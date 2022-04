Le Bitcoin (BTC) a déjà 12 ans, mais cette crypto monnaie peut toujours être considérée comme dans ses balbutiements. Nous en avons appris beaucoup depuis sa création, mais il reste énormément à découvrir. Notre crypto préférée est devenue très spéciale, permettant des cas d’utilisation réels qui se sont avérés utiles dans des domaines indispensables. Bienvenue au réseau Bitcoin Lightning.

Ces 12 dernières années, nous avons découvert que le BTC doit s’améliorer dans divers domaines. Le domaine principal qui revient toujours est la scalabilité. À ce jour, la blockchain Bitcoin permet de créer un nouveau bloc toutes les 10 minutes. Ça peut sembler pas mal, mais des problèmes surviennent lorsque trop d’utilisateurs veulent utiliser le réseau en même temps. En effet, les transactions prennent plus de temps et coûtent plus cher.

Heureusement, le problème est bien connu et de nombreux développeurs travaillent à trouver une solution. L’une des solutions remarquables consiste à ajouter le réseau Bitcoin Lightning.

C’est quoi le réseau Lightning?

Le réseau Bitcoin Lightning est une solution de deuxième niveau et hors-chaîne permettant de résoudre le problème de scalabilité. Cela signifie que Lightning est une seconde couche ajoutée au-dessus de la blockchain BTC. Il a ses propres nodes et logiciels pour communiquer avec la blockchain principale au moyen de mini-ledgers appelés channels.

Grâce à sa construction au-dessus de la chaîne existante et à son utilisation de smart contracts, le réseau Lightning permet d’accélérer les transactions et de réduire les frais associés. C’est comme avoir une déviation personnelle pour des transactions BTC plus rapides et moins chères. Pour maintenir la sécurité de ces channels, le réseau utilise ce qu’on appelle des Hash Timelock Contracts (HTLC), qui permettent aux utilisateurs de définir certaines conditions afin d’éviter les arnaques.

Pour vous permettre de mieux comprendre le fonctionnement du réseau Bitcoin Lightning, imaginons un scénario réel : David souahite envoyer des Bitcoins à Billy avec le réseau Lightning. Pour créer un channel, ils doivent tous les deux déposer des BTC pour le financer. Disons qu’ils contribuent 6 BTC chacun. Cela fait un solde total de 12 BTC pour le channel.

Dès que le channel est créé, on peut ouvrir la diversion. Ils peuvent maintenant effectuer autant de transactions qu’ils le souhaitent entre eux, tant que la transaction ne dépasse pas le solde du channel. Si Billy reçoit 2 BTC, David se retrouvera avec 4 BTC et Billy avec 8 BTC. Ils peuvent continuer aussi longtemps qu’ils le souhaitent. Lorsqu’ils auront décidé d’arrêter, le channel sera publié et la chaîne principale sera mise à jour.

C’est comme ajouter un raccourci sur votre téléphone. C’est mieux pour les personnes et les boutiques que vous appelez fréquemment.

L’importance du réseau Lightning

Lorsque vous créez un channel avec quelqu’un, vous pouvez effectuer des milliers de transactions, le tout plus rapidement et à moindres frais.

L’importance véritable du réseau Lightning est sa capacité à effectuer des micro paiements plus efficacement, ce qui est très difficile à faire avec la blochcain BTC principale depuis beaucoup de temps. Imaginez devoir payer plus de frais que le coût de la transaction. Cela peut être frustrant et repousser l’idée du Bitcoin en général pour beacoup de gens.

Le réseau Bitcoin Lightning résout ce problème. Avec votre propre diversion personnelle, vous pouvez envoyer à partir de 1 satoshi sans vous soucier des frais de transaction. En comparaison avec la chaîne principale, qui exige un minimum de transaction de 0,0000055 BTC, il est facile de voir que Lightning peut changer les points de vue sur l’utilisation du BTC pour les micro transactions.

Si la majorité des utilisateurs BTC actuels adoptent le réseau Lightning, cela pourrait libérer la chaîne principale pour les plus grosses transactions et permettre à ceux qui ont besoin d’utiliser la chaîne principale de réduire leurs frais ainsi que les temps de traitement.

Cas d’utilisation du réseau Lightning

Vous comprenez désormais les implications importantes du réseau Bitcoin Lightning et vous vous demandez probablement comment il peut affecter votre quotidien. Pour vous aider à mieux comprendre son importance, nous vous présentons ici deux cas d’utilisation du réseau Lightning :

✍️ Un nouveau modèle de paiement pour les créateurs de contenu

Grâce à des micro paiements plus efficaces, tous les créateurs de contenu peuvent recevoir leurs redevances en Bitcoin, plus rapidement et à moindres frais. Cela inclut les créateurs comme les streamers, les artistes, les bloggers et bien d’autres



🔁 Envoyez et recevez de l’argent avec votre famille et vos amis

Vous aimeriez envoyer et recevoir de l’argent instantanément et en toute confidentialité ? Essayez le réseau Bitcoin Lightning pour simplifier ces transactions.



👏 Effectuez des dons à vos organisations ou personnalités Internet préférées

Vous souhaitez montrer votre soutien selon vos moyens ? Le réseau Lightning est fait pour vous. Effectuez de petits paiements quasiment instantanés sans frais ajoutés.

Intégration du réseau Lightning sur Paxful

Nous avons récemment intégré le réseau Lightning à la plateforme Paxful. Vous pouvez l’essayer par vous-même et effectuer des transactions à la vitesse de l’éclair. Voici comment procéder :

Commencez par ouvrir votre Portefeuille Cliquez sur l’onglet Lightning Si vous envoyez de l’argent, cliquez sur Envoyer , collez la facture du destinataire, puis cliquez sur Payer Si on vous envoie de l’argent, cliquez sur Recevoir pour générer une facture

C’est aussi simple. Grâce à cette nouvelle fonction, vous pouvez envoyer et recevoir des paiements plus efficacement. C’est parfait pour les patrons d’entreprise qui cherchent à accepter des paiements en BTC. Rendez-vous sur notre base de connaissance pour en savoir plus sur le réseau Lightning sur Paxful.

Vous aimeriez voir un exemple réel du réseau Lightning ? Consultez le journal Lightning pour voir comment Bri et Renata explorent le Salvador en utilisant uniquement leurs portefeuilles Bitcoin.

Prévision du jour

Il y a un an, le réseau Lightning n’était qu’un rêve que les enthousiastes ne pouvaient qu’espérer voir dans la vie réelle. C’était alors une bonne idée qui restait à mettre en oeuvre à grande échelle.

Cependant, l’histoire est bien différente aujourd’hui. Avec des plateformes qui intègrent le réseau Lightning à leurs systèmes, ce qui n’était qu’un rêve est désormais la réalité. Il ne nous reste qu’à regarder le reste du monde adopter cette technologie pour créer la vraie révolution.