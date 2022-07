Les échanges de cartes cadeau sont énormes sur Paxful. Non seulement il y a des milliers d’offres de confiance disponibles pour diverses cartes cadeau, mais il y a aussi beaucoup de gens qui les préfèrent pour le trading de Bitcoin.

Nous mettons en place des mesures robustes pour assurer la sécurité de l’environnement dans lequel vous échangez des cartes cadeau. Cependant, vous devez aussi contribuer à votre propre sécurité. Voici les meilleures recommandations données par d’autres traders pour garantir votre sécurité lors des échanges de cartes cadeau contre des bitcoins sur Paxful :

Meilleures pratiques : acheter des bitcoins en sécurité avec des cartes cadeau

Donnez une preuve d’achat au vendeur. Prouvez au vendeur que la carte cadeau est valide, que vous l’avez achetée vous-même (photo de la preuve d’achat) et que vous la possédez réellement (photo de la carte cadeau et capture d’écran du solde de la carte cadeau).

Prenez des captures d'écran ou enregistrez votre transaction. En cas de litige, des photos et vidéos indiquant que vous échangez honnêtement seront dans votre intérêt.

Ne téléchargez aucune photo tant que le vendeur ne le demande pas. Avant de poursuivre la transaction et d'envoyer votre paiement, attendez que le vendeur vous demande d'envoyer la photo du code de la carte cadeau.

N'utilisez pas le solde de plusieurs cartes cadeau dans un bref intervalle de temps. Si vous le faites, certains marchands pourraient bloquer votre compte.

Meilleures pratiques : vendre des bitcoins en sécurité contre des cartes cadeau

Carte cadeau American Express et carte cadeau VISA/MasterCard OneVanilla

Spécifiez le numéro de série des cartes que vous acceptez. Par exemple, les cartes commençant par 4356.

Dites à votre partenaire de transaction d'attendre que vous le lui demandiez avant d'envoyer le paiement. Assurez-vous d'être prêt à recevoir le paiement avant de leur demander de l'envoyer.

Demandez si la carte a son solde complet. Dites à l'acheteur que le solde de la carte doit être entier pour que vous puissiez l'accepter.

Vérifiez que la carte cadeau n'est pas enregistrée. N'enregistrez pas la carte.

N’enregistrez pas la carte. Demandez à l’acheteur de télécharger la carte cadeau avec la preuve d’achat. Veillez à ce que le solde actuel et la date actuelle apparaissent.

Demandez toutes les informations de la carte. Cela comprend le numéro de la carte, la date d'expiration et le code CVV2 (par exemple XXXXXXXXXXXXX XX/XX XXXX).

Attendez quelques minutes pour traiter la carte. Si la carte est refusée, dites à votre partenaire de transaction que vous vérifierez de nouveau dans une heure.

Carte cadeau VISA

Spécifiez le numéro de série des cartes que vous acceptez. Par exemple, les cartes commençant par 4356.

Vérifiez que la carte cadeau n'est pas enregistrée. N'enregistrez pas la carte.

Demandez à l'acheteur de télécharger la carte cadeau et la preuve d'achat. Cela comprend une capture d'écran du solde de la carte, l'historique de transactions et la date actuelle. S'ils ne savent pas comment vérifier le solde, dirigez-les vers ce site web.

Demandez des photos nettes. Cela comprend une photo nette des deux côtés de la carte. Assurez-vous de pouvoir lire clairement tous les détails sur les photos.

Carte cadeau Walmart

Spécifiez le numéro de série des cartes que vous acceptez. Par exemple, les cartes commençant par 4356.

Vérifiez que la carte cadeau n'est pas enregistrée. N'enregistrez pas la carte.

N’enregistrez pas la carte. Demandez si la carte a son solde complet. Dites à l’acheteur que le solde de la carte doit être entier pour que vous puissiez l’accepter.

Demandez à l'acheteur de télécharger la carte cadeau avec la preuve d'achat. Demandez-lui d'entrer les quatre premiers chiffres de la carte, la date et l'heure d'achat de la carte cadeau (visible sur la preuve d'achat), puis le numéro complet de la carte cadeau. De plus, demandez-lui de télécharger une capture d'écran du solde avec la date actuelle.

Demandez des photos nettes. Cela comprend une photo nette des deux côtés de la carte. Assurez-vous de pouvoir lire clairement tous les détails sur la photo.

Carte cadeau Amazon

Demandez à l’acheteur de télécharger la carte cadeau avec la preuve d’achat. Cela comprend une photo de la preuve d’achat.

Regardez attentivement la preuve d'achat. Vérifiez que le reçu est au nom de votre partenaire de transaction et regardez la date d'achat.

Demandez-lui si son compte Amazon est bloqué. Demandez-lui s'il vend souvent des cartes cadeau Amazon, auquel cas son compte est probablement bloqué.

Apprenez à échanger des bitcoins en toute sécurité

Lorsque vous échangez des bitcoins, il est important d’apprendre à minimiser les risques autant que possible. Cela permet de sécuriser davantage votre argent et fait de vous un excellent trader sur Paxful.

Si vous préférez une expérience de trading plus automatisée, consultez notre Gift Card Hub !