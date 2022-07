L’adoption démocratique du Bitcoin ne cesse d’augmenter. Avec toute l’attention qu’il attire, de plus en plus de personnes recherchent le meilleur moyen d’entrer sur le marché pour gagner de l’argent.

Mais est-il trop tard pour démarrer ? Il s’agit d’une inquiétude courante parmi les nouveaux venus, mais nous sommes là pour vous rassurer : non, il n’est pas trop tard pour démarrer avec Bitcoin. Si vous envisagez maintenant d’investir en Bitcoin, nous allons vous expliquer les qualités qui en font un bon investissement.

Pourquoi Bitcoin est un bon investissement

Qu’est-ce qui définit un bon investissement ? L’objectif de base de n’importe quel investissement est de vous faire gagner plus que votre investissement initial. La qualité d’un investissement se mesure généralement en termes de risque par rapport aux gains potentiels. Un très bon investissement est donc un investissement qui minimise vos risques tout en optimisant la valeur de votre argent.

Qu’est-ce qui fait donc de Bitcoin un candidat idéal ?

C’est un excellent support de stockage de valeur

Un bon stockage de valeur garantit la préservation de la valeur de votre investissement, quel qu’il soit. Un excellent support de stockage de valeur potentiel doit donc être résilient au changement, et même générer des bénéfices nets.

Prenons les États-Unis comme exemple. Le pays a connu une inflation de 8,5 % en mars 2022. Si vous n’avez pas investi votre argent à un taux supérieur à l’inflation, vous avez en réalité perdu de l’argent.

Si vous aviez investi en BTC en mars 2021, vous auriez gagné 3,27 % de retour sur l’investissement en mars 2022. Pour comparer, dans la même période, le DOW et le NASDAQ ont perdu 5 % et 10 % respectivement.

Le potentiel de gagner de l’argent

Ce n’est pas non plus surprenant que les techniques d’investissement classiques se retrouvent dans le trading de Bitcoin, ce qui aide de nombreux utilisateurs à gagner de l’argent grâce à leur investissement.

Du HODLing au DCA, les investisseurs Bitcoin ont trouvé dans les deux cas un potentiel de revenus. Tout dépend de la manière dont le trader effectue ses recherches et de ce qu’il fait de ces informations. Chaque trader a sa propre façon de faire, car il y a de nombreux moyens de gagner de l’argent avec Bitcoin.

Comment démarrer son investissement en Bitcoin

Démarrer avec Bitcoin est beaucoup plus simple qu’aux débuts, surtout avec Paxful. Les traders de Bitcoin se trouvant dans le monde entier, vous êtes assuré(e) de trouver l’offre idéale pour vous procurer vos premiers BTC.

Avant de commencer, cependant, la meilleure astuce qu’un débutant doit suivre est de faire ses propres recherches. C’est le moyen le plus sûr de prendre des décisions en toute confiance et de ne pas vous laisser distraire par le FUD et la FOMO.

Évidemment, la plateforme que vous choisissez pour le trading est un facteur important. En tant que plateforme de pair à pair, Paxful vise à offrir à tous ses utilisateurs le plus d’options possibles pour leur garantir de trouver l’offre dont ils ont besoin. C’est également parfait pour les débutants, car les nouveaux utilisateurs reçoivent un portefeuille Bitcoin gratuit lors de leur inscription.

Un guide rapide pour acheter des Bitcoins sur Paxful

Pour démarrer avec Paxful, rendez-vous sur la page d’accueil et connectez-vous. Si vous n’avez pas de compte, inscrivez-vous pour recevoir votre portefeuille Bitcoin gratuit. Pensez également à faire vérifier votre compte pour avoir accès à des avantages exclusifs !

Lorsque vous êtes prêt(e), choisissez Bitcoin (BTC) comme devise à acheter. Sélectionnez votre mode de paiement. Vous avez plus de 350 options disponibles, alors choisissez celle qui vous convient le mieux. Vous pouvez définir un budget dans la ligne inférieure pour affiner votre recherche.

Sur la page des offres, vous verrez toutes les offres pertinentes d’utilisateurs qui vendent leurs BTC. Lisez attentivement ces offres. Vous pouvez afficher plus de détails en cliquant sur Acheter. Si vous vous sentez dépassé(e) par tous les résultats, affinez les résultats en utilisant les filtres disponibles dans la barre latérale.

Lorsque vous avez trouvé une offre qui vous plait, cliquez sur Acheter maintenant. Cela ouvrira une fenêtre de chat directement sur la page. Discutez des détails de paiement avec le vendeur et obtenez toutes les informations importantes. Transférez les fonds requis comme indiqué sur l’offre et marquez la transaction comme Payée.

Le vendeur vérifiera d’abord que le paiement a été reçu de son côté. Ensuite, les BTC maintenus dans le compte Escrow de Paxful seront instantanément transférés vers votre portefeuille. Laissez des commentaires pour votre partenaire de transaction afin de l’aider pour ses offres à venir.

Ce que vous pouvez faire avec Bitcoin

Maintenant que vous avez des bitcoins, que pouvez-vous en faire ? Certains pensent que la seule chose à faire c’est de garder ses Bitcoins pour les revendre plus tard lorsque vous aurez gagné de l’argent. Cela était peut-être vrai dans le passé, mais les technologies et les offres actuelles permettent à n’importe qui d’utiliser le Bitcoin dans sa vie quotidienne.

Une utilisation populaire est l’envoi d’argent en Bitcoin. Grâce aux frais réduits observés dans la DeFi (finance décentralisée), les utilisateurs peuvent transférer instantanément leur argent en toute sécurité. Bitcoin est donc parfait si vous souhaitez éviter les transferts d’argent onéreux qui prennent du temps.

Un autre développement récent est la sortie du réseau Lightning. Ce réseau est une toute nouvelle couche qui repose sur le réseau Bitcoin et qui aide les utilisateurs de Bitcoin grâce à des transferts d’argent rapides et moins chers. Cela permet aux utilisateurs de payer leur transport, de faire des courses, d’acheter des pizzas ou du café en Bitcoin.

Il est également possible de participer au marché en échangeant activement. Pour cela, vous devrez vous tenir au courant des actualités et des changements du marché, mais cela vaut le coup si vous respectez les règles.

Dois-je investir en Bitcoin en 2022 ?

Bitcoin est-il un bon investissement ? Nous osons répondre « oui ». Les marchés baissiers existent toujours, mais changer de perspective peut vous aider. Si on regarde la croissance du Bitcoin au fil des années, on observe une augmentation graduelle de sa valeur moyenne. Et sa valeur peut uniquement augmenter avec l’acceptation grandissante de la technologie blockchain.

C’est facile pour n’importe qui de démarrer avec Bitcoin. Il n’y a pas besoin d’investir beaucoup d’argent, contrairement aux investissements traditionnels, et la devise elle-même est plus accessible que jamais. Vous n’avez même pas besoin d’un compte bancaire pour démarrer.

Tout cela signifie que Bitcoin est prêt pour les investisseurs. Bien sûr, la peur demeurera une cause d’hésitations. L’astuce consiste à en apprendre autant que vous pouvez sur la devise, sur le marché et sur la communauté. Cela éliminera les incertitudes et vous donnera une image limpide de ce nouvel univers.

*Le contenu de cet article est fourni à fins informatives uniquement, et toute information ou matériel ne doit aucunement être considéré comme conseil juridique, d’investissement, financier ou autre. Faites vos propres recherches et obtenez des conseils auprès d’un professionnel avant de prendre des décisions.