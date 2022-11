Ces dernières années, le Bitcoin (BTC) a gagné une sérieuse popularité. Même si vous êtes déjà dans le coup, voici quelque chose que vous ne savez peut-être pas : Bitcoin a un nombre massif de partisans qui sont de jeunes adultes. De nos jours, davantage de jeunes apprennent à investir dans le Bitcoin.

Commençons par jeter un coup d’œil aux données de 2021 de Paxful. Le principal groupe à utiliser Paxful était âgé de 25 à 33 ans, représentant 32,76 % de tout le trafic. Entre-temps, les personnes âgées de 18 à 24 ans représentaient 32,21 % de l’ensemble du trafic. Cela signifie que plus de 64 % de tout le trafic Paxful provient des « Millennials » et des « Zoomers » (connus sous le nom de Génération Z). Un rapport du blog Blockchain Capital a également montré que les adultes âgés de 18 à 34 ans sont les plus sensibilisés au BTC, avec un taux de 90 %.

Mais nous ne sommes pas ici pour discuter de l’étendue de la popularité du BTC, nous sommes ici pour discuter des raisons de sa popularité parmi les jeunes adultes. Nous discuterons également de la façon d’investir dans le BTC et de tirer parti de cette tendance. Si vous voulez savoir pourquoi le BTC a gagné un public de jeunes adultes, continuez de lire. Nous allons tout décortiquer pour vous afin que vous puissiez mieux comprendre ces deux générations.

Les raisons pour lesquelles les jeunes adultes investissent dans le BTC

Il y a une poignée de raisons pour lesquelles les jeunes adultes investissent dans cette crypto monnaie. Parmi elles, les perspectives économiques actuelles et, bien sûr, les réseaux sociaux.

Maîtrise de la technologie

La première raison pour laquelle les jeunes adultes sont plus disposés à investir dans le BTC est qu’ils sont plus en phase avec la technologie. Pour la plupart des Millenials et des Zoomers, Internet a été inventé avant leur naissance. Cela signifie qu’ils ont appris à l’utiliser dès leur plus jeune âge.

Utiliser la crypto signifie souvent que les investisseurs doivent être conscients de la technologie. Contrairement à la génération du Baby Boom, les Millennials et les Zoomers n’ont généralement pas besoin d’apprendre à utiliser Internet ou une nouvelle application pour commencer à investir. Au mieux, ils n’ont probablement qu’à appuyer sur quelques boutons et commencer leur aventure crypto en quelques minutes. Les personnes plus âgées ont probablement plus de mal à s’adapter à la crypto en raison de leur adoption tardive de la technologie.

Il n’est pas étonnant que les jeunes soient avantagés lorsqu’il s’agit d’investir dans le BTC. Non seulement c’est plus accessible pour eux, mais il y a aussi peu ou pas de courbe d’apprentissage.

Manque de confiance dans les institutions financières

Un autre élément de l’adoption croissante du Bitcoin par cette génération est basé sur le manque de confiance des jeunes adultes dans le système. Beaucoup d’entre eux sont nés pendant les difficultés économiques des années 90 et ont connu la Grande récession de 2007. À cette époque, Wall Street et de nombreuses institutions financières avaient du mal à rester à flot. Cela a mis de nombreuses personnes dans de graves difficultés financières. De nombreux Millennials et Zoomers ont été façonnés par les conséquences de ces durs événements économiques.

En réaction, les jeunes adultes ont maintenant tendance à se tenir à l’écart de Wall Street et des institutions bancaires centralisées et cherchent plutôt un nouveau système dans lequel ils peuvent avoir confiance. Après tout, le BTC peut être synonyme d’espoir et de changement pour les générations futures.

En plus de cela, les normes d’entrée de la crypto sont faibles, ce qui signifie qu’elle est plus accessible pour tout le monde. Avec l’investissement en BTC, les jeunes adultes veulent prendre position contre un système qui a enlisé leurs familles pendant des décennies. Ils veulent simplement voir un changement et espèrent que le BTC peut être ce changement.

Accessibilité

Les jeunes générations peuvent aussi être plus enclines à investir dans le Bitcoin parce qu’il est plus facile à pénétrer que les actions ou les matières premières spécifiques comme l’or ou le pétrole. Tout ce dont vous avez besoin pour vous lancer dans la crypto est une adresse e-mail valide, une pièce d’identité officielle (comme un permis de conduire) et un accès à Internet.

Investir dans des actions, en revanche, peut demander beaucoup plus d’efforts. Souvent, vous devez soumettre des documents pour ouvrir un compte de courtage, et ce n’est que la partie visible de l’iceberg. Ensuite, il y a l’investissement dans l’or et l’argent, qui peut demander encore plus d’efforts car il existe de nombreuses voies d’investissement différentes. C’est une énorme raison pour laquelle les jeunes adultes sont si intéressés par le BTC : il est accessible à tous et il est plus facile d’y entrer.

Réseaux sociaux

Une étude CNBC a montré que les Zoomers et les Millennials (âgés de 18 à 34 ans) sont 17 % plus susceptibles d’utiliser les recherches des réseaux sociaux pour leurs idées d’investissement que le reste de la population. Cette statistique montre clairement que davantage de jeunes adultes utilisent les réseaux sociaux comme ressources pour investir dans le BTC. En d’autres termes, les réseaux sociaux ont un effet significatif sur les jeunes générations lorsqu’il s’agit d’investir en crypto. Avec son utilisation croissante, il est logique que les réseaux sociaux jouent aussi un rôle dans l’investissement en BTC.

FOMO

Bien que nous ayons parlé de la façon dont les réseaux sociaux affectent les jeunes investisseurs en BTC, il est également important de discuter de la façon dont la FOMO joue un rôle. Dans le monde de la crypto, la FOMO, abréviation de « Fear Of Missing Out », est une émotion que ressent un investisseur lorsqu’il craint de passer à côté d’investissements crypto potentiels.

Avec l’essor des réseaux sociaux dans les jeunes générations, il n’est pas surprenant que les jeunes adultes puissent ressentir la FOMO en crypto plus fortement que leurs homologues du Baby Boom. Les jeunes adultes peuvent aussi ressentir plus de FOMO à cause des histoires de réussite du BTC qu’ils entendent sur les réseaux sociaux.

Connaissances financières

La dernière raison pour laquelle les jeunes générations investissent davantage dans la crypto est qu’elles sont peut-être plus compétentes financièrement. Au fil des années, alors que la dette étudiante dans des pays comme les États-Unis grimpe à un niveau record, les jeunes générations ont tendance à être plus désireuses de discuter d’argent.

Ils se sont également vu offrir une grande quantité d’éducation financière. Selon une étude, environ 40 % des Millennials se sont vu proposer des cours d’éducation financière. Alors que seulement 16 % des Millennials sont considérés comme ayant des connaissances financières, certaines autres sources pourraient suggérer le contraire. Les Millennials et leur confort avec leurs finances pourraient indiquer pourquoi ils sont si disposés à investir dans la crypto.

Conseils d’investissement en crypto pour les jeunes adultes

Maintenant que nous avons couvert les raisons pour lesquelles les jeunes générations s’intéressent au BTC, plongeons dans l’investissement dans cette monnaie. Voici quelques conseils à garder en tête lorsque vous commencez votre aventure dans l’investissement :

Ne tombez pas dans le piège du battage médiatique

Nous comprenons qu’il peut y avoir beaucoup de battage médiatique autour du BTC. Cependant, lorsque vous cherchez comment investir en BTC, nous vous recommandons de ne pas agir selon vos impulsions émotionnelles. Cela signifie qu’il ne faut pas tomber dans la tactique de la FOMO (peur de manquer quelque chose) ni dans la surexcitation autour du BTC. Gardez la tête froide et assurez-vous que tous vos investissements en BTC sont solides. Les gens vont créer de l’agitation avec les escroqueries de type « pump-and-dump », mais n’oubliez pas d’examiner chaque investissement en BTC pour voir si l’agitation est justifiée.

Faites vos recherches

Lorsque vous investissez dans le Bitcoin, assurez-vous de toujours faire vos recherches. Cherchez des expressions clés comme « comment investir dans le BTC », « arnaques BTC » ou « qu’est-ce que le BTC ». Cela vous aidera à en savoir plus sur l’investissement dans le BTC. La recherche sera toujours votre amie et vous pouvez apprendre beaucoup de choses grâce aux sites Bitcoin éducatifs. Prenez juste le temps de vous asseoir et de faire preuve de diligence raisonnable lorsque vous apprenez comment y investir.

Ne dépensez pas trop

Enfin, veillez à ne pas trop dépenser lorsque vous investissez. Nous vous recommandons de rechercher comment investir en BTC et les meilleurs conseils d’investissement des conseillers en intelligence. Les conseillers financiers consacreront généralement environ 5 à 10 % de votre portefeuille à des investissements BTC plus risqués. Gardez ce pourcentage à l’esprit lorsque vous déciderez de la manière d’investir dans ce produit.

La recherche est votre meilleure amie

En fin de compte, faites toujours vos recherches si et quand vous décidez d’investir dans la crypto. Nous répéterons encore et encore que la recherche est votre amie. Cela vous aidera non seulement à mieux comprendre le BTC, mais aussi à prendre les bonnes décisions d’investissement. Parlez à quelques Millennials, Zoomers et experts pour savoir pourquoi ils aiment tant le BTC. Quoi que vous choisissiez de faire, il existe de nombreuses façons d’investir dans le Bitcoin.

Et surtout, il existe de nombreuses façons de comprendre pourquoi les jeunes générations sont si désireuses d’investir ; il y a peut-être quelque chose à apprendre d’elles. Maintenant, vous savez comment investir dans le BTC ; le ciel est la limite.

* Le contenu de cet article est fourni à fins informatives uniquement, et toute information ou matériel ne doit aucunement être considéré comme conseil juridique, d’investissement, financier ou autre. Vous devriez effectuer votre propre vérification indépendante des faits et des données, effectuer vos propres recherches, et vous pourriez rechercher un conseil professionnel avant de prendre une décision.