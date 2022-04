Vous êtes-vous déjà senti bombardé par les réseaux sociaux ? Chaque fois que vous êtes sur Twitter ou YouTube, il semble que les publicités ne cessent de s’enchaîner, n’est-ce pas ? Et avec toutes ces publicités, il semblerait que vous deviez être plus attentif que jamais contre les arnaques. Rassurez-vous, vous n’êtes pas le seul dans cette situation.

Ces dernières années, la croissance des réseaux sociaux a poussé les arnaques au niveau supérieur. Cela est dû à la capacité des réseaux sociaux à influencer notre perception des investissements potentiels. Il est donc important d’être prudent avec les influenceurs crypto et toute promesse de richesse au moyen d’altcoins suspects. Certaines de ces méthodes sont le pump-and-dump. Si vous ne voulez pas tomber victime d’un rug pull, continuez la lecture. Pour vous tenir informé, nous allons vous expliquer ce qu’est le pump-and-dump et comment cela fonctionne.

Le pump-and-dump crypto, c’est quoi ?

Le pump-and-dump est un type d’arnaque basé sur un battage médiatique et une campagne de désinformation liés à un altcoin, un jeton ou un coin qui n’a pas d’utilisation connue immédiate. Les arnaqueurs accumulent généralement de larges quantités de coins lorsque le prix est faible, avant de faire augmenter le prix avec une campagne marketing sur les réseaux sociaux.

Dans le passé, les pump-and-dump se propageaient de bouche à oreille. Aujourd’hui, avec Internet, la plupart des fausses informations se propagent sur les réseaux sociaux, les forums, dans des vidéos et sur d’autres médias en ligne. Les arnaqueurs travaillent également avec des investisseurs influents qui reçoivent des récompenses monétaires pour faire un battage médiatique de manière à augmenter la valeur d’un coin.

Lorsque le prix atteint le sommet et que la désinformation a causé des achats frénétiques, les arnaqueurs et les influenceurs se débarrassent de toutes leurs cryptos et récupèrent des bénéfices énormes. Cette vente soudaine fait chuter le prix du coin à un niveau bien inférieur au prix initial. La plupart des investisseurs ne seront pas capables de revendre dans les temps et se retrouveront avec un stock de coins. Cela signifie qu’il leur reste des coins inutiles et qu’ils auront perdu leur investissement.

Gardez à l’esprit qu’il existe de nombreux pump-and-dump et qu’ils sont tous illégaux. Ceux qui se font prendre sont sujets à de grosses amendes et autres pénalités.

Pour vous donner une idée de leur fonctionnement, prenons un exemple.

Prenons un jeton imaginaire que nous appellerons MoonSoon mis en avant sur un post Instagram par un influenceur crypto et rappeur populaire du nom de Soup Doge. À la suite du post Instagram de Soup Doge, le prix de MoonSoon explose. Quelques jours plus tard, les développeurs du coin commencent à revendre tous leurs coins. N’ayant pas été averti du danger, vous ne pouvez plus revendre vos coins et le prix de vente initial chute au plus bas. La valeur de votre investissement chute rapidement et vous n’entendez plus jamais parler de MoonSoon. Cet exemple démontre comment beaucoup de personnes se font arnaquer par des influenceurs crypto.

Comment fonctionne le pump-and-dump ?

La question qu’on se pose sur le pump-and-dump est pourquoi il fonctionne si bien ?Les arnaques ont toujours existé alors qu’est-ce qui attire les gens vers le pump-and-dump ? La réponse est simple. Ces arnaques tirent parti de ce qu’on appelle le FOMO, ou la peur de manquer une opportunité. Alors que la désinformation et la frénésie gagnent de l’ampleur, de nombreux investisseurs désireux de gagner de l’argent investissent sans faire de recherches. Ils ne veulent pas manquer une opportunité et achètent sans réfléchir.

ICO et pump-and-dump

Pour gagner encore plus avec le pump-and-dump, les arnaqueurs recherchent des offres initiales de coins (ICO), qui sont semblables à des levées de fonds. Les investisseurs qui croient à un certain jeton n’hésitent pas à mettre de l’argent dans son développement. En échange, ils reçoivent de nouveaux jetons et les ICO utilisent l’argent pour continuer de développer leur coin.

Malheureusement, toutes les ICO ne fonctionnent pas comme cela, certaines sont de pures arnaques. De nombreux arnaqueurs ciblent les investisseurs d’ICO, car ils sont prêts et désireux d’acheter. De plus, il existe des robots appelés « pump bots » qui peuvent acheter et vendre en quelques secondes. Même si une ICO est légitime, ces pump bots peuvent affecter le jeton, les investisseurs, et les prix dès la sortie du jeton grâce à leur fonctionnement et leurs utilisateurs.

Pour comprendre la différence entre une bonne ICO et une fausse ICO, vous devez connaître les composantes d’une ICO. Elle commence généralement par la publication d’un livre blanc qui explique le projet, ses applications ou utilisations, les exigences pour compléter le projet, et les fonds requis.

Une fausse ICO est marquée par ces signaux d’alerte :

Absence de livre blanc

Le modèle du livre blanc n’est pas réaliste

Les auteurs de l’ICO utilisent de fausses identités ou sont connus pour être des escrocs

La feuille de route de l’ICO est vague ou trop générique

Le code de l’ICO semble suspect

Il est difficile de contacter les développeurs pour leur poser des questions

Pump-and-dump historiques

Maintenant que vous savez ce qu’est un pump-and-dump et comment il fonctionne, voici quelques exemples notoires.

FaZe Clan et Save the Kids Crypto : Plusieurs membres de l’organisation d’e-sports FaZe Clan ont soutenu un nouvel altcoin appelé Save the Kids. Ils ont promu la crypto monnaie dans une série de tweets et de vidéos. Des personnes ont acheté le coin et quelques jours plus tard l’altcoin perdait 60 % de se valeur. Les membres de FaZe Clan impliqués ont attiré l’attention sur Save the Kids avant de piéger les investisseurs en revendant leurs coins. Bien que les membres du clan aient nié les accusations, la crypto Save the Kids ressemble trop à une arnaque pump-and-dump. Depuis, les membres du clan impliqués dans l’arnaque ont été suspendus ou supprimés de FaZe Clan.

Tana Mongeau et TitsCoin : L’influente Tana Mongeau a monté une arnaque semblable à celle de FaZe Clan en faisant la publicité de son coin sur Instagram . Pour résumer, c’était bien une arnaque. En d’autres termes, elle s’est vite débarrassée de ces coins après avoir incité les investissseurs à acheter son coin suspect.

Comment éviter de tomber dans le piège des arnaques pump-and-dump

Nous venons de présenter des exemples, les signaux d’alerte et les éléments de base des arnaques pump-and-dump. Voyons maintenant comment éviter ces arnaques. Suivez les conseils ci-dessous pour garder votre argent durement gagné à l’abri des arnaques pump-and-dump.

Faites des recherches

Faire vos propres recherches vous permettra de découvrir ces arnaques pump-and-dump. Si vous souhaitez savoir si un altcoin est une arnaque, consultez le livre blanc et recherchez l’entreprise qui a créé le jeton.

Si c’est trop beau pour être vrai…

Il y a peut-être des exceptions, mais en général si l’offre semble trop intéressante, elle est probablement trop belle pour être vraie. Faites attention aux offres qui semblent offrir tout ce que vous recherchez dans une crypto monnaie.

Vérifiez la source

Lorsqu’un pump-and-dump cherche à attirer des investisseurs, ils poussent des matériels de marketing et des communiqués de presse. Les développeurs peuvent également facilement créer de faux sites Internet et comptes de réseaux sociaux, alors ne présumez pas que tout doit être vrai. Assurez-vous de bien vérifier les sources avec un oeil critique. Trouvez une source d’information fiable avant de vous précipiter dans une offre d’investissement.

Évitez les cryptos de /r/CryptoMoonShots

Si la crypto ou le projet dans le quel vous souhaitez investir est promu dans ce subreddit, c’est probablement une arnaque. CryptoMoonShots est une chambre de résonnance conçue dans le but unique de promouvoir de mauvais coins. Évitez également les coins dont le nom comprend « elon », « safe » ou « moon ».

Comprenez à quoi ressemble un pump-and-dump

Comprendre à quoi ressemble un pump-and-dump vous permettra d’éviter toutes les arnaques. Faites particulièrement attention aux signaux d’alerte mentionnés plus haut et comparez-les à votre investissement potentiel.

Recherchez le passé des personnes impliquées

Rechercher le passé des développeurs vous donnera plus de connaissance sur leurs compétences et leur expérience et vous rendra confiant qu’ils ne cherchent pas à cacher leur identité. La plupart des projets blockchain publient le nom et les photos des développeurs sur leur site Internet, ainsi que leurs pages LinkedIn pour prouver leur légitimité. Cela signifie que si ça se termine en rug pull, vous savez qui est responsable.

Votre sécurité dans l’espace crypto

Le monde des altcoins et des cryptos est récent et se développe rapidement. Il peut être difficile de suivre toutes les arnaques. Que ce soit une arnaque pump-and-dump ou quelque chose d’autre, faites attention aux personnes qui pourraient tirer avantage de vous.

En revanche, ne laissez pas ces arnaques vous distancer de la crypto. Il existe de nombreuses entreprises crypto qui sont à la fois intéressantes et sûres. Vërifiez simplement qu’elles passent vos critères de sécurité et gardez toujours un oeil critique avant de prendre une décision et d’investir. Rappelez-vous, soyez intelligent, assurez votre sécurité et faites vos recherches.

* Ce contenu est à titre informatif uniquement. Vous ne devez pas interpréter ces informations ou autres éléments comme des conseils juridiques, fiscaux, d’investissement, financiers ou autres. Vous devriez effectuer votre propre vérification indépendante des faits et des données et vous pourriez rechercher un conseil professionnel avant de prendre une décision.