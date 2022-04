Beaucoup d’entre nous savent ce que ça fait d’entendre : si tu avais investi en Bitcoin (BTC) au début, tu serais probablement millionnaire aujourd’hui. Ça fait mal, mais on ne peut vraiment rien y faire, sauf si vous avez une machine à voyager dans le temps.

Lorsque le BTC est apparu, beaucoup de personnes ne savaient pas ce que c’était. Cependant, quelques personnes ont reconnu le diamant qui s’y cachait et ont investi vraiment au tout début. Ces personnes sont devenues des baleines de Bitcoin, un terme fréquemment utilisé pour désigner les personnes ou groupes qui détiennent une grande quantité de crypto.

On peut alors se demander : qui détient le plus de bitcoins ? Pour le savoir, il nous faut rechercher des personnes ou des entreprises et des adresses de portefeuille.

Personnes qui détiennent le plus de bitcoins

Satoshi Nakamoto

Vu qu’on parle du Bitcoin, comment laisser de côté son mystérieux créateur ? Satoshi Nakamoto a écrit le livre blanc intitulé Bitcoin: a Peer-to-Peer Electronic Cash (Bitcoin : la monnaie électronique de pair à pair) qui a servi de base au développement et à la sortie du réseau Bitcoin.

Le Genesis Block (ou bloc 0) est apparu en 2009 et Nakamoto a continué de travailler activement avec l’équipe de développement jusqu’à son retrait du projet un an et demi plus tard. Jusqu’à ce jour, personne ne connait l’identité réelle de Satoshi Nakamoto, bien que de nombreuses personnes prétendent être le vrai Nakamoto.

Nakamoto était l’un des premiers à miner du Bitcoin, mais il ne les a pas retirés, ce qui signifie qu’il possède une quantité énorme de BTC, environ 1 million de BTC selon certaines estimations.

Tyler et Cameron Winklevoss

Connus pour leur fameux procès Facebook contre Mark Zuckerberg, les jumeaux Winklevoss se sont fait un nom dans le secteur de la crypto monnaie. L’argent qu’ils ont gagné lors de leur accord amiable non révélé, des millions, a été investi en crypto monnaies. Ils possèderaient aujourd’hui près de 1 % de tous les BTC en circulation.

Tyler et Cameron Winklevoss ont également lancé Gemini, un des premiers échanges de crypto réglementés, dans l’espoir de bâtir un écosystème qui attirerait davantage d’investisseurs Bitcoin institutionnels et de spéculateurs sur séance.

Barry Silbert

Barry Silbert est le PDG et fondateur du groupe Digital Currency Group, une société de capital-risque axée sur le marché des devises numériques. Silbert est aussi appelé le Roi de la Crypto, car sa société était l’une des premières à investir dans plus de 100 entreprises Bitcoin.

La fiducie d’investissement en Bitcoin de Silbert a déclaré avoir atteint les 100 000 BTC en 2014.

Blythe Masters

Précédemment la directrice générale de J.P. Morgan Chase, Blythe Masters a servi comme PDG de Digital Asset Holdings en 2014. Digital Asset développe des outils de traitement à base de chiffrement qui améliorent le trading de Bitcoin dans les domaines de l’efficacité, de la sécurité, de la vitesse de règlement et de la conformité.

Madame Masters continue de guider les entreprises vers la blockchain, les services financiers et la technologie. La valeur exacte de son patrimoine est inconnue, mais des rapports existent sur ses investissements massifs dans les entreprises avec lesquelles elle travaillait, et elle demeure l’une des femmes les plus influentes dans le secteur.

Dan Morehead

Fondateur de Pantera Capital, l’une des premières entreprises d’investissement à se concentrer sur les crypto monnaies, Dan Morehead était trader pour Goldman Sachs. Il a lancé Pantera en 2013 et en 2018 il était l’un des plus gros détenteurs institutionnels de crypto.

Pantera a investi dans de nombreuses sociétés d’investissement, des échanges et des services de trading, et la société a rapporté plus de 10 000 % de revenus en 2018.

Bien que la valeur exacte des biens de Morehead reste inconnue, il doit avoit des millions si ce n’est davantage.

Entreprises qui possèdent de grandes quantités de Bitcoin

De grandes entreprises ont également remarqué le Bitcoin et certaines possèdent des millions de dollars ou plus en BTC. D’après les données fournies par Bitcoin Treasuries, voici les trois entreprises qui dominent le secteur :

MicroStrategy

MicroStrategy est une entreprise qui fournit des services sur le cloud, une veille économique et un logiciel mobile. Elle a été fondée en 1989 par Michael J. Saylor, Sanju Bansal et Thomas Spahr.

Ils sont actuellement au top de la liste avec 105 085 BTC, soit plus de 5 milliards de dollars ou 0,5 % de l’offre limite de 21 millions de bitcoins.

Tesla

À ce jour, tout le monde sait qu’Elon Musk, le fondateur de Tesla, fait du bruit dans l’univers des crypto monnaies.

D’après un document de la SEC, le fabricant de véhicules électriques Tesla a rejoint les entreprises qui détiennent des BTC. Le document révèle que la société a investi un total de 1,5 milliards de dollars en Bitcoin, soit environ 7,7 % des 19,384 milliards de fonds en espèces de l’entreprise au 4e trimestre 2020. Le document révèle également que l’achat visait à maximiser les revenus et à diversifier les fonds disponibles.

Tesla possède 42 902 BTC, soit environ 2,1 milliards USD ou 0,204 % de l’offre limite de 21 millions de BTC.

Galaxy Digital Holdings

Galaxy Digital Holdings est une banque d’affaire axée sur la crypto et une société d’investissement visant à institutionnaliser le secteur de la blockchain et des biens numériques. Ils proposent des services de gestion de biens, d’investissement, de conseil et de trading.

Galaxy Digital Holdings possède 16 400 BTC, environ 800 millions USD ou 0,078 % de l’offre limite de 21 millions de bitcoins.

Adresses de bitcoin les plus riches

Si vous pensez que les entreprises qui possèdent des BTC ont beaucoup, attendez de voir les adresses Bitcoin les plus riches au monde :

Adresse BTC Qté de BTC Valeur en USD (à la publication) % de l’offre totale 34xp4vRoCGJym3xR7yCVPFHoCNxv4Twseo 299 427 BTC 9 850 549 446,00 USD 1,6 % bc1qgdjqv0av3q56jvd82tkdjpy7gdp9ut8tlqmgrpmv24sq90ecnvqqjwvw97 163 011 BTC 5 362 735 878,00 USD 0,8693 % 1P5ZEDWTKTFGxQjZphgWPQUpe554WKDfHQ 115 613 BTC 3 803 436 474,00 USD 0,6166 % 35hK24tcLEWcgNA4JxpvbkNkoAcDGqQPsP 103 452 BTC 3 403 363 896,00 USD 0,5517 % 37XuVSEpWW4trkfmvWzegTHQt7BdktSKUs 94 505 BTC 3 109 025 490,00 USD 0,5040 % 38UmuUqPCrFmQo4khkomQwZ4VbY2nZMJ67 85 064 BTC 2 798 435 472,00 USD 0,4536 % 1FeexV6bAHb8ybZjqQMjJrcCrHGW9sb6uF 79 957 BTC 2 630 425 386,00 USD 0,4264 % 3LYJfcfHPXYJreMsASk2jkn69LWEYKzexb 73 601 BTC 2 421 325 698,00 USD 0,3925 % bc1qa5wkgaew2dkv56kfvj49j0av5nml45x9ek9hz6 69 370 BTC 2 282 134 260,00 USD 0,3700 % 3Kzh9qAqVWQhEsfQz7zEQL1EuSx5tyNLNS 65 001 BTC 2 138 402 898,00 USD 0,3466 %

Ces adresses ne sont que des suites de chiffres et de lettres mais bon sang elles sont remplies de BTC.

Le futur du Bitcoin

Ce sont des baleines qui nous côtoient dans ce vaste océan, devrions-nous avoir peur ? Qui sait ? Il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte, mais ce qui est sûr, c’est que ces baleines de Bitcoin ont reconnu la valeur du BTC bien avant nous.

Avec plus de 12 années d’existence, le Bitcoin a enfin atteint le grand public. Tout le monde en a entendu parler mais tout le monde ne sait pas encore comment l’utiliser.

Nous avons discuté précédemment de la manière dont le BTC peut servir de stockage de valeur et peut-être que ces baleines l’ont découvert avant nous. Mais maintenant, de plus en plus de personnes le reconnaissent également et le BTC commence à dépasser son objectif d’investissement.

Bitcoin commence à développer de réels cas d’utilisation comme moyen de paiement plus efficace, pour envoyer de l’argent à moindre frais et comme moyen de préservation de la richesse.

Alors que toutes ces baleines de Bitcoin se rallient derrière BTC, cela est peut-être le signal d’une révolution de ce bien numérique. À ce jour, il est difficile de prédire quand le Bitcoin aura vraiment le statut d’adoption par le grand public, mais les entreprises et certains des individus les plus influents au monde s’y intéressant est un bon signe.

Vous pensez peut-être qu’il est trop tard, mais nous sommes ici pour vous dire le contraire. L’adoption est en croissance mais le changement prend du temps et on en est toujours au début.