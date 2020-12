La volatilité des crypto monnaies est une épée à double tranchant. D’une part, cela fait rêver les investisseurs à la recherche de gains potentiels bruts. D’autre part, cela élimine l’utilisation d’une crypto comme stockage de valeur.

Mais si nous vous disions qu’il y avait un moyen d’éliminer le côté négatif ? Les stablecoins comme le Tether (USDT) visent à faire exactement cela. Comment ? Laissez-nous vous expliquer.

Examen détaillé de l’USDT

Dans une ferme d’élevage, les animaux sont souvent « attachés » à des structures, ce qui signifie qu’ils sont attachés à l’aide d’une corde. Sur le plan technologique, nos smartphones sont souvent « attachés » à d’autres appareils au moyen de réseaux WiFi ou avec la technologie Bluetooth.

Quel est le rapport avec la crypto monnaie Tether ? Eh bien, en anglais, « attache » se dit « tether » et cette monnaie a une utilisation similaire dans l’univers de la crypto. Au lieu d’attacher un animal à la grange ou de connecter votre téléphone au WiFi, le Tether fait le lien entre les cryptos et les monnaies fiduciaires.

L’USDT est considéré comme faisant partie d’un nouveau type de crypto monnaies appelé les stablecoins. Un stablecoin est un type de crypto monnaie garanti par des actifs de réserve et qui offre une volatilité minimale des prix.

Tether intègre les monnaies fiduciaires aux crypto monnaies, créant ainsi un nouvel actif numérique avec tous les avantages de la blockchain, mais sans le danger associe à la volatilité des crypto monnaies, le juste milieu parfait. Comme chaque jeton est garanti par une monnaie fiduciaire correspondante comme le dollar américain, l’euro ou le yen japonais, la pièce maintient un ratio de 1:1 (1 USDT = 1 USD), les réserves étant détenues à Hong Kong par Tether Limited.

En raison de ce ratio 1:1, le Tether n’a pas de limite d’offre. Il vous fournit également une crypto monnaie qui peut servir de moyen d’échange et de mode de stockage de valeur.

Disons que vous souhaitez convertir vos 50 USD en USDT. Vous obtenez le même montant en USDT. Cependant, vos fonds peuvent désormais facilement être échangés et retirés sous la forme de crypto monnaie.

Voici un autre exemple, cette fois du point de vue du trader passionné : supposons qu’il y a des positions ouvertes sur le marché Bitcoin (BTC). Si le marché devient baissier, les traders peuvent convertir leurs BTC en USDT jusqu’à la fin (probable) du cycle baissier pour éviter que leurs fonds perdent de leur valeur. Cela ouvre la possibilité de racheter des BTC à un prix inférieur en utilisant la même quantité d’USDT et d’attendre que le prix augmente à nouveau.

Pourquoi envisager d’utiliser le Tether ?

Ses avantages couvrent l’utilisateur qui fait des transactions tout comme les échanges entiers.

Avant d’aborder la façon dont son intégration peut aider chaque niveau de trading en crypto, examinons ses principales caractéristiques :

Il est stable et garanti à 100 %. Étant donné que chaque jeton est garanti par une devise fiduciaire spécifique, sa valeur sera toujours stable. La stabilité de la valeur assure un ratio 1:1, ce qui signifie que 1 USDT équivaudra toujours à 1 USD.

Si vous vous sentez un peu mal à l’aise avec la sécurité de la réserve fiat, ne vous inquiétez pas ! Tether publie un rapport tous les jours, s’assurant que les USDT en circulation correspondent à leurs réserves. La technologie blockchain rend le tether encore plus sûr (et encore plus transparent). Tether est construit sur une blockchain ouverte et d’autres technologies, tirant ainsi parti des fonctionnalités qui rendent la technologie blockchain sûre et transparente.

Comment ces fonctionnalités affectent-elles chaque niveau ? Principalement, Tether présente des avantages à trois niveaux : pour les échanges, les particuliers et les marchands.

L’intégration de Tether sur les échanges permettra des transactions plus faciles et plus fluides. Parfois, de nombreuses étapes peuvent entraver la conversion de vos fiat en cryptos sur un échange. Il existe également des délais d’attente, principalement pour la confirmation et la vérification de la conversion. Ensemble, ces deux obstacles peuvent submerger et épuiser les traders, surtout s’ils sont nouveaux. Pour résoudre ce problème, les échanges peuvent offrir des paires Tether , permettant le mouvement des actifs des traders sur la blockchain, quel que soit leur pays ou leur réseau, de la manière la plus efficace possible.

Au niveau des utilisateurs, Tether peut leur offrir une opportunité de HODLer sans se soucier de la volatilité impitoyable des cryptos. Supposons que vous soyez dans l’exemple mentionné plus haut où le marché devient baissier, vous aurez la possibilité de sauver vos actifs numériques de toute baisse soudaine de prix et d’éviter de perdre tout votre argent.

Pour les marchands, c’est un moyen plus facile et moins inquiétant d’accepter des paiements en crypto. Comme ils n’ont pas à se soucier de la volatilité des prix, les marchands peuvent se concentrer sur leurs activités. L’intégration de Tether peut éliminer des problèmes tels que les risques d’annulation de paiement, les chutes de prix, tous les tracas provenant de systèmes monétaires centralisés et la conversion intermittente entre les fiats.

Un avenir prometteur

Tether peut révolutionner la façon dont nous voyons et détenons des crypto monnaies. Il est même conçu pour fonctionner avec de nombreuses cryptos existantes. Le Tether USD, ou USDT, est la première devise Tether, mais nous pouvons supposer que d’autres sont en préparation.

Cette technologie en est toutefois encore à ses débuts. Une fois qu’elle commencera à être intégrée à tous les niveaux, nous verrons vraiment comment cela affectera la façon dont nous utilisons nos fonds. Ça fait vraiment plaisir de voir des progrès comme cela dans l’industrie de la crypto et nous avons hâte de voir l’espace se développer encore plus avec de nombreuses autres opportunités d’utilisation réelle pour les passionnés comme nous.

Avis de non-responsabilité : Les informations fournies dans le présent document ne sont pas et ne sont pas destinées à être des conseils d’investissement, financiers ou autres.