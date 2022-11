Bitcoin (BTC) a parcouru un long chemin depuis sa création en 2009. Depuis, de nombreux cas d’utilisation réels ont été développés, comme l’obtention de meilleurs taux de change et l’envoi de fonds moins chers.

Les crypto monnaies ont révolutionné ces espaces, offrant des moyens moins chers et plus efficaces d’envoyer de l’argent au-delà des frontières. Bien que beaucoup soient encore habitués à échanger et envoyer de l’argent par des moyens traditionnels, il existe des défauts flagrants que nous ne pouvons pas négliger. C’est particulièrement vrai lorsque des taux de change injustes et des contrôles des changes entrent en jeu.

Pourquoi les taux de change fluctuent-ils ?

En 2020, nous avons assisté à un bouleversement économique historique. Le marché a été choqué et cela a eu un impact sur le commerce, l’emploi, l’inflation et les budgets nationaux. Cela a conduit à une récession mondiale que même les économies stables n’ont pas pu éviter, ce qui signifie que les pays qui étaient déjà économiquement vulnérables avant 2020 ont été les plus touchés.

Les fluctuations des taux de change sont déjà un résultat naturel des taux de change flottants, c’est-à-dire les taux déterminés par l’offre et la demande par rapport aux autres pays. Lorsque des chocs économiques s’ajoutent à cela, les taux de change peuvent vraiment grimper et il peut être difficile pour les économies en difficulté d’échanger leur argent.

Qu’est-ce que les contrôles des changes ?

Les contrôles des changes sont les mesures mises en place par les gouvernements nationaux pour restreindre l’achat et la vente de devises étrangères.

De nombreux pays ayant ajouté des contrôles semblables les ont déjà supprimés, mais certains les utilisent encore, comme la Russie, l’Inde, la Corée du Nord, Cuba et la Chine.

Alors, qu’est-ce que cela signifie pour les personnes qui vivent dans ces pays ? Essentiellement, cela signifie qu’ils ont un accès limité aux devises étrangères. Ils ne peuvent changer de l’argent que chez les changeurs agréés par le gouvernement. Même dans ce cas, les transactions sur ces échanges ont des limites supérieures.

De plus, les taux de change sont tous fixés par le gouvernement et tous les échanges sont enregistrés à l’aide de pièces d’identité. Ces mesures peuvent contrôler la quantité de devises étrangères que les citoyens transportent en espèces, à l’intérieur et à l’extérieur du pays.

Avantages et inconvénients des contrôles des changes

Si c’est ce que sont les contrôles des changes, pourquoi les gouvernements les appliquent-ils ? Eh bien, il y a plusieurs avantages à le faire :

La première, que nous avons abordée un peu plus tôt, est que les économies plus faibles peuvent bénéficier de ces contrôles. Grâce à ces mesures, on évite que les fluctuations du taux de change ne deviennent excessives.

Les contrôles des changes sont également conçus pour contrer les effets de la spéculation extrême sur les marchés des changes. Un exemple de cela serait l’Islande en 2008. Après le grave effondrement de l’économie cette année-là, des contrôles des changes imposés temporairement ont été appliqués.

Cependant, ces contrôles ont aussi leur lot d’inconvénients :

Le premier est qu’ils perturbent la nature de la valeur d’une monnaie à monter et descendre en réponse aux forces naturelles du marché. En substance, ils défont l’idée du libre-échange.

Le deuxième inconvénient de l’utilisation de ces contrôles est qu’ils rendent plus difficile pour les entreprises d’envoyer et de recevoir des paiements transfrontaliers. Un exemple de cela serait la Banque centrale russe. Ils contrôlent étroitement les taux de change du rouble et exigent que l’expéditeur de l’argent ait un compte auprès de la Banque centrale russe. De plus, certaines informations transactionnelles devront être remplies en russe. Ces contrôles compliquent les paiements à la Russie, surtout pour les petites entreprises.

De plus, les taux de change dictés par le gouvernement sont parfois injustes et inférieurs à la valeur réelle de la devise. Dans l’espoir d’obtenir la valeur maximale pour leur monnaie, les gens se tournent souvent vers les changeurs de monnaie du marché noir.

Enfin, ces contrôles affectent également les envois de fonds. Si des règles comme celles-ci sont mises en place, elles pourraient compromettre le coût et la rapidité des envois de fonds, ce qui va à l’encontre de l’objectif de l’ONU de réduire les coûts des envois de fonds dans le monde.

Utiliser Bitcoin à votre avantage

Pour vous donner une idée de la façon dont vous pouvez utiliser le BTC à votre avantage, disons que vous avez 100 USD que vous voulez convertir en Naira nigérian (NGN). Au taux de change à la date de rédaction de cet article (27 juillet 2021), vous obtiendriez environ 41 125 NGN pour ces 100 USD.

Cependant, si vous échangiez d’abord 100 USD en BTC (au moment de la rédaction de cet article, 1 BTC = environ 38 000 USD), vous obtiendriez environ 0,00260123 BTC, que vous pourriez vendre pour plus de 60 000 NGN sur la place de marché Paxful.

Vous voulez essayer ? La première chose que vous devez faire est de créer un compte Paxful puis acheter des BTC sur Paxful avec vos 100 USD en utilisant l’un des plus de 350 modes de paiement que nous avons à disposition. Nous vous recommandons d’utiliser les filtres de la barre latérale gauche pour voir les vendeurs les plus fiables de la plateforme.

Comme mentionné plus haut, au moment de la rédaction de cet article, 1 BTC équivaut à 38 000 USD, donc vos 100 USD vous rapporteront environ 0,00260123 BTC.

Après avoir converti vos 100 USD en BTC, il est temps de les vendre et d’être payé en NGN. Utilisez à nouveau le filtre Type d’utilisateur pour n’afficher que les utilisateurs Paxful de confiance dans la liste. Vous pouvez aussi trier le Prix par bitcoin du plus élevé au plus bas pour voir tous les acheteurs qui sont prêts à payer plus pour vos BTC.

Si vous choisissez de vendre vos 0,00260123 BTC à un acheteur qui est prêt à payer 24,53 % de plus que le prix actuel du bitcoin, vous obtiendrez environ 62 327,64 NGN. C’est plus de 20 000 NGN de plus qu’en échangeant votre argent dans les bureaux de change où 100 USD = 41 125 NGN.

Avec Paxful, vous avez aussi la possibilité de conserver votre argent dans votre portefeuille Paxful. Cela vous permettra de protéger votre argent en utilisant le bitcoin comme couverture contre l’inflation. Si votre argent est en BTC, il ne sera pas affecté par l’inflation.

Des modèles dépassés ?

Comme vous pouvez le voir, utiliser Bitcoin est l’un des meilleurs moyens d’obtenir de meilleurs taux de change et d’envoyer des fonds. En plus de cela, BTC a aussi d’autres cas d’utilisation réels, comme être un moyen de paiement beaucoup plus efficace et un actif de réserve de valeur viable, pour n’en citer que quelques-uns.

Ces utilisations du BTC prouvent que les crypto monnaies n’ont pas toujours pour but de spéculer, de gagner de l’argent ou d’investir. Au lieu de cela, il pourrait s’agir d’un type d’argent que nous pouvons utiliser dans des situations quotidiennes.

Au fur et à mesure que l’adoption du BTC augmente, nous commencerons à voir davantage de cas d’utilisation de ce type apparaître, et nous sommes impatients de voir à quel point les gens vont être créatifs.