populaires comme Bitcoin (BTC) et Ethereum (ETH) atteignant régulièrement des sommets historiques, il n’est pas du tout difficile de croire que ces monnaies numériques sont à la tendance.

La relation complexe des médias sociaux avec le monde de la crypto

Avant que les réseaux sociaux ne s’épanouissent pour atteindre leur développement florissant actuel, leurs créateurs n’avaient pas reçu grand-chose en retour pour leur contenu. Bien sûr, les plateformes de médias sociaux ont fait leurs bénéfices, mais les créateurs eux-mêmes ne profitaient pas beaucoup de leur travail et de leur créativité. Ce sont ces circonstances qui avaient rendu les crypto monnaies si attrayantes pour les créateurs de contenu : elles leur donnaient un autre moyen d’être rémunérés pour leur travail.

Maintenant, avançons un peu vers une époque où les médias sociaux ont beaucoup plus de pouvoir dans notre société. Aujourd’hui, les médias sociaux sont une arme à double tranchant qui peut aider ou nuire aux prix des cryptos. Les médias sociaux ont ce pouvoir car ils brossent le portrait des crypto monnaies aux masses. Si la photo est flatteuse, cela pourrait faire grimper les prix. Cependant, s’il s’agit d’une représentation négative, cela pourrait faire baisser les prix. En d’autres termes, les médias sociaux ont le pouvoir de contrôler l’humeur des investisseurs. Lorsque vous prenez en compte la volatilité des crypto monnaies et la forte utilisation de plateformes comme Facebook, Instagram, Twitter et TikTok, vous pouvez voir comment les médias sociaux peuvent jouer un rôle important.

Le pouvoir de la tendance

En juillet 2020, il y a eu une étrange flambée du prix du Dogecoin (DOGE) à cause d’une tendance TikTok. Un utilisateur nommé jamezg97 a téléchargé l’une des premières vidéos TikTok pro-Dogecoin, ce qui a finalement fait grimper son prix en flèche. C’était certainement l’une des tendances les plus étranges de 2020 en matière de crypto monnaies, mais elle a manifestement montré le véritable pouvoir des médias sociaux dans cet espace.

Un exemple plus récent vient de Tesla et de son fondateur, Elon Musk. Début février 2021, Tesla, une entreprise de voitures électriques et d’énergie propre, a annoncé qu’elle avait acheté pour 1,5 milliard USD de BTC. La société a indiqué que cet achat avait pour but d’apporter « une plus grande flexibilité pour promouvoir la diversité et maximiser la rentabilité » de leur trésorerie. Ils ont également indiqué qu’ils accepteraient des BTC en échange de leurs produits, devenant ainsi le premier grand constructeur automobile à le faire.

Après cela, le BTC a atteint un sommet historique et a dépassé pour la première fois la barre des 44 000 USD. C’est même arrivé au point où Elon Musk a ajouté « #bitcoin » à sa bio Twitter, provoquant un engouement sur le marché. Comme nous le savons tous, le prix du bitcoin a fini par atteindre la barre des 58 000 USD (un record absolu à l’époque) et a continué à choquer les gens du monde entier… jusqu’à ce qu’Elon Musk s’implique à nouveau.

À un moment donné, grâce à son gros achat de BTC, Elon Musk était la personne la plus riche du monde. Cependant, au moment de la rédaction de cet article, il ne possède plus ce statut. Vous vous demandez peut-être : que s’est-il passé ? Eh bien, il a tweeté à propos de la hausse des prix du BTC et de l’ETH, en disant que leurs prix « semblent vraiment élevés ». Le prix du bitcoin a chuté après un Tweet.

That said, BTC & ETH do seem high lol — Elon Musk (@elonmusk) February 20, 2021

Nous ne pouvons pas supposer que ce Tweet est la seule raison pour laquelle le Bitcoin a plongé après cela mais, à ce stade, il peut être difficile de croire qu’il s’agit d’une simple coïncidence.

L’aubaine de Dogecoin et les aventures d’Elon Musk sont des exemples parfaits de la façon dont les médias sociaux peuvent affecter l’humeur des investisseurs et, à leur tour, affecter le prix des crypto monnaies. Il y a probablement d’autres facteurs, mais les médias sociaux sont peut-être le plus flagrant.

Le nom du jeu

En gros, ce que nous essayons de dire, c’est que les médias sociaux sont puissants. Cependant, nous devons garder à l’esprit qu’il est possible que les tweets ou les vidéos Tiktok fassent partie d’un stratagème pour faire grimper les prix des crypto monnaies. Néanmoins, il est temps que nous reconnaissions le véritable pouvoir des médias sociaux et que nous acceptions que peu importe la qualité d’un post, il a le potentiel d’affecter le marché.

Cela dit, nous pensons que les médias sociaux joueront un rôle considérable dans la phase de maturation de la crypto monnaie en raison de leur pouvoir éducatif. Il existe désormais des comptes uniquement dédiés à l’éducation des gens sur les merveilles que les crypto monnaies peuvent apporter au monde. Dans l’espace des crypto monnaies, éducation est le nom du jeu. La pléthore de groupes et de chaînes de médias sociaux qui y sont consacrés est étonnante, et nous avons hâte de la voir se développer encore plus.

*Avis de non-responsabilité : Le contenu de cet article est fourni à titre informatif uniquement. Les opinions exprimées ici ne sont pas destinées à être considérées comme des conseils financiers, d’investissement ou tout autre conseil et ne reflètent pas l’opinion de Paxful.