Les utilisateurs du monde entier peuvent désormais échanger des USDT sur la plateforme Paxful, ajouter leurs coordonnées bancaires et envoyer des bitcoins via le nom d’utilisateur.

New York, le 29 septembre 2020 : Paxful, la place de marché mondiale de pair à pair pour l’échange de crypto monnaie a annoncé aujourd’hui le lancement mondial du trading de tethers (USDT) de pair à pair sur sa plateforme. Sur la plateforme, tout utilisateur vérifié peut mettre ses fonds à l’abri de la volatilité du marché du bitcoin et échanger des tethers, la plus grande stablecoin sur le marché par sa valeur, exactement de la même manière que les bitcoins.

La version pilote, lancée initialement au Nigéria et dans quelques autres régions, a rencontré un grand succès:

« Nous avons décidé d’offrir la primeur de la fonctionnalité à nos utilisateurs les plus actifs, au Nigéria, pour honorer l’un de nos marchés les plus importants. Son efficacité et sa simplicité d’utilisation ont été confirmées par les commentaires pratiques que nous avons reçus. Nous les avons utilisés pour affiner notre fonctionnalité de trading et nous sommes maintenant prêts à la présenter au reste du monde », explique Artur Schaback, responsable produit et co-fondateur de Paxful.



De la même manière que pour les échanges en bitcoins (BTC) sur la place de marché Paxful, les utilisateurs peuvent désormais acheter et vendre des USDT avec plus de 300 modes de paiement comme les virements bancaires, les portefeuilles en ligne et les cartes cadeau. Les USDT peuvent être acquis sans achat préalable de BTC, et les stablecoins peuvent être retirés directement depuis le portefeuille Paxful. Une option de conversion des BTC en USDT et vice versa est immédiatement proposée aux utilisateurs pour limiter les risques liés aux bitcoins.

La toute nouvelle fonction de protection a reçu un bon accueil puisque des milliers d’utilisateurs ont protégé leurs bitcoins de la volatilité en convertissant près de 1,5 millions de dollars américains en tethers à ce jour. Paxful a également effectué différentes mises à jour sur la plateforme pour améliorer l’expérience utilisateur.

Tous les utilisateurs peuvent maintenant ajouter leurs coordonnées bancaires dans les paramètres du compte pour profiter d’échanges par virement bancaire plus rapides et plus pratiques. Lors de la création d’une offre, les utilisateurs peuvent choisir les coordonnées bancaires à partager automatiquement quand la transaction démarre. Cela évite le partage d’informations erronées et fait gagner du temps aux deux parties.

Autre amélioration : les utilisateurs peuvent désormais s’envoyer des bitcoins les uns aux autres en utilisant leur nom d’utilisateur Paxful, ce qui était préalablement possible uniquement par l’adresse du portefeuille.

« Pour rendre notre plateforme véritablement « portée par les gens », il faut écouter ce que nos utilisateurs ont à dire. Cette nouveauté vise à simplifier les transactions de façon à ce que nos utilisateur du monde entier puissent envoyer facilement des bitcoins. Que ce soit pour la famille ou les amis, les envois de fonds sont clairement devenus plus simples. Nous essayons tous de rendre l’expérience Paxful aussi fluide que possible », conclut Schaback.

La société à récemment annoncé que la plateforme Paxful avait frôlé les 4,5 millions de portefeuilles enregistrés, atteint les 4,6 millions de dollars américains en volume de transaction et réduit son taux de litiges en dessous des 1 %. Depuis sa création, Paxful a rassemblé 1 million d’utilisateurs par an et, à ce jour en 2020, les prévisions sont de 2 millions d’utilisateurs supplémentaires d’ci la fin de l’année.