À l’heure actuelle, il existe déjà des milliers de crypto monnaies, et d’autres sont en préparation. Vous êtes-vous déjà demandé comment certaines de ces nouvelles cryptos ont vu le jour ?

Bien que nous ne puissions pas parler pour toutes les cryptos, certaines des plus grosses crypto monnaies, dont Ethereum (ETH), sont issues d’offres initiales de jetons (ICO).

Que sont les ICO et comment fonctionnent-elles ?

Une offre initiale de jetons (ICO) est comme une collecte de fonds pour les crypto monnaies. Les gens mettent de l’argent dans le développement de la crypto et en retour, ils sont récompensés par de nouveaux jetons. Ensuite, les ICO prennent l’argent collecté et l’utilisent pour le développement de leur jeton.

Lorsqu’une offre initiale de jetons commence, un livre blanc complet est publié, décrivant le projet, le besoin auquel il répondra une fois terminé, la quantité d’argent dont il a besoin, le nombre de jetons que les développeurs conserveront, le type de fonds qui sera accepté et la durée de la campagne. Pendant cette campagne, les partisans du projet achètent des jetons en utilisant des crypto monnaies ou des devises fiat.

Supposons que le projet parvienne à réunir suffisamment d’argent dans un délai donné (ICO réussie). Dans ce cas, les fonds collectés seront utilisés pour poursuivre les objectifs du projet. Cependant, si le projet n’atteint pas les fonds minimums (campagne ICO infructueuse), les fonds peuvent revenir aux investisseurs.

Ce type de campagne a été popularisé en 2014 lorsqu’il a été utilisé pour aider à développer l’ETH. Depuis, des centaines d’autres offres initiales de jetons ont cherché à être financées.

Beaucoup de gens comparent les ICO aux offres publiques initiales (IPO), et d’une certaine façon, elles sont assez similaires. C’est juste que les offres initiales de jetons sont l’équivalent de l’industrie des crypto monnaies. Cependant, les objectifs et les situations des deux sont généralement différents. Les ICO sont plus généralement un mécanisme de collecte de fonds, tandis que les IPO sont utilisées pour les entreprises déjà établies qui cherchent à vendre la propriété partielle de l’entreprise pour obtenir des fonds.

Si vous achetez des actions lors d’une IPO, cela signifie essentiellement que vous possédez un pourcentage de l’entreprise. D’autre part, si vous achetez des jetons d’une ICO, cela ne signifie pas nécessairement que vous possédez une partie du projet.

Comment sont réglementées les ICO ?

Les offres initiales de jetons sont réglementées différemment selon l’endroit où vous vous trouvez dans le monde. Par exemple, aux États-Unis, les ICO sont totalement légales. Cependant, la Securities and Exchange Commission (SEC) utilise un mécanisme appelé le Test de Howey pour voir si l’ICO est une offre de titres réglementée ou non. Les règlements de l’Union européenne reflètent aussi étroitement l’approche américaine.

Le test de Howey détermine si une transaction est considérée comme un « contrat d’investissement » et donc soumise à la loi et aux règlements sur les titres. Si une ICO est considérée comme un contrat d’investissement selon le test de Howey, elle peut être réglementée comme n’importe quelle autre action publique, enregistrée, et doit suivre des lois strictes sur les titres.

En gros, tout cela signifie que même si les ICO ne sont pas toutes réglementées, la SEC peut toujours intervenir. Prends l’incident de Telegram comme exemple. En 2018-2019, le groupe Telegram a levé 1,7 milliard de dollars dans une ICO. Cependant, la SEC s’est opposée à leurs activités en raison de défaillances d’enregistrement présumées de l’équipe de développement.

En mars dernier, le tribunal du district sud de New York a émis une injonction préliminaire. Suite à cette injonction, Telegram a dû rendre 1,2 milliard de dollars aux investisseurs, puis payer une amende civile de 18,5 millions de dollars.

Quels sont les risques d’une ICO ?

Comme avec presque tout ce qui se trouve sur le marché des crypto monnaies, les ICO comportent des risques certains, tant pour les acheteurs que pour les organisateurs.

Bien que davantage de régulateurs tentent de trouver des moyens de réglementer les crypto monnaies, le marché est encore très peu réglementé. Il n’y aura personne pour vous aider si l’ICO dans laquelle vous avez investi s’avère être une arnaque ou si le projet échoue. Les organisateurs d’ICO, en revanche, peuvent tomber dans un piège par le biais des règlementations financières.

En tant qu’investisseur, voici quelques risques à prendre en compte :

Le battage médiatique peut parfois dépasser sa valeur réelle.

Vous courez le risque d’investir dans une fraude ou un système de pump and dump.

Il peut parfois être difficile d’obtenir une vue d’ensemble complète d’une ICO avant d’investir.

Le prix des jetons peut être purement spéculatif et de fortes fluctuations sont possibles.

La transparence sur les progrès et les problèmes rencontrés par un projet est parfois limitée.

En tant qu’organisateur, voici quelques risques que vous devez connaître :

L’incertitude des règlementations peut entraîner des amendes, des coûts ou des pénalités supplémentaires.

Vous n’avez que peu ou pas d’informations sur les détenteurs de jetons.

Vous assumez la responsabilité si la sécurité du projet est mise en péril et nuit finalement aux investisseurs.

L’intérêt pour les ICO est en baisse depuis 2018.

Les acheteurs comme les organisateurs sont confrontés à des risques qu’ils doivent soigneusement mesurer avant d’investir de l’argent ou du travail.

Comment repérer les ICO frauduleuses

Malheureusement, il existe de nombreux escrocs qui n’attendent que d’attirer des victimes sans méfiance pour investir dans une mauvaise offre. Si vous voyez un projet dans lequel vous êtes intéressé(e) à investir, faites attention aux signaux d’alarme éventuels :

Les personnes de l’équipe de développement utilisent de faux profils de médias sociaux ou de fausses identités

Le livre blanc et le modèle commercial ne sont pas réalistes

Il n’y a pas de prototype fonctionnel

La feuille de route de l’équipe de développement n’est pas claire

L’équipe manque d’expérience pertinente

Le code de l’équipe n’est pas transféré sur GitHub

Le travail de relations publiques n’est pas crédible, ou il n’y a aucune mention positive du projet

L’équipe n’utilise pas de portefeuille escrow pour remettre les fonds des investisseurs aux développeurs uniquement si des critères spécifiques sont remplis

Ce ne sont que quelques signaux d’alarme, alors soyez toujours sur vos gardes avant d’investir.

Il y a des risques, mais aussi des récompenses

En effet, les offres initiales de jetons frauduleuses ne sont pas rares, mais cela ne signifie pas que toutes les ICO doivent être évitées. Il y a toujours d’excellents projets, et vous devrez simplement faire vos recherches pour savoir si l’ICO est crédible ou non. Si vous trouvez une bonne ICO, vous pourriez avoir la chance d’entrer sur un marché dès le début, et s’il s’avère fructueux, vous pourriez faire de gros bénéfices !

Essayez d’identifier les signaux d’alarme le plus tôt possible pour rester en sécurité. N’oubliez pas que dans cet espace, la connaissance est le pouvoir et que plus vous en savez, plus vous serez en sécurité.

* Le contenu de cet article est à titre informatif uniquement. Vous ne devez pas interpréter ces informations ou autres éléments comme des conseils juridiques, fiscaux, d’investissement, financiers ou autres.