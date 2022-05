Le plus-haut actuel du Bitcoin à la date de traduction de cet article (mars 2022) est 68 789,63 USD. C’est impressionnnant, mais le BTC a fait des hauts et des bas pendant plus de dix ans avant de ce prix énorme. Bitcoin (BTC) réussit dans son effort à montrer son potentiel et ses avantages au monde entier, consolidant ainsi sa place dans le monde de la finance.

Cela n’était pourtant pas toujours le cas, alors que le BTC atteignait ses nouveaux plus-hauts jadis considérés impossibles. Regardons le prix initial du Bitcoin, ses fluctuations au cours des années et son prix actuel. Il serait intéressant de regarder l’effet du développement du Bitcoin au fil des années sur la manière dont on évalue la crypto aujourd’hui.

Source: CoinGecko

Sa création et ses débuts

(2008-2013)

Au commencement, l’idée des crypto monnaies était totalement étrange à la population. Elle a été présentée par un internaute anonyme utilisant l’alias Satoshi Nakamoto sur le nom de domaine Bitcoin.org qui a publié le livre blanc Bitcoin le 31 octobre 2008, la date choisie pour l’anniversaire de la création du Bitcoin.

En 2009, le bloc de génèse, c’est-à-dire le premier bloc sur la blockchain Bitcoin, a été créé. À cette époque, la nature du code des premiers 50 BTC ne permettait pas de dépenser la devise. Cependant, la même année, le New Liberty Standard a évalué l’échange de Bitcoin à 1 USD pour 2300,03 BTC.

Deux années plus tard, le Bitcoin atteignait 1 BTC pour 1 USD. En quatre mois, sa valeur est passée à 31,91 USD par BTC. Cela a malheureusement été de courte durée, car quelques jours plus tard sa valeur redescendait à 10,25 USD. C’est à partir de ce moment que le Bitcoin a a gagné sa réputation comme actif trop volatile.

En 2012, le premier halving du Bitcoin s’est produit après avoir créé 210 000 blocs. Les mineurs de Bitcoin recevraient alors 25 BTC au lieu de 50 BTC de récompense. Pour les hodlers, le Bitcoin a démontré être un bon investissement, avec un prix de plus de 200 USD en avril 2013.

Un peu plus tard la même année, les autorités supprimaient le site Silk Road du Dark Web. Plus de 26 000 BTC ont été saisis lors de cette opération, ce qui a fait dégringoler le prix du Bitcoin de 139 USD à 109 USD.

Novembre 2013 a été très volatile pour les hodlers, avec un Bitcoin au prix de l’or à plus de 1000 USD. De nouveau, cela n’a pas duré et le prix est retombé autour des 600 USD où il est resté pendant plusieurs mois.

Identité et développement

(2014-2016)

Dans sa sixième année d’existence, le Bitcoin a fait un grand pas de l’avant lorsque Microsoft a accepté les paiements en Bitcoin. Ce furent les premiers d’une longue liste d’entreprises qui adopteraient éventuellement la devise comme moyen de paiement.

Bien que le BTC n’a pas enregistré de nouveau plus-haut durant cette période, le Bitcoin s’est stabilisé dans les deux années suivantes. Cela a servi à contrer sa réputation antérieure et à montrer aux utilisateurs la capacité de cette devise.

En 2016, le deuxième halving des récompenses de minage de Bitcoin a eu lieu. Au lieu de 25 BTC, les mineurs recevaient alors 12,5 BTC seulement.

Historique des prix du Bitcoin du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016

Source: CoinGecko

Aperçu précoce

(2017-2019)

Les hodlers de Bitcoin ont pu célébrer début 2017 lorsque le Bitcoin a repassé les 1000 USD le 2 janvier. Cela aurait pu être suspect, car le prix est redescendu pendant plusieurs mois avant d’atteindre de nouveau des plus hauts.

En juin 2017, Bitcoin atteignanit les 3000 USD, la première fois sur le marché des cryptos. Cela s’est produit en même temps que les problèmes de scalabilité, ce qui indiquait vraisemblablement l’intention d’adopter la devise pour une utilisation plus quotidienne.

Cela s’est avéré exact, malgré des querelles dans les rangs des fans de crypto. En septembre, Bitcoin a atteint 5000 USD par BTC. La volatilité a ensuite affecté le coin pendant un bon moment, et Bitcoin a retouché les 3000 USD avant de rebondir.

Cette volatilité a été mise sur le compte de la Chine qui avait banni l’utilisation des crypto monnaies pour les transactions et les échanges. Vers le même moment, le PDG de JPMorgan, Jamie Dimon a affirmé que le Bitcoin était une fraude, ce qui n’as pas aidé le prix non plus.

En fin de compte, peu importe. En novembre 2017, le Bitcoin a passé les 10 000 USD et même atteint 11 000 USD. Le plus haut historique de cette année n’est néanmoins arrivé qu’en décembre. Durant le mois, Bitcoin passerait la barre des 20 000 USD. À nouveau, cela n’a pas duré longtemps, avec un retracement du prix de la devise vers les 13 000 USD.

L’explosion du prix en 2017 a été phénoménale, mais cela ne pouvait pas durer pour toujours. Au début 2018, le prix est redescendu à 10 000 USD avec beaucoup de FUD dans le marché.

La même année, Facebook a banni les publicités pour les crypto monnaies et les ICO sur sa plate-forme. En plus de tout cela, une vague de rumeurs indiquait que la Corée bannirait également les crypto monnaies et que la Chine augmenterait ses restrictions déjà en place.

Cette situation s’est poursuivie toute l’année 2018 avec un plus bas du Bitcoin à 5 868 USD. Cette chute non plus ne durerait pas longtemps. La valeur du Bitcoin a commencé une remontée lente mais sûre en 2019 pour atteindre 12 204,08 USD en juin.

Prix du BTC du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019

Source: CoinGecko

Plus-haut historique actuel

(2020-Présent)

Beaucoup se demandaient au début de l’année 2020 où le Bitcoin finirait, avant l’épidémie de coronavirus qui a touché le monde entier. Le début de la pandémie globale a eu un effet négatif sur beaucoup de choses, y compris le BTC dont la valeur a chuté à 6483,72 USD en mars de cette année.

Heuresuement pour les hodlers, cela n’a pas duré bien longtemps. À partir de Mars, la valeur du Bitcoin n’a cessé de grimper au cours des mois qui ont suivi. En décembre 2020, le BTC a atteint 28 768,84 USD et en mars 2021 il s’est posé à 58 734,48 USD.

D’ici à la mi-avril, la valeur du BTC dépassait les 63 000 USD, le plus haut à ce jour. Il aurait pu sembler qu’il s’agissait du pic absolu, mais le plus-haut actuel n’était pas encore arrivé.

Le BTC allait plonger jusqu’aux alentours de 35 945 USD en juin pour rapidement remonter à 47 663,02 USD en août. Après une chute de courte durée, le Bitcoin a atteint son plus-haut de tous les temps à 68 789, 63 USD en novembre 2021.

Prix du BTC du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021

Source: CoinGecko

La suite

D’ici à la fin de l’année 2021, la valeur du Bitcoin oscillait autour de 48 000 USD à un prix reculé de son plus haut historique la même année. On se pose donc la question, qu’est-ce qui attend le Bitcoin en 2022 ?

La vie d’un trader de crypto demande beaucoup de patience. En de nombreuses occasions par le passé, le Bitcoin a atteint des plus hauts, a chuté, puis est revenu battre ses records précédents dans un cycle qui surprend toujours les nouveaux.

Mais c’est ça la leçon. Plus on en apprend sur les crypto monnaies, plus il devient évident que revendre ses cryptos à la moindre chute n’est pas la meilleure technique. En fait, durant les 10 dernières années, on a vu que ces reculs de prix ont été suivis de près par de nouvelles remontées.

Cela étant dit, la meilleure technique, pour les nouveaux comme pour les expérimentés, est de faire vos propres recherches. La préparation sert toujours. Faites vos recherches, éduquez-vous sur le comportement du prix des crypto monnaies et sur les conduites à suivre durant les fluctuations de marché.