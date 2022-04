Au fil de l’évolution continue du bitcoin (BTC), les gens redoublent de créativité dans leur façon de mener des transactions. Les traders et les investisseurs réfléchissent constamment à de nouvelles manières de rendre leur activité plus pratique, plus sûre, et dans ce cas, plus souple.

En découle la naissance des places de marché au bitcoin de pair à pair (P2P). Que sont-elles et comment fonctionnent-elles ? Quel modèle plus ancien ont-elles remplacé ?

Si vous cherchez à acheter des BTC et que vous vous demandez encore comment les acheter, c’est votre jour de chance : nous allons tout décrypter pour vous ci-dessous.

Bourses bitcoin traditionnelles : on ne répare que ce qui ne fonctionne plus

Nous savons ce que vous pensez : comment les bourses bitcoin pourraient-elles être « traditionnelles » alors que rien n’est traditionnel autour de ce nouvel actif numérique ?

Ces plateformes sont appelées bourses bitcoin traditionnelles car, croyez-le ou non, elles existent depuis aussi longtemps que les bitcoins. Feu Bitcoinmarket a été la toute première bourse à apparaître sur la scène, sortie en 2010, un an après l’introduction du bitcoin par Satoshi Nakamoto. C’était la première fois que les bitcoins étaient traités comme une denrée, établissement concrètement un marché qui allait être la pierre angulaire sur laquelle l’édifice du bitcoin serait construit.

C’est pour cela que nous les appelons traditionnelles. Elles ont fait leur preuves. Elles constituent encore à ce jour le moyen le plus populaire d’acheter des bitcoins.

Comment ça fonctionne ? C’est simple. Elles fonctionnement principalement en utilisant ce qu’on appelle des carnets d’ordres pour faire correspondre les acheteurs et les vendeurs. Ce sont des listes électroniques qui vous apportent les offres d’achat et de vente sur un plateau d’argent. À partir de là, tout ce que vous avez à faire, c’est choisir une offre qui vous plaît et la plateforme vous aide à finaliser la transaction, agissant comme un intermédiaire entre vous et le vendeur.

Pour simplifier encore plus les choses, les bourses traditionnelles relient souvent le compte bancaire d’un utilisateur à son compte de trading, ce qui permet des transactions plus faciles, plus rapides et plus rationnelles.

C’est à peu près tout. Elles s’utilisent sans effort, ce qui explique probablement pourquoi elle semblent plus attractives pour les traders débutants. Cependant, elles ne sont pas les seuls acteurs populaires sur scène.

Échanges de bitcoins de pair à pair et personnalisation des transactions

Les places de marché P2P sont certes récemment entrées en piste, mais elles ont largement gagné en popularité ces dernières années. Pourquoi ? Parce qu’elle permettent de personnaliser les transactions et d’interagir avec des personnes réelles.

Tout comme leur grand frère plus connu, les places de marché au bitcoin de pair à pair utilisent des carnets d’ordres pour relier acheteurs et vendeurs. Cependant, les similitudes s’arrêtent là. Au lieu d’agir comme intermédiaire entre l’acheteur et le vendeur, elles n’interagissent avec les traders qu’en cas de différend. Cela signifie que les acheteurs et les vendeurs effectuent eux-mêmes la transaction.

À cette étape de votre lecture, vous allez probablement vous demander : « N’est-il pas plus simple d’utiliser une bourse bitcoin traditionnelle puisqu’ils s’occupent de tout directement ? » D’une certaine manière, vous avez absolument raison : c’est plus simple. Cependant, en permettant aux acheteurs et aux vendeurs de mener à bien la transaction eux-mêmes, les places de marché au bitcoin de pair à pair offrent à leur traders une souplesse totale pour le paiement.

Qu’est-ce que cela signifie ? Disons que vous cherchez à vendre votre stylo. Vous commencez à prendre les offres pour votre ingénieux outil d’écriture. Certains offrent de l’argent, mais quelques personnes proposent des objets comme un marqueur ou un crayon à papier. À ce moment, vous avez la possibilité de choisir sous quelle forme vous souhaitez recevoir votre paiement.

Du point de vue de l’acheteur, c’est la possibilité d’obtenir l’objet souhaité en échange de quelque chose d’autre que de l’argent. C’est le même principe sur les places de marché au bitcoin de pair à pair. Vous cherchez à acheter des BTC ? Il y a des vendeurs sur ces plateformes qui sont prêts à accepter des espèces, des paiements via des portefeuilles en ligne et même des cartes cadeau. Vous cherchez à vendre des BTC ? Eh bien, que voulez-vous en échange ?

Dans le principe, vous pouvez payer avec à peu près tout ce qu’un vendeur acceptera. C’est comme cela que fonctionnent les places de marché de pair à pair. Le plus souvent, vous aurez le choix entre des centaines de modes de paiement. Vous voyez ? Flexibilité totale.

En plus de la flexibilité, des protocoles de sécurité sont en place pour protéger les traders : le système Escrow. Escrow est un service tiers qui conserve les BTC promis jusqu’à ce que le vendeur soit payé. Lorsque le vendeur reçoit son paiement, il peut débloquer les BTC placés sur le dépôt Escrow et la transaction est terminée. Ces services sécurisent les transactions pour l’acheteur comme pour le vendeur, créant ainsi un environnement de trading plus sûr pour tous.

Lequel choisir ?

Nous avons déjà énuméré quelques avantages de chaque type de plateforme de trading mais explorons les plus en profondeur. Nous allons comparer les deux sur la base de quatre catégories principales : tarif, rapidité, simplicité d’utilisation et accessibilité.

Attention spoiler : quelques uns des arguments sont à double tranchant.

La première chose qui vient à l’esprit au moment de chosir entre les deux est le tarif : les frais sont prélevés de manière différente sur chaque plateforme. Nous avons évoqué le fait que les bourses bitcoin sont généralement plus attirantes pour le trader débutant du fait que ces plateformes agissent comme un intermédiaire qui les accompagne à chaque étape.

De ce fait, des frais sont facturés pour l’assistance fournie par la plateforme (épée à double tranchant numéro 1). Même si ces frais sont inexistants du côté des marchés P2P, il y a des frais d’Escrow (épée à double tranchant numéro 2). Ces frais peuvent varier en fonction de la plateforme mais ne sont généralement pas trop élevés.

Ensuite, parlons rapidité. Une fois encore, la notion d’intermédiaire revient sur le tapis, pour le meilleur cette fois. Comme la plateforme est là pour vous aider, les transactions peuvent être plus rapides sur une bourse traditionnelle. De plus, grâce au lien direct entre votre banque et votre compte de trading, les paiements sont plus directs. Pour autant, les transactions sur les places de marché au bitcoin de pair à pair ne sont pas lentes du tout, mais si vous comparez les deux, les bourses traditionnelles peuvent avoir un léger avantage.

Bien, maintenant que nous avons parlé du tarif et de la rapidité, qu’en est-il de la simplicité d’utilisation ? Sur la ligne de départ, il semble évident que les bourses bitcoin ont un avantage : une plateforme qui agit comme un intermédiaire, des comptes bancaires liés et tout et tout. Les places de marché de pair à pair ont un parcours d’apprentissage plus ardu en comparaison, mais ce n’est pas si difficile. Une fois que vous aurez saisi le fonctionnement du trading de pair à pair, vos opérations vont tourner comme une horloge.

Passons maintenant à la dernière catégorie : l’accessibilité. Voici l’épée à double tranchant numéro 3 : le lien entre comptes bancaires et comptes de trading. Si vous avez un compte en banque, c’est parfait ! Vous aurez facilement accès aux bourses bitcoin traditionnelles. Cependant, ce ne sera pas aussi facile pour tout le monde.

Les places de marché au bitcoin de pair à pair offrent une solution pour ceux qui ont un accès limité ou même aucun accès aux services bancaires. Elles peuvent également être une alternative pour celles et ceux qui ne souhaitent pas lier leur compte bancaire.

Vos transactions à VOTRE façon

Si on en juge par leurs avantages et leurs inconvénients, il apparaît clairement qu’il n’y a pas franchement de vainqueur. Tout nous ramène à la façon dont vous avez envie de mener vos transactions.

Au moment de choisir entre les deux, essayez de vous poser ces questions :

« Est-ce que je préfère une forme de trading très personnalisée ? »

« Lorsque je commence une transaction, quel mode de paiement vais-je le plus utiliser ? »

« À quoi va ressembler mon style de trading ? »

Les deux sont d’excellentes options et le choix va uniquement dépendre de vous. La meilleure chose à faire à ce moment est peut être d’essayer. Vous pouvez essayer les deux types de plateformes avec les montants les plus faibles possibles pour vous rendre compte du fonctionnement du trading sur chacun. Lorsque vous vous sentirez à l’aise avec un type en particulier, vous pourrez commencer à augmenter vos opérations de trading.

La façon de faire du trading n’est pas gravée dans le marbre. En fin de compte, il s’agit toujours de votre argent, et vous devez pouvoir l’utiliser comme ça vous chante. Il est normal que les gens aient leurs propres préférences, cela s’applique également aux bourses bitcoins. Étudier les différents choix peut parfois être la partie la plus amusante du trading alors n’ayez pas honte et lâchez vous !