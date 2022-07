À ce jour, le Bitcoin gagne beaucoup d’attention, et c’est rien de le dire. L’adoption est à la hausse et la liste des pays qui utilisent le Bitcoin s’allonge constamment.

Aujourd’hui, dans les pays en développement, le Bitcoin est utilisé dans la vie de tous les jours. Ces pays démontrent que le Bitcoin est plus qu’un investissement. Grâce à ce qu’ils en font, nous voyons ce pourquoi il a été conçu, ce qui mène à de nouveaux niveaux d’adoption du Bitcoin.

Examinons maintenant les pays qui mènent la danse :

Pays Bitcoin à surveiller

1. Nigeria

Ce n’est pas un secret. Le Nigéria est depuis longtemps un pionnier de l’adoption du Bitcoin. D’après une étude publiée dans le dernier « Into the Cryptoverse Report » de KuCoin, 33,4 millions de Nigérians ont eu en leur possession ou ont échangé des crypto monnaies, soit un taux d’adoption de 35 % dans la tranche des 18 à 60 ans.

D’après le même rapport, 52 % (environ 17,3 millions) de Nigérians ont distribué plus de la moitié de leur richesse dans des biens comme le Bitcoin. 70 % de ces investisseurs cherchent même à augmenter leur exposition aux cryptos avant la fin de l’année.

L’une des raisons primordiales à la base de ce taux d’adoption important est l’accès limité aux services monétaires traditionnels. C’est pour cela que le Nigéria a été classé comme « le premier pays dans le monde en termes d’adoption du Bitcoin et des crypto monnaies par habitant. » Aucun pays dans le monde n’échange plus de Bitcoins que le Nigéria. Selon Ijeoma Ndukwe, cela est directement correlé à « une perte de confiance dans les formes d’investissement plus classiques. »

2. Kenya

Selon un rapport de TripleA, 8,5 % de tous les Kenyans, soit environ 4,5 millions de personnes, possèdent actuellement des crypto monnaies. Le pays est classé numéro un pour le volume de trading sur les plateformes de pair à pair et numéro cinq dans le monde pour l’activité totale en crypto monnaies.

Parmi tous les autres pays africains, le Kenya est le premier en termes de participation et de transactions liées à la blockchain. En fait, en janvier 2018, la participation en Bitcoin du Kenya représentait plus de 2 % du PIB du pays.

En général, le Kenya est l’un des plus gros pays Bitcoin du monde, comme indiqué dans leurs résultats de recherche, avec un intérêt de recherche du Bitcoin à 94,7 %, classé dans le top dix des recherches Google dans la rubrique « crypto monnaie ».

3. Salvador

En 2021, le Salvador a légalisé le Bitcoin comme devise officielle dans le pays. Le président, Nayib Bukele, a déclaré que cette décision a été prise pour libérer le peuple financièrement dans l’ensemble du pays en rendant les services financiers plus accessibles à la population.

Depuis, Bukele a affirmé à plusieurs reprises que cette décision a profité à l’économie, a rendu les services financiers plus accessibles, et davantage. En mai 2022, le président a encouragé l’adoption du Bitcoin dans les pays émergents à l’occasion du sommet annuel de l’alliance pour l’inclusion financière (AFI).

4. Vietnam

Le Viêt-Nam croît de jour en jour pour devenir un centre du Bitcoin dans le monde. D’après le 2021 Global Crypto Adoption Index, un rapport qui vise à fournir une mesure objective des pays ayant les niveaux d’adoption de crypto monnaie les plus importants, le Viêt-Nam était numéro un parmi 154 pays avec un score de 1,0 sur 1,0. Pour comparer, les pays voisins comme la Thaïlande et la Chine avaient un score de 0,17 et 0,16 respectivement, alors que les États-Unis avaient un score de 0,22. L’Inde se trouvait en deuxième place avec un score de 0,37, un écart énorme avec le Viêt-Nam.

Les pays comme le Viêt-Nam nous montrent que le Bitcoin est plus qu’un simple investissement. Leur classement dans cet index a fait la une, car il était clair que leur priorité était le citoyen ordinaire (au moyen de métriques sur la blockchain et d’enquêtes) comparé aux plus grands investisseurs institutionnels (qui seraient menés par les États-Unis).

Pourquoi l’adoption du Bitcoin est en hausse dans ces pays

Maintenant que nous connaissons les héros qui se cachent derrière l’adoption du Bitcoin à la hausse, examinons les raisons pour lesquelles ces pays ont embrassé ce type de technologie.

Une alternative à une devise en péril

À maintes reprises, le Bitcoin a prouvé être un moyen de stockage de valeur viable, ce qui est parfait pour les individus qui ne veulent pas perdre la valeur de leur argent. Par exemple, si vous vivez dans un pays où les taux d’inflation ne cessent d’augmenter, les crypto monnaies comme le Bitcoin peuvent vous permettre de maintenir la valeur de votre argent.

Grâce au Bitcoin et aux plateformes comme Paxful, vous pouvez facilement convertir votre argent, l’utiliser dans des transactions quotidiennes, voire augmenter votre argent dans le temps.

Fiabilité des transactions

Suite à l’adoption mondiale croissante, de plus en plus d’entreprises commencent à accepter le Bitcoin comme mode de paiement. De nos jours, il n’est pas impensable d’acheter un café artisanal, des billets pour la destination de votre choix ou des places de concert pour votre artiste préféré en Bitcoin.

C’est particulièrement vrai avec les plateformes comme Paxful qui vous permettent d’effectuer des transactions avec plus de 350 modes de paiement. Par exemple, vous avez trouvé une boutique pour dépenser vos bitcoins, mais elle n’accepte pas encore Bitcoin ? Il vous suffit de convertir vos BTC en un des nombreux modes de paiement disponibles sur Paxful, puis l’utiliser pour effectuer votre paiement. Et vous pourriez même gagner lors de la conversion.

De plus, avec l’ajout de fonctions comme le réseau Lightning maintenant disponible sur quelques portefeuilles Bitcoin très populaires, l’utilisation de BTC pour les transactions quotidiennes devient moins cher et plus efficace.

Aider les personnes non bancarisées

Les systèmes bancaires classiques sont très bien pour ceux qui y ont accès. Malheureusement, tout le monde n’a pas le même accès. D’après une étude réalisée en 2020, plus de deux milliards de personnes dans le monde n’ont pas accès à ces services. Cela signifie qu’ils n’ont automatiquement pas accès aux transactions dont de nombreuses personnes bénéficient dans le monde entier.

Du fait de sa nature décentralisée, le Bitcoin permet à n’importe qui de participer. Il suffit d’avoir une connexion Internet stable et un portefeuille Bitcoin. Sur les plateformes comme Paxful, vous pouvez commencer le trading immédiatement après avoir créé un compte (ce qui requiert uniquement une adresse e-mail ou un numéro de téléphone). Avec plus de 350 modes de paiement au choix, vous pouvez acheter du Bitcoin avec ce que vous avez en main, pour ensuite le revendre et le convertir.

Moyen de gagner un revenu supplémentaire

Le Bitcoin, outre ses cas d’utilisation réelle, donne à chacun la possibilité de générer des revenus supplémentaires. Il existe de nombreuses stratégies comme le HODLing, le day trading et autres. Il vous suffit de choisir la stratégie qui vous convient et vous êtes prêt(e) à démarrer.

Prenez l’exemple d’Ishtaq, un des utilisateurs que nous avons mis à la une durant notre campagne « Be the Change ». En 2020, il s’en sortait à peine et il avait du mal à trouver un travail. Quand nous l’avons retrouvé en 2021, il avait déjà échangé plus de 300 000 USD et il avait démarré sa propre agence de marketing numérique.

Avec Paxful, vous pouvez librement déplacer votre argent comme vous le voulez. Vous pouvez acheter, vendre, gagner et économiser, le tout en quelques clics.

Les pays en développement : Les pionniers de l’adoption du Bitcoin

En voyant comment ces pays utilisent le Bitcoin, nous réalisons que le reste du monde doit les rattraper. Le Nigéria, le Kenya, le Salvador et le Viêt-Nam nous montrent en temps réel que le Bitcoin n’est plus simplement un véhicule permettant de générer des retours sur l’investissement. Il aide également des millions de personnes dans le monde entier.

Les habitants de ces pays utilisent maintenant le Bitcoin pour des transactions plus efficaces, pour préserver leur richesse, dans leurs commerces en ligne, pour envoyer de l’argent à l’étranger et davantage, alors que d’autres croient toujours qu’il n’y a que le prix qui compte. À ces derniers, nous leur disons de faire attention et de prendre des notes, parce qu’il y a encore beaucoup à apprendre sur le Bitcoin pour ceux qui n’ont pas encore réalisé son énorme potentiel.