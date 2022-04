Les changements de prix imprévisibles du Bitcoin (BTC) et autres crypto monnaies sont fascinants, en particulier pour les amateurs de crypto et les investisseurs en spéculation. Les cryptos ne servent pas uniquement à effectuer des transactions ou des paiements efficaces. Beaucoup de gens font du trading de Bitcoin pour gagner de l’argent. Si vous cherchez des moyens de gagner de l’argent avec vos cryptos sans les vendre ou de gagner des cryptos sans avoir à payer, le prêt de crypto est peut-être la solution.

Les prêts de crypto en bref

Pour commencer, qu’est-ce que les prêts de crypto et comment ça fonctionne ? Les prêts de crypto fonctionnent comme la plupart des autres prêts. Vous pouvez emprunter certains montants auprès d’un prêteur et le rembourser à un certain taux d’intérêt. La seule différence pour ce type de prêt est que les crypto monnaies servent de collatéral, qui sert à garantir le remboursement du prêt.

Vous connaissez sans doute la valeur du Bitcoin aujourd’hui. Pour vous rafraîchir la mémoire, le Bitcoin est aux alentours de 33 000 USD à la rédaction de cet article. En raison de la volatilité du prix du Bitcoin, il n’est pas facile d’emprunter des bitcoins à vos connaissances. Dans de telles situations, l’emprunteur et le prêteur veulent vérifier que les exigences des deux parties peuvent être remplies.

En résumé, si vous souhaitez emprunter ou prêter des cryptos de manière sécurisée et fiable, la solution est probablement de découvrir les plateformes de prêt de Bitcoin ou d’autres cryptos.

Commencer avec les prêts de Bitcoin

Après avoir compris comment les prêts de crypto fonctionnent, découvrons les points essentiels que vous devez bien connaître avant de faire une demande de prêt de Bitcoin.

Plateformes de prêt de crypto

Ces plateformes sont conçues pour offrir un environnement sûr où les prêteurs de Bitcoin et les emprunteurs peuvent définir leurs termes et compléter leurs transactions de manière sécurisée et efficace. Il existe deux types de plateformes de prêt de Bitcoin : les plateformes centralisées et décentralisées. Certaines plateformes vous permettent d’ouvrir un compte épargne, de retirer votre prêt ou d’echanger des cryptos.

>🔐 Prêt de crypto par finance centralisée (CeFi) : Ce type de plateforme est géré et opéré par une entreprise ou un groupe . Cela signifie qu’une autorité centrale gère et contrôle ses sytèmes et ses opérations . Les plateformes centralisées exigent souvent que les utilisateurs créent un compte et effectuent des procédures de conformité pour la sécurité, comme les procédures KYC afin d’empêcher les activités de blanchiment d’argent ou autres crimes financiers. Ce type de plateforme réglementée utilise la technologie blockchain pour garder une trace de toutes les transactions et offre généralement une assistance 24 h/24, 7 j/7 à tous ses utilisateurs.

🔏 Prêt de crypto par finance décentralisée (DeFi) : Ce type de plateforme de prêt de Bitcoin fonctionne sans autorité centrale. Au lieu d’être surveillées et sécurisées par des personnes, les plateformes de prêt de Bitcoin décentralisées sont gérées par des lignes de code . Elles utilisent souvent des smart contracts pour automatiser les paiements et les transactions. Étant donné qu’elles fonctionnent sur la blockchain, toutes les transactions sont visibles par tous sur le réseau , ce qui offre plus de transparence. Lorsque vous empruntez des bitcoins sur une plateforme de prêt de crypto décentralisée, il vous suffit de faire une demande et d’envoyer vos devises numériques qui serviront de collatéral. Cela signifie que vous ne devez pas fournir vos informations personnelles ou vous inquiéter de votre cote de crédit ou autres documents requis.

Ces deux types de plateformes ont leur propres avantages. Assurez-vous de choisir une plateforme accessible, pratique et facile d’utilisation pour vous.

Crypto monnaies comme collatéral

Les devises numériques que vous pouvez utiliser comme collatéral dépendent de la plateforme de prêt de crypto que vous choisissez. Pour vous donner une idée, la plupart des plateformes de prêt de crypto actuelles vous permettent d’emprunter ces monnaies : Tether (USDT), Bitcoin Cash (BCH), Cardano (ADA), Monero (XMR), Litecoin (LTC), Tron (TRX), Ripple (XRP), Ethereum (ETH), Bitcoin (BTC), Dogecoin (DOGE), Stellar (XLM) et davantage. Vous pouvez également les utiliser comme collatéral pour un prêt. C’est à vous de décider quelles monnaies vous préférez !

Intérêt

Tout comme les prêts auprès de banques ou d’autres institutions financières, les prêts de Bitcoin ont des taux d’intérêt, les frais d’emprunt d’argent ou de biens. Souvent, les taux d’intérêt varient en fonction des conditions du prêt, du montant et de la plateforme de prêt de crypto. Alors vérifiez le taux d’intérêt pour le montant que vous comptez emprunter. Certaines plateformes offrent des taux d’intérêt fixes ou flottants.

Un taux d’intérêt fixe est un taux constant appliqué à un passif. Cela signifie que vous paierez un montant d’intérêt fixe sur l’ensemble de la période de paiement. Cela est applicable à toutes les échéances ou à une partie des échéances. D’autre part, un taux d’intérêt flottant dépend grandement des conditions de marché. Cela signifie que le montant peut augmenter ou diminuer sans avis préalable.

Certains affirment que les taux d’intérêt fixes sont supérieurs aux taux flottants, alors c’est à vous de décider si vous préférez payer un montant d’intérêt fixe. Les taux flottants peuvent être inférieurs aux taux fixes. Cependant, vous ne pouvez jamais prédire si le pourcentage va augmenter ou diminuer et de combien. Vous risquez de rencontrer d’autres types de taux d’intérêt, alors discutez avec votre fournisseur de prêt pour bien comprendre comment ils fonctionnent.

Devriez-vous envisager de faire un prêt de crypto ?

Avec tout ce que nous venons de discuter, vous vous demandez sans doute si les prêts de crypto sont une bonne ou une mauvaise idée. Considérez également les points suivants qui vous aideront à prendre une décision.

Si vous êtes nouveau ou nouvelle dans l’univers des cryptos et que vous souhaitez obtenir des fractions de BTC sans passer par le trading, pourquoi pas essayer d’emprunter des bitcoins pour commencer. Envoyer et recevoir de l’argent en crypto est bien plus économe et rapide que la plupart des banques et autres institutions financières tierces.

Les prêts de crypto conviennent bien aux utilisateurs qui n’ont pas de compte bancaire. Étant donné que les cryptos ne requièrent pas d’informations personnelles, de cote de crédit ou d’historique bancaire, il est bien plus facile d’obtenir des cryptos et autres services financiers pris en charge. Cela comprend les paiements de facture, les achats quotidiens, les transferts et bien davantage.

Si vous êtes investisseur en Bitcoin et que vous recherchez un moyen de gagner plus de cryptos sans avoir à les vendre, envisagez de prêter vos BTC. De cette manière, vous pouvez gagner de l’argent avec les intérêts.

Alors, devriez-vous envisager d’emprunter des cryptos ou de prêter vos BTC ? Comme d’habitude, c’est à vous de prendre une décision !

* Le contenu de cet article est à titre informatif uniquement. Les opinions exprimées ne doivent pas être considérées comme conseil financier, d’investissement ou autre, et elles n’expriment pas l’opinion de Paxful.